BMW, Toyota, Bosch и Repsol тестват възобновяем бензин в реални условия

Вместо да се фокусират единствено върху пълната електрификация, някои от най-влиятелните имена в индустрията търсят практически решения за настоящия автопарк. Консорциум от водещи компании стартира иновативен пилотен проект на територията на Испания, който има за цел да оцени поведението на стандартни серийни автомобили, задвижвани изцяло с възобновяемо гориво. Инициативата демонстрира как технологичната неутралност може да допринесе за бързо съкращаване на вредните емисии, без да се налагат драстични промени в навиците на шофьорите.

В рамките на експеримента, стартирал през настоящия месец, по пътищата се движат двадесет превозни средства от марките BMW, MINI, Toyota и Lexus. Те се експлоатират в реални ежедневни условия, като се зареждат единствено със специално разработения бензин Repsol Nexa 100% Renewable. Горивото се произвежда от органични отпадъци и биомаса в рафинерията на испанския енергиен гигант в Картахена, съобразно строгите стандарти на Европейския съюз. Благодарение на този затворен цикъл, нетният въглероден отпечатък се свива с до 90% в сравнение с конвенционалния бензин, като същевременно не се изисква никаква техническа модификация по моторите или бензиностанциите.

Проектът изследва и логистичната готовност за масово разпространение на подобни алтернативи чрез съществуващата инфраструктура. Ключов елемент в това направление е дигиталната технология Bosch Digital Fuel Twin, която следи и гарантира произхода на горивото от момента на неговото производство до изгарянето му в цилиндрите. Тази прецизна проследимост се осъществява чрез обмен на данни между бензиностанциите и бордовите системи на превозните средства, осигурявайки пълна прозрачност за реално спестените емисии.

Според производителите, развитието на концепцията за превозни средства, работещи изключително с екологично чисти горива (VEEF), е жизненоважно за постигането на климатичните цели на Стария континент. Предвид факта, че милиони автомобили с вътрешно горене ще останат в движение през следващите десетилетия, възобновяемите горива се очертават като най-бързия и икономически изгоден инструмент за незабавно намаляване на замърсяването в Европа, включително и в страни с по-бавно обновяващ се автопарк като България.