Жителите на две малки английски села протестират срещу планове за настаняване на стотици кандидати за убежище в бивши военни бази. В Пидингтън, Оксфордшър, правителството одобри проект за център с капацитет до 1256 пълнолетни мъже, търсещи международна закри. Населеното място има 358 жители.

Центърът ще бъде изграден край бившата база „Бистър“ и се очаква да заработи поетапно. Решението предизвика силна реакция сред местните хора, които организираха символично гласуване за отделяне на селото от Обединеното кралство. Вотът няма правно действие, но беше използван като знак на несъгласие с начина, по който е взето решението.

Подобно напрежение има и в Барнъм, Съфолк. Там се обсъжда настаняване на до 931 кандидати за убежище в бивши военни казарми. Селото има 611 жители, което означава, че планираният капацитет на центъра би бил по-голям от местното население.

Сагарт посочва как може да се развие конфликтът

Като предупреждение за възможните последици жителите на Пидингтън и Барнъм посочват Сагарт край Дъблин. В селото с около 4500 души хотелският комплекс „Ситиуест“ е превърнат в център за кандидати за международна закри. Комплексът разполага с 764 места, а ирландската държава го е закупила за 120 милиона паунда.

Според данните, цитирани от „Дейли мейл“, в района има преходно население от около 3000 души. Преди това хотелът е бил използван за сватби, семейни тържества и бизнес конференции. Впоследствие е приютявал и украински бежанци, преди да бъде превърнат в постоянен център за хора, търсещи закрила.

През октомври 2025 г. протести край „Ситиуест“ прерастват в безредици след разпространено твърдение за сексуално посегателство над 10-годишно момиче. По случая е арестуван 26-годишен мъж. Самоличността му не е съобщена, а подробностите по разследването са ограничени.

По време на безредиците са хвърляни камъни, бутилки и фойерверки, а полицейски автомобил е бил подпален. В протестите са се включили хора от различни части на Ирландия, включително крайнодесни активисти.

Жители описват страх и нарушения

В дневник на инцидентите на ирландската служба за настаняване на хора, търсещи международна закри, са описани случаи на открити наркотични вещества и употреба на наркотици в комплекса през шестмесечен период през 2024 г. Сред записите са посочени твърдения за приготвяне на хероин, намерен метадон, употреба на крек и множество случаи на пушене на канабис. Тези записи не представляват съдебни присъди, а докладвани инциденти.

Местни жители твърдят, че групи мъже се събират по улиците, употребяват алкохол, а понякога и наркотици. Някои родители казват, че не оставят децата си да играят навън без придружител и не им позволяват да ходят сами до училище.

„Протестирахме и се опитахме да го спрем, но не успяхме. Правителството не ни послуша“, заявява Аманда Абеда-Хигинс от Saggart Safety Forum.

Бърнард Кронин, активист от Сагарт, определя проекта край Пидингтън като „бедствие, което чака да се случи“. Британското правителство защитава използването на бивши военни обекти като начин да намали зависимостта от хотелско настаняване, докато местните власти и жителите настояват за повече информация за сигурността, капацитета на службите и последиците за общностите.

Източници: dailymail.com, apnews.com, news.sky.com