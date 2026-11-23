Ефективна едночасова щафетна стачка започва в ключови държавни администрации. Организатор е Синдикатът на административните служители „Подкрепа“, който настоява заплатите да бъдат увеличени с твърда сума от 350 евро от началото на следващата година и да бъде възстановена добавката за „клас прослужено време“.

Първите стачни действия са на 23 ноември. Между 10:00 и 11:00 часа спират работа синдикалните членове в Агенцията за социално подпомагане и във всичките 147 териториални дирекции на институцията в страната.

Кои администрации ще се включат

Акцията ще продължи щафетно до края на седмицата и в началото на следващата. В нея ще участват още служители на Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Националния статистически институт и Националния осигурителен институт.

Работещите ще излизат пред административните сгради. Чрез протестите те искат да изпратят сигнал към управляващите, че не приемат за втора поредна година дефицитът и решенията от миналото да бъдат прехвърляни върху служителите.

„Търпението им се изчерпва“.

По данни на Българското национално радио за изпълнение на искането за увеличение на възнагражденията са необходими допълнителни 54 милиона евро в бюджета за следващата година. Стачните действия ще се провеждат поетапно в различните администрации, като конкретният график следва да обхване края на тази и началото на следващата седмица.

Източници: bnrnews.bg