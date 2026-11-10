Вижте каква е реалната стойност на китайските кросоувъри

Въпросът за това доколко евтини могат да бъдат китайските кросоувъри в Китай получава своя отговор благодарение на подробен преглед на ценовите листи в Поднебесната държава. Абсолютен лидер по достъпност остава компактният Livan X3 Pro, чиято базова стойност в Китай стартира от скромните 48 900 юана, което се равнява на приблизително 6 500 евро. Интересен детайл за сравнение е, че при износ на експортни пазари, същият този автомобил се продава на драстично по-висока стойност – около 15 000 евро, разкривайки сериозната надценка при външната търговия.

Непосредствено след първенеца се нарежда моделът Wuling Xingchi, плод на съвместното предприятие между SAIC, GM и Wuling. Компактният кросоувър с дължина от 4.3 метра предлага 1.5-литров атмосферен двигател, съчетан с ръчна скоростна кутия. Официалната му цена започва от 56 800 юана (около 7 600 евро), но благодарение на временни маркетингови промоции и търговски отстъпки крайният разход за купувача може да падне до 48 800 юана (приблизително 6 500 евро).

Сериозно присъствие в бюджетния сегмент отбелязва и практичният SWM Big Tiger, познат на някои пазари под наименованието SWM G03F. Този бензинов автомобил се задвижва от 1.5-литров агрегат със 116 конски сили и ръчна предавателна кутия. С дължина на каросерията от 4.6 метра, моделът предлага триредово купе със седем места, а цената му на местния пазар е закована на 56 900 юана или около 7 600 евро.

Списъка допълва Chery Tiggo 3x, познат извън пределите на родината си като Chery Tiggo 2 Pro. В Китай моделът с атмосферен двигател и безстепенна автоматична трансмисия CVT се продава за 57 900 юана (приблизително 7 700 евро). Специалните кампании на производителя обаче позволяват крайната цена да бъде намалена до 49 900 юана, което възлиза на около 6 700 евро.

Шествието на евтините високоповдигнати модели се завършва от стилното крос-купе Chery Tiggo 5x, което е технически близък роднина на познатия у нас Omoda 5. Базовата версия на автомобила разчита на 1.5-литров двигател и ръчна скоростна кутия, като стандартната му цена преди отстъпки възлиза на 62 900 юана (приблизително 8 400 евро). При пресмятане на всички налични бонуси и клиентски предимства цената пада до 54 900 юана или около 7 300 евро.