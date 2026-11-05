Възраждат легендарния AMG Hammer

Силуетът на легендарния AMG Hammer се завръща в нов проект на HWA. Германската компания публикува тийзър на автомобил, който напомня на Mercedes-Benz W124, но съчетава класическите пропорции на модела със съвременни светодиодни фарове и задни светлини.

HWA не е потвърдила официално, че автомобилът ще носи името AMG Hammer. Формата на купето обаче ясно насочва към иконата от 1980-те години, а компанията вече има опит с модерни интерпретации на исторически модели на Mercedes-Benz. „След HWA EVO се връщаме към още една изключителна глава от инженерното ни наследство. Оставаме верни на произхода, като изследваме възможностите на съвременните технологии“, заявява HWA в представянето на проекта. Компанията допълва, че позната идея ще получи изцяло нова форма.

Засега изображението е единствената официална визуална информация за автомобила. HWA не е посочила какъв двигател ще бъде използван, каква ще е мощността, колко екземпляра ще бъдат произведени и кога ще се състои премиерата. Не е обявена и цена.

Оригиналният AMG Hammer се появява в средата на 1980-те години като върхова версия на седана W124. Автомобилът е обозначен като 300E 5.6 AMG и заменя атмосферния 3,0-литров редови шестцилиндров двигател с 5,5-литров V8.

Двигателят развива 355 к.с. При задно предаване седанът ускорява от 0 до 100 километра в час за около пет секунди. По-късно AMG предлага и версия с 6,0-литров мотор, чиято мощност достига 385 к.с.. По онова време AMG все още е независима компания, преди да стане част от Mercedes-Benz. Именно Hammer превръща мощния седан W124 в един от най-разпознаваемите проекти в историята на марката.

Новият автомобил идва след модерната интерпретация на Mercedes-Benz 190E Evo II, с която HWA навлезе в света на рестомодифицираните автомобили. Компанията е известна и с разработването и състезателната подготовка на модели Mercedes-AMG, както и с пътната версия на CLK GTR.