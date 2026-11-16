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BMW показа единственото в света M7

BMW показа единственото в света M7

16 Ноември, 2026 14:26 1 010 1

  • bmw m7-
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  • v8 двигател-
  • автомобилни прототипи

Автомобилът от 1997 година е оборудван с 4,9-литров двигател S62 и механична скоростна кутия от BMW M5 E39, но така и не стига до серийно производство

BMW показа единственото в света M7 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Почти три десетилетия след създаването на "забранения плод" BMW Classic показа прототип на BMW M7, базиран на 7 Series E38. Автомобилът започва живота си като 740i от моделната 1997 година, но вместо стандартния M62B44 получава атмосферния V8 S62B50 от BMW M5 E39. Прототипът е оборудван и с механична скоростна кутия Getrag от M5 E39. Така луксозният седан съчетава голяма каросерия, осемцилиндров двигател от спортен модел и ръчно превключване на предавките.

BMW показа единственото в света M7

S62B50 е с работен обем 4941 куб. см и развива 400 к.с. при 6600 об./мин. Същият двигател задвижва серийния M5 E39, чиято максимална скорост е 250 км/ч. По данни, представени от BMW Classic, прототипът M7 тежи 1875 кг и достига същата максимална скорост. Двигателят се отличава от стандартния M62B44 не само с по-големия работен обем. S62 използва кован стоманен колянов вал и други биели и бутала, двойна система VANOS, други разпределителни валове и по-твърди пружини на клапаните. За смазването е използвана полу-суха система с две помпи, които връщат маслото към основния картер при силно спиране и завиване.

BMW показа единственото в света M7

BMW е запазила почти непроменен облика на E38. Прототипът няма раздути калници или агресивен аеродинамичен пакет. Отличителните елементи са тъмните джанти BBS и четирите накрайника на изпускателната система, свързани с колектори 4-2-1.

BMW показа единственото в света M7

В салона са използвани черна и бежова кожа, дървени декоративни елементи около централната конзола и трилъчев M волан. В задната част е запазен телефон с кабел, поставен в централната конзола. Лостът на механичната скоростна кутия е интегриран в интериора на стандартния 740i.

BMW не е посочила защо прототипът не стига до серийно производство, но се допуска, че една серийна M7 би могла да се конкурира с оборудваната с атмосферeн V12 модел 750i. Серийна версия на M7 не е представяна нито при E38, нито при следващите поколения на модела.


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