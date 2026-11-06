Fiat връща Punto, за да се противопостави на Renault Clio

Fiat обмисля да върне Punto в моделната си гама, след като автомобилът отсъства от нея от 2018 година.

„Марка като Fiat задължително трябва да има Punto в гамата си“, заяви Belloni в интервю за L’Automobile Magazine. По думите му отказът от модела е оставил на Renault възможност да наложи Clio в европейския B-сегмент на малките автомобили.

Като допълнителни фактори той посочи отпадането на Ford Fiesta и липсата на дългосрочно обновяване на Volkswagen Polo с двигател с вътрешно горене. Според Белони това е дало на Clio възможност да постигне „троен търговски удар“ на пазара, където моделът се конкурира с Dacia Sandero. Замисълът е новият Punto да възстанови традиционното разделение между двата малки модела на Fiat.

През годините Punto предлага повече пространство, комфорт и възможности за по-дълги пътувания. Третото поколение е представено през 2005 година под името Grande Punto, като дизайнът му е разработен от Italdesign.

Според Белони, бъдещият Punto трябва да бъде по-универсален и по-подходящ за движение извън града, докато Grande Panda ще запази ролята си на по-практичен модел. Двата автомобила трябва да оформят двойка под SUV модела Fiat 600.

Белони изключи връщането към стилистични решения от миналото. „Неоретро дизайнът няма място тук“, каза той, като подчерта, че автомобилите от B-сегмента нямат една строго определена визуална идентичност. Това според него дава възможност на Fiat да създаде нов Punto без ограничения, наложени от предишните поколения.

Проектът е свързан със стратегическия план FaSTLAne 2030, в който Fiat е определен като приоритетна марка в Stellantis. Засега обаче компанията не е обявила нито дата за премиерата, нито технически характеристики или производствени параметри на бъдещия модел.