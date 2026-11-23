Русия е загубила 2471 военнослужещи за последното денонощие, съобщава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Украинската страна отчита и унищожаването на над 650 единици руска автомобилна техника и автоцистерни.

„Силите за отбрана за изминалото денонощие са обезвредили 2471 руски военнослужещи и са унищожили над 650 единици автомобилна техника и автоцистерни“, се посочва в съобщението на украинския Генерален щаб. Терминът „обезвредили“ е използван от украинската страна в ежедневната равносметка за загубите.

Отчетени са загуби на танкове, артилерия и дронове

Според данните за последните 24 часа са унищожени пет руски танка, 18 бойни бронирани машини, 70 артилерийски системи, три реактивни системи за залпов огън и една система за противовъздушна отбрана.

Украинският Генерален щаб отчита още 1459 унищожени руски оперативно-тактически безпилотни летателни апарата, четири наземни роботизирани комплекса и седем единици специална техника.

Така общите руски загуби на личен състав от началото на пълномащабното нахлуване достигат около 1 639 641 души според украинската статистика. Посоченият от Киев общ брой включва отчетените 2471 души за последното денонощие.

От началото на войната украинската страна посочва още 12 492 унищожени руски танка, 25 941 бойни бронирани машини и 52 731 артилерийски системи. Общият брой на унищожените оперативно-тактически дронове е 618 262, а на автомобилната техника и автоцистерните – 178 713.

Данните са твърдения на украинското военно командване и не са независимо потвърдени.

Източници: pravda.com.ua