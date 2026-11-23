Нова мигрантска вълна натовари Канарските острови, след като над 11 000 души достигнаха испанския архипелаг по море между 1 и 15 ноември. Данните на испанското Министерство на вътрешните работи показват, че общият брой на пристигналите през 2026 г. вече е 24 364 души – с 65,9% повече спрямо същия период на миналата година.

Натискът е най-силен върху Ел Йеро – остров с население от около 12 000 души. На 22 ноември испанската агенция ЕФЕ съобщи, че три лодки с общо 231 души са били ескортирани до пристанището Ла Рестинга. В първата лодка са пътували 74 души, сред които пет жени и три деца.

Рекордни пристигания за два дни

Най-интензивният епизод досега е регистриран на 13 и 14 ноември, когато на островите са пристигнали 2331 души с 22 лодки. Само на 14 ноември броят е достигнал 1488 души – най-високият дневен резултат по този маршрут от 2020 г. насам.

Само през октомври Канарските острови са приели 6194 мигранти. За сравнение, през цялата 2025 г. пристигналите по море са били 17 788. Ел Йеро е приел 11 296 души между 1 октомври и 13 ноември, докато за първите девет месеца на годината броят им е бил 3520.

Сенегал отново е основна отправна точка

Повечето лодки тръгват от Сенегал, Гамбия, Мали и Гвинея. Според анализ на „Ел Паис“ най-малко 62 от 102-те лодки, достигнали Ел Йеро през октомври и първата половина на ноември, са потеглили от Сенегал.

Сред посочваните фактори са по-спокойното море през есента, икономическите трудности, кризата в рибарския сектор и отслабването на контрола по части от сенегалското крайбрежие. Опитът да бъде прекосен Атлантикът с претоварени лодки остава изключително опасен, а пътуванията могат да продължат дни или седмици.

Приемните центрове са под натиск

Испанските власти обявиха извънредна ситуация заради рязкото увеличаване на пристиганията и предвидиха допълнителни средства за разширяване на приемните центрове. Мигрантите обикновено се прехвърлят от Ел Йеро към по-големите острови, където има повече места за настаняване и обработка на случаите.

„Ситуацията е абсолютно неустойчива“, заяви регионалният премиер на Канарските острови Фернандо Клавихо, цитиран от Ройтерс. Испанските власти и местното правителство продължават да обсъждат прехвърлянето на пристигналите и разпределянето на непълнолетните между автономните области.

Ръстът на пристиганията вече се превърна и в централен въпрос в предизборната кампания преди парламентарния вот в Испания на 29 ноември.

Източници: apnews.com, efe.com, elpais.com