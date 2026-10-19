ЕСКО Аутомотив представя най-актуалните BYD модели на Asia Motor Show

ЕСКО Аутомотив ЕООД, първият официален дилър на BYD в България и част от Авто Юнион ЕАД, ще представи пет от най-ключовите модели BYD на Asia Motor Show 2026, което ще се проведе от 22 до 26 октомври в Интер Експо Център – София.

Специални предложения само по време на Asia Motor Show

Компанията, която за кратко време успя да изгради силно пазарно присъствие в България на най-големия производител на електрифицирани автомобили в света, ще посрещне посетителите на изложението на щанда си с най-актуалните модели на BYD, включително с новия фейслифт на модела BYD DOLPHIN SURF - вече наличен за поръчка. В тест-драйв зоната посетителите ще могат да направят пробно шофиране на всички модели на марката, които се предлагат на българския пазар, независимо дали са част от експозицията на щанда.

В периода 22–26 октомври клиентите ще могат да се възползват от изключително атрактивни условия за покупка на налични автомобили BYD, с възможност за бърза доставка. Ще се предлагат и преференциални условия за покупка на изплащане чрез UniCredit Leasing.

Екипът на ЕСКО Аутомотив ще бъде на разположение за индивидуални консултации, представяне на технологиите на марката и съдействие при избора на подходящ автомобил. Посетителите ще имат възможност да получат персонална оферта, да се запознаят с актуалните наличности и да обсъдят

различни възможности за финансиране, включително покупка чрез лизинг.

Пет модела на BYD в центъра на вниманието

Всички пет автомобила, които ще бъдат изложени на щанда на BYD, демонстрират разнообразието на марката – от компактни градски решения до просторни семейни SUV модели и високотехнологични електромобили, всички налични за доставка:



● BYD DOLPHIN SURF – компактен, изцяло електрически градски автомобил, който съчетава модерен дизайн, практичност и иновативни технологии, създадени за динамичното ежедневие.

● BYD SEAL U DM-i – просторен plug-in хибриден SUV, който предлага комфорт, гъвкавост и ефективност както при градско шофиране, така и при дълги пътувания.

● BYD DOLPHIN G – едно от най-новите попълнения в гамата на марката, което съчетава удобството на компактния хечбек с предимствата на електрифицираното задвижване.

● BYD SEALION 7 – изцяло електрически SUV с впечатляващ дизайн, динамично излъчване и модерни технологии, създаден за потребителите, които търсят пространство, комфорт и спортен характер.

● BYD ATTO 2 – компактен SUV, който съчетава функционалност, съвременен дизайн и технологични решения, подходящи за градска среда и пътувания извън нея.

За ЕСКО Аутомотив

Участието на ЕСКО Аутомотив в Asia Motor Show е поредна важна стъпка в динамичното развитие на дилъра, който само за няколко месеца разшири присъствието си от София до Варна. С бързото разширяване на дилърската си мрежа и активното си участие в ключови автомобилни събития ЕСКО Аутомотив затвърждава ангажимента си към развитието на BYD на българския пазар и към предоставянето на качествено обслужване на настоящите и бъдещите собственици на марката.