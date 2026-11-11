Ford Mustang Cobra се завръща

Ford Mustang Cobra ще се завърне през 2027 година. Това подсказва кратък тийзър, публикуван от Ford Racing в социалната мрежа X. В него американският производител обещава „атмосферно сърце, родено от състезанията“, което насочва към двигател без турбокомпресор.

Видеото не разкрива почти никакви подробности за автомобила. Ford потвърждава единствено, че историята на новия модел ще продължи през 2027 година, когато се очаква и пълното му представяне. Не е ясно дали Mustang Cobra ще бъде самостоятелен модел в гамата, ограничена специална серия или версия, позиционирана над Mustang Dark Horse.

Според непотвърдените данни атмосферен V8 двигател и механична скоростна кутия ще намерят място в "кончето", а обсъжданата мощност е над 600 конски сили.

Името Cobra заема важно място в историята на Ford Mustang. То е използвано при компресорните версии Mustang SVT Cobra, както и при модели от ерата на Shelby. Сред най-разпознаваемите автомобили с това обозначение е Terminator Cobra от началото на 2000-те.

Именно наследството на тези автомобили прави завръщането на Cobra значимо за почитателите на американските спортни автомобили. Ако предварителните данни се потвърдят, новата версия ще съчетае голям атмосферен V8, механична трансмисия и мощност над 600 конски сили. Отговорите за двигателя, задвижването и серийното производство обаче ще дойдат едва с официалната премиера през 2027 година.