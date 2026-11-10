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Вижте каква е реалната стойност на китайските кросоувъри

Вижте каква е реалната стойност на китайските кросоувъри

10 Ноември, 2026 12:56 1 215 10

  • китайски автомобили-
  • реална цена

Анализ на най-достъпните автомобили с повишена проходимост на азиатския пазар разкрива огромната разлика спрямо крайните цени за европейския купувач

Вижте каква е реалната стойност на китайските кросоувъри - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Въпросът за това доколко евтини могат да бъдат китайските кросоувъри в Китай получава своя отговор благодарение на подробен преглед на ценовите листи в Поднебесната държава. Абсолютен лидер по достъпност остава компактният Livan X3 Pro, чиято базова стойност в Китай стартира от скромните 48 900 юана, което се равнява на приблизително 6 500 евро. Интересен детайл за сравнение е, че при износ на експортни пазари, същият този автомобил се продава на драстично по-висока стойност – около 15 000 евро, разкривайки сериозната надценка при външната търговия.

Непосредствено след първенеца се нарежда моделът Wuling Xingchi, плод на съвместното предприятие между SAIC, GM и Wuling. Компактният кросоувър с дължина от 4.3 метра предлага 1.5-литров атмосферен двигател, съчетан с ръчна скоростна кутия. Официалната му цена започва от 56 800 юана (около 7 600 евро), но благодарение на временни маркетингови промоции и търговски отстъпки крайният разход за купувача може да падне до 48 800 юана (приблизително 6 500 евро).

Сериозно присъствие в бюджетния сегмент отбелязва и практичният SWM Big Tiger, познат на някои пазари под наименованието SWM G03F. Този бензинов автомобил се задвижва от 1.5-литров агрегат със 116 конски сили и ръчна предавателна кутия. С дължина на каросерията от 4.6 метра, моделът предлага триредово купе със седем места, а цената му на местния пазар е закована на 56 900 юана или около 7 600 евро.

Списъка допълва Chery Tiggo 3x, познат извън пределите на родината си като Chery Tiggo 2 Pro. В Китай моделът с атмосферен двигател и безстепенна автоматична трансмисия CVT се продава за 57 900 юана (приблизително 7 700 евро). Специалните кампании на производителя обаче позволяват крайната цена да бъде намалена до 49 900 юана, което възлиза на около 6 700 евро.

Шествието на евтините високоповдигнати модели се завършва от стилното крос-купе Chery Tiggo 5x, което е технически близък роднина на познатия у нас Omoda 5. Базовата версия на автомобила разчита на 1.5-литров двигател и ръчна скоростна кутия, като стандартната му цена преди отстъпки възлиза на 62 900 юана (приблизително 8 400 евро). При пресмятане на всички налични бонуси и клиентски предимства цената пада до 54 900 юана или около 7 300 евро.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И въпреки това

    1 2 Отговор
    Най-отдаваният автомобил, обърнете внимание автомобил, а не електромобил в Китай няколко месеца тази година е Тесла модел Y.

    Коментиран от #2

    13:14 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Не само цената

    4 2 Отговор
    е важна!Да,евтини са,но с петстепенна скоростна кутия, нямат сервизи и части за тях в България,и са китайски!

    13:25 10.11.2026

  • 4 само да питам

    1 0 Отговор
    това преди или след държавната им субсидия и с всички екстри или базова конфигурация с дръжка за прозореца като Zeekr 7X

    13:34 10.11.2026

  • 5 една кола

    2 0 Отговор
    не са само 4 колела и един будала вътре. Тия коли ако им се счупи предно стъкло ще чакаш 6 месеца за доставка.

    13:34 10.11.2026

  • 6 Няма място за сравнение

    4 0 Отговор
    Това са различни автомобили. Много руснаци вече се опариха.

    13:37 10.11.2026

  • 7 ха ха ха

    2 0 Отговор
    текста кърти:
    SWM Big Tiger,... Този бензинов автомобил се задвижва от 1.5-литров агрегат със 116 конски сили и ръчна предавателна кутия.
    Гоуем тиги уиги

    13:43 10.11.2026

  • 8 ха ха ха

    2 0 Отговор
    В европа НО със СЕРВИЗ и европейските мерки за безопасност и нормативи.
    Dacia Sandero – €10,990
    Citroën ë-C3 – €12,990 (с еко-субсидия)
    Fiat Panda – €12,500
    Citroën C3 – €13,890
    Dacia Spring – €14,000

    13:46 10.11.2026

  • 9 Гаранцията също струва пари

    0 0 Отговор
    Около 5% на година. Само че ги плащаш предварително в цената на покупката.

    14:16 10.11.2026

  • 10 Анджо

    1 1 Отговор
    Идеята на китаеца беше да напълнят Европа с евтини трошки и после да печелят от авточасти и се оказва ,че ремонтите са доста трудно, защото са направени в цялостни компоненти и трябва да разглобиш цялата кола за да я ремонтираш.А благодаря .

    14:20 10.11.2026