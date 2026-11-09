Електромобилите стават по-леки благодарение на новия дизайн на батериите, но има едно голямо НО!

Един от най-сериозните недостатъци на съвременните електрически превозни средства продължава да бъде тяхната внушителна маса. Тежките акумулатори често надхвърлят стотици килограми, изискват сериозни защитни корпуси и заемат ценно пространство в купето. За да се пребори този проблем, водещите производители все по-активно залагат на структурните батерии, които се превръщат в неделима част от носещата конструкция на автомобила. Това технологично решение обаче върви ръка за ръка с редица сериозни технически предизвикателства.

Традиционната схема разчита на самостоятелен батериен модул, разположен под пода между двете оси, който разполага със собствен тежък корпус и крепежни елементи. При съвременните концепции Cell-to-Chassis и Cell-to-Body подходът е коренно различен. Батерията е директно вградена в шасито и каросерията, като по този начин тя не само съхранява електрическа енергия, но и поема част от механичните натоварвания, повишавайки общата здравина. Това елиминира нуждата от излишни усилватели и крепежни елементи.

Основният стимул за преминаването към тази технология е драстичното намаляване на общото тегло. По-лекият електромобил консумира значително по-малко енергия и постига по-голям пробег без необходимост от увеличаване на капацитета. Освен това пространството под пода се използва много по-рационално, което разширява възможностите за интериорен комфорт или по-големи батерийни пакети. Гиганти като Tesla, BYD и BMW вече внедряват или активно разработват подобни интегрирани платформи в серийните си модели.

Въпреки инженерните плюсове, интеграцията на акумулаторите в носещата структура крие скрити рискове. Безопасността при пътнотранспортни произшествия става изключително сложна задача, тъй като инженерите трябва да гарантират безупречно поведение на цялата конструкция при странични удари и деформации. Охлаждането и изолацията от вибрации също изискват прецизни решения.

Най-сериозният проблем обаче изниква при необходимост от ремонт. Тъй като батерията е носещ елемент, дори и локална повреда може да компрометира цялостната здравина на купето. Подмяната на отделни компоненти се затруднява максимално, особено когато клетките са фабрично залепени вътре в пакета. Въпреки че някои производители предвиждат възможност за демонтаж на целия блок, ремонтният процес остава скъп и сложен, а последващото разглобяване и рециклиране в края на жизнения цикъл се превръща в сериозно екологично и логистично препятствие.