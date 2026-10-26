BMW подготвя още два електрически автомобила съвместно с Rimac

Партньорството между баварския премиум производител BMW и хърватския технологичен пионер Rimac навлиза в нов мащабен етап. Според думите на основателя на хърватската компания Мате Римац, инженерните екипи вече работят активно върху още два нови автомобила, които трябва да надградят резултатите от първия им съвместен проект – предстоящия обновен електрически седан BMW i7. Въпреки сериозния интерес от страна на индустрията, детайлите около имената на бъдещите модели и конкретните технически параметри на сътрудничеството засега се пазят в строга тайна.

Първият реален плод на това съвместно предприятие ще бъде усъвършенстваната батерия за BMW i7 от моделната 2027 година. Иновативният енергиен блок съчетава модерни цилиндрични клетки от шесто поколение (Gen6) с утвърдената модулна архитектура от предходното пето поколение (Gen5). Това хибридно инженерно решение осигурява забележимо увеличение на енергийната плътност с 20%, което се очаква да разшири автономния пробег на обновения флагмански седан с приблизително 121 километра, надхвърляйки границата от 727 километра с едно зареждане.

За младия хърватски технологичен гигант този договор е резултат от продължителни и оспорвани усилия. Преговорите и подготовката за спечелването на престижната поръчка са отнели около три години, през които компанията се е изправила срещу сериозни глобални конкуренти, доказвайки способността си да покрие високите изисквания за производствен капацитет, строг контрол на качеството, върхови характеристики и конкурентна цена.

Увереният подход на Мате Римац си личи и от факта, че той не е чакал официалното подписване на контракта, за да стартира подготовката. Когато официалните представители на BMW посещават централата на компанията, те вече заварват обособено място за бъдещата поточна линия, като сериозните инвестиции в производствени мощности започват още преди финализирането на сделката. Сега мащабът на сътрудничеството официално излиза извън рамките на единичен модел с потвърждението за разработване на още две машини. За самия предприемач това партньорство носи и силен емоционален заряд, тъй като неговият първи независим проект в света на електромобилите преди години започва именно с конверсията на класическо старо BMW Серия 3 от легендарното поколение E30.