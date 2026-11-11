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Струва ли си скъпото фолио за защита на боята?

Струва ли си скъпото фолио за защита на боята?

11 Ноември, 2026 14:09 905 6

  • фолио за защита на боята-
  • ppf-
  • автомобилна боя-
  • автокозметика-
  • защита на автомобил

PPF предпазва от камъчета и леки драскотини, но цялостният монтаж може да достигне сериозни суми

Струва ли си скъпото фолио за защита на боята? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Едно малко камъче от пътя може да остави трайна следа върху предната броня или капака. Именно срещу такива повреди е създадено фолиото за защита на боята, познато като PPF. То представлява прозрачен и гъвкав слой от термопластичен полиуретан, който се поставя върху боядисаните повърхности и поема част от ударите, преди те да достигнат до лака.

Най-често се защитават предната броня, капакът, предните калници, страничните огледала и ръбовете на вратите. За разлика от ваксите и керамичните покрития, които основно улесняват почистването и ограничават полепването на замърсявания, PPF е физическа бариера срещу камъчета, пътни отпадъци и леки драскотини.

Някои по-скъпи фолиа дори имат самовъзстановяващ се горен слой. При нагряване от слънцето или от топла вода малки драскотини и следи от кръгово почистване могат да изчезнат. Това не важи за дълбоки порязвания, пробиви и силни удари. Ако камък разкъса фолиото, засегнатият участък може да се нуждае от подмяна.

Фолиото се предлага в гланцови, матови и сатенени варианти. Гланцовото запазва фабричния вид на боята, докато матовото и сатененото могат да променят визуално автомобила.

Разходът зависи от размера на автомобила, вида на материала, цената на труда и площта, която ще бъде покрита, но цялостният монтаж често надхвърля цената за боядисване, тъй като при някои автомобили се налага демонтаж на външни детайли, за да се постигне чист завършек около ръбовете. За повечето автомобили частичното или пълното предно покритие е по-разумен компромис от облепянето на цялата каросерия, но при някои автомобили фолиото може да си струва.

Качеството на монтажа има голямо значение. При лошо поставяне могат да се появят видими ръбове, мехури, отлепяне или замърсяване под фолиото. С времето материалът може да пожълтее, да се напука, да се оцвети или да се отлепи. Състоянието на оригиналната боя също е важно при последващо отстраняване. Фолиото не отменя редовното миене, тъй като върху него могат да се натрупват прах, минерални отлагания и други замърсявания.

Изводът е различен за всеки автомобил. PPF има най-голям смисъл при нови, скъпи, спортни, луксозни или колекционерски модели, както и при често пътуване по магистрали. За ежедневен автомобил пълното покритие трудно се оправдава финансово. Защитата на бронята, капака, предните калници и огледалата обаче може да ограничи най-честите козметични повреди без разхода за цялостен монтаж.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 След

    3 1 Отговор
    като се продава, означава, че струва някаква цена.

    14:16 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абе

    3 0 Отговор
    Виждал съм доста станали на мехури от жегата !

    14:24 11.11.2026

  • 4 Бае ви Пешо

    0 0 Отговор
    Е па нема що да пазите боята, ако си не карате колата!

    14:38 11.11.2026

  • 5 Вова

    0 0 Отговор
    PPF изисква смяна на 5-6 години МАКСимум!
    Никой няма да ви го каже това от младежите, които го слагат.
    После си губи свойствата, а ако се изпече има шанс и боята да повреди при демонтажа.

    15:13 11.11.2026

  • 6 Антин

    0 0 Отговор
    Фолиото е пълна глупост. Много пари на вятъра. Трябва да се подменя след 5-6-7 години. На всяко ходене на мивка трябва да им казвате да не завират струята по ръбовете на панелите и да я насочват перпендикулярно. Е да ама те не внимават. И идва моменета в който фолиото се прецаква. Получава се така, че си навличате допълнителни главоболия. Казвам го като човек който даде близо 14 хил.лв. за фолио малко преди да влезе еврото. Мойто беше прозрачно, ако сложите цветно, трябва да си смените и регистрацията на колата. Луда работа, човек се учи от грешките си.

    15:42 11.11.2026