Новини
Авто »
BMW, Toyota, Bosch и Repsol тестват възобновяем бензин в реални условия

BMW, Toyota, Bosch и Repsol тестват възобновяем бензин в реални условия

16 Юли, 2026 17:30 692 7

  • гориво-
  • бензин-
  • двг-
  • редните емисии

Гигантите в автомобилния и технологичния сектор обединяват усилия, за да докажат, че декарбонизацията на транспорта е възможна и без незабавна подмяна на конвенционалните превозни средства

BMW, Toyota, Bosch и Repsol тестват възобновяем бензин в реални условия - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Вместо да се фокусират единствено върху пълната електрификация, някои от най-влиятелните имена в индустрията търсят практически решения за настоящия автопарк. Консорциум от водещи компании стартира иновативен пилотен проект на територията на Испания, който има за цел да оцени поведението на стандартни серийни автомобили, задвижвани изцяло с възобновяемо гориво. Инициативата демонстрира как технологичната неутралност може да допринесе за бързо съкращаване на вредните емисии, без да се налагат драстични промени в навиците на шофьорите.

В рамките на експеримента, стартирал през настоящия месец, по пътищата се движат двадесет превозни средства от марките BMW, MINI, Toyota и Lexus. Те се експлоатират в реални ежедневни условия, като се зареждат единствено със специално разработения бензин Repsol Nexa 100% Renewable. Горивото се произвежда от органични отпадъци и биомаса в рафинерията на испанския енергиен гигант в Картахена, съобразно строгите стандарти на Европейския съюз. Благодарение на този затворен цикъл, нетният въглероден отпечатък се свива с до 90% в сравнение с конвенционалния бензин, като същевременно не се изисква никаква техническа модификация по моторите или бензиностанциите.

Проектът изследва и логистичната готовност за масово разпространение на подобни алтернативи чрез съществуващата инфраструктура. Ключов елемент в това направление е дигиталната технология Bosch Digital Fuel Twin, която следи и гарантира произхода на горивото от момента на неговото производство до изгарянето му в цилиндрите. Тази прецизна проследимост се осъществява чрез обмен на данни между бензиностанциите и бордовите системи на превозните средства, осигурявайки пълна прозрачност за реално спестените емисии.

Според производителите, развитието на концепцията за превозни средства, работещи изключително с екологично чисти горива (VEEF), е жизненоважно за постигането на климатичните цели на Стария континент. Предвид факта, че милиони автомобили с вътрешно горене ще останат в движение през следващите десетилетия, възобновяемите горива се очертават като най-бързия и икономически изгоден инструмент за незабавно намаляване на замърсяването в Европа, включително и в страни с по-бавно обновяващ се автопарк като България.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въглеводороди

    3 0 Отговор
    Възобновяеми и синтетични горива, подходящи за ДВГ, има отдавна, обаче след лобито на производителите на оръжие, петролното е най-силното.

    17:39 16.07.2026

  • 2 Мдаа!🤔

    3 1 Отговор
    Какво ли няма да измислят! Чакам да тръгне възобновяемата ракия!

    17:44 16.07.2026

  • 3 Слънчасалия

    1 4 Отговор
    Синтетичните горива са пълна глупост, бъдещето е на електромобилите. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    17:50 16.07.2026

  • 4 от учебниците

    6 0 Отговор
    Всички горива са от остатъците растенията и животните от древността. Въглеродът е естествена съставка, а СО2 е храната на растенията, които създават всичките въглехидрати и белтъчини от него при фотосинтезата. Ние сме въглеродни създания, които връщат СО2 към растенията. Това е наш дълг към Природата и кръговрата на въглерода в нея. Всички нет зеро, маниаци са догматични религиозни сектанти.

    17:51 16.07.2026

  • 5 опулен

    2 2 Отговор
    Не схващам свойството възобновяемост на възобновяемия бензин :)

    Коментиран от #7

    17:53 16.07.2026

  • 6 тъй шъй

    5 0 Отговор
    Нов проблем за електроманиаците. Сега ще обясняват как няма смисъл от такова гориво, защото те предвиждат бъдещето и там има само коли на батерийки.

    17:55 16.07.2026

  • 7 Това е секта

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "опулен":

    ВЕИ също не съществуват енергията непрекъснато преминава от един вид в друга, и нито се създава, нито изчезва, нито може да се " възобновява". Законът за запазване на енергията се учи в гимназията...

    17:58 16.07.2026