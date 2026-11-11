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Експертни съвети за безопасно шофиране в мъгла

Експертни съвети за безопасно шофиране в мъгла

11 Ноември, 2026 12:47 1 159 11

  • шофиране в мъгла-
  • безопасност на пътя-
  • къси светлини-
  • фарове за мъгла-
  • аварийни светлини

Намалете скоростта, използвайте къси светлини и оставете по-голяма дистанция. При почти нулева видимост спрете извън платното на безопасно място

Експертни съвети за безопасно шофиране в мъгла - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Мъглата рязко ограничава видимостта и изисква по-бавно движение, по-голяма дистанция и правилно използване на светлините. Автомобилът трябва да бъде видим както за движещите се отпред, така и за тези отзад. Затова се използват къси светлини, които включват и задните габарити, а не разчитане само на дневните светлини на автомобила. При наличие, могат да се включат и фаровете за мъгла.

„Никога не използвайте дългите светлини“, гласи указанието на експертите. Причината е, че светлината се отразява в капките във въздуха и създава отблясъци, които допълнително затрудняват виждането на пътя.

Разстоянието до автомобила отпред трябва да бъде увеличено, за да има време за реакция при внезапно спиране или промяна в движението. При мъгла водачът трябва да следи пътните линии с поглед, за да остане в правилната лента. От физична гледна точка мъглата не просто намалява видимостта, но и променя коефициента на сцепление с пътната настилка. Микроскопичните водни капчици се кондензират върху асфалта и образуват тънък хлъзгав и влажен филм, който по свойства се доближава до лек дъжд или роса. При такива условия всяко рязко натискане на спирачката или рязка смяна на лентата може лесно да провокира загуба на сцепление и поднасяне.

През 2020 година в българското законодателство бе добавен знак А42 "Намалена видимост", който сигнализира и за мъгла. Ако го видите, но видимостта на пътя е добра, бъдете нащрек и намалете скоростта.

При изключително гъста мъгла, когато видимостта е почти нулева, препоръката е първо да се включат аварийните светлини, а след това автомобилът да бъде изведен от движението. Най-безопасното място е паркинг или друга отбивка извън пътното платно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Можете да шофирате безопасно в мъгла

    9 0 Отговор
    само ако сте извън България.

    12:53 11.11.2026

  • 2 Супер

    4 0 Отговор
    В България може да шофираш безопасно в мъгла единствено в детска количка на панаира

    13:00 11.11.2026

  • 3 Георги

    7 1 Отговор
    забравили сте да напишете, че тея указания се изпълняват САМО ако има сигнализация за мъгла или патрул на КАТ, който да регулира и предупреждава. Иначе си карате със 140.

    13:02 11.11.2026

  • 4 Българинът

    6 1 Отговор
    е над физичните и природни закони. Той е всезнаещ и всеможещ индивид, единствен по рода си . Правилата и законите са създадени да ги спазват околните ,но не иТОЙ , да се оплаква от всички и всичко и винаги е ПРАВ .

    13:03 11.11.2026

  • 5 Анонимен

    3 1 Отговор
    Има не писани правила с които шофьорите се предупреждават взаимно. При всяко внезапно намаляване или спиране се пускат аварийните, докато не си сигурен, че задният те е видял и той го е направил.
    Не знам дали в България правят така,но в чужбина е така.

    13:13 11.11.2026

  • 6 Правилната лента

    2 0 Отговор
    По-точно правилното място на пътя при движение с намалена скорост при мъгла е максимално близо до дясната линия на основната лента за движение.

    13:20 11.11.2026

  • 7 стар шофьор

    5 0 Отговор
    Вчера мъглата беше като кисело мляко. Изкарах колата когато се вдигна. Да не съм луд да се тикам между камикадзетата?

    13:24 11.11.2026

  • 8 Студопор

    3 0 Отговор
    Не е ли малко късно за тия съвети?

    13:34 11.11.2026

  • 9 Гост

    3 0 Отговор
    Знак А 42 не съм го виждал по пътищата никога, ама никога! Само като се сетя че 4, ЧЕТИРИ, даже минимум ЧЕТИРИ месеца от годината, всеки ден на Витиня има мъгла, е как пък един път го не видях! Виж, знаци за ограничение от 40 до плюс безкрайност, пръснати къде доди, е, там вече АПИ на ангро ги е слагала! Даже и КАТ затрудняват с камерите...

    13:35 11.11.2026

  • 10 яница

    2 0 Отговор
    Впечатляващо количество камиони и както обикновено пак са се състезава ли в групи!!! Камионите нямат място на магистралите в такива условия!!! Това е правилото!!! или всички тирове в БАВНАТА лента!!!!

    13:52 11.11.2026

  • 11 Суджук и кисело зеле

    1 0 Отговор
    С ракийка - ето как умните мъже посрещаме мъглата. Кой е луд да кара! Юрнали се за пари като бесни. Ковчег джоб няма.

    14:00 11.11.2026