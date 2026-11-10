Вижте каква е реалната стойност на китайските кросоувъри

Въпросът за това доколко евтини могат да бъдат китайските кросоувъри в Китай получава своя отговор благодарение на подробен преглед на ценовите листи в Поднебесната държава. Абсолютен лидер по достъпност остава компактният Livan X3 Pro, чиято базова стойност в Китай стартира от скромните 48 900 юана, което се равнява на приблизително 6 500 евро. Интересен детайл за сравнение е, че при износ на експортни пазари, същият този автомобил се продава на драстично по-висока стойност – около 15 000 евро, разкривайки сериозната надценка при външната търговия.
Непосредствено след първенеца се нарежда моделът Wuling Xingchi, плод на съвместното предприятие между SAIC, GM и Wuling. Компактният кросоувър с дължина от 4.3 метра предлага 1.5-литров атмосферен двигател, съчетан с ръчна скоростна кутия. Официалната му цена започва от 56 800 юана (около 7 600 евро), но благодарение на временни маркетингови промоции и търговски отстъпки крайният разход за купувача може да падне до 48 800 юана (приблизително 6 500 евро).
Сериозно присъствие в бюджетния сегмент отбелязва и практичният SWM Big Tiger, познат на някои пазари под наименованието SWM G03F. Този бензинов автомобил се задвижва от 1.5-литров агрегат със 116 конски сили и ръчна предавателна кутия. С дължина на каросерията от 4.6 метра, моделът предлага триредово купе със седем места, а цената му на местния пазар е закована на 56 900 юана или около 7 600 евро.
Списъка допълва Chery Tiggo 3x, познат извън пределите на родината си като Chery Tiggo 2 Pro. В Китай моделът с атмосферен двигател и безстепенна автоматична трансмисия CVT се продава за 57 900 юана (приблизително 7 700 евро). Специалните кампании на производителя обаче позволяват крайната цена да бъде намалена до 49 900 юана, което възлиза на около 6 700 евро.
Шествието на евтините високоповдигнати модели се завършва от стилното крос-купе Chery Tiggo 5x, което е технически близък роднина на познатия у нас Omoda 5. Базовата версия на автомобила разчита на 1.5-литров двигател и ръчна скоростна кутия, като стандартната му цена преди отстъпки възлиза на 62 900 юана (приблизително 8 400 евро). При пресмятане на всички налични бонуси и клиентски предимства цената пада до 54 900 юана или около 7 300 евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И въпреки това
Коментиран от #2
13:14 10.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Не само цената
13:25 10.11.2026
4 само да питам
13:34 10.11.2026
5 една кола
13:34 10.11.2026
6 Няма място за сравнение
13:37 10.11.2026
7 ха ха ха
SWM Big Tiger,... Този бензинов автомобил се задвижва от 1.5-литров агрегат със 116 конски сили и ръчна предавателна кутия.
Гоуем тиги уиги
13:43 10.11.2026
8 ха ха ха
Dacia Sandero – €10,990
Citroën ë-C3 – €12,990 (с еко-субсидия)
Fiat Panda – €12,500
Citroën C3 – €13,890
Dacia Spring – €14,000
13:46 10.11.2026
9 Гаранцията също струва пари
14:16 10.11.2026
10 Анджо
14:20 10.11.2026