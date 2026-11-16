Русия не възнамерява да дава на Украйна възможност да възстанови силите си. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който обяви, че Москва не иска временно примирие, а се стреми към дългосрочен мир.

„Русия не иска временно примирие, а се стреми към мир за векове. Именно затова специалната военна операция продължава, а преговорният процес трябва да доведе до мир“, заяви Песков.

Още новини от Украйна

По думите му Москва няма да даде на Киев възможност да си почине и да „лекува раните си“. Кремъл представя продължаването на бойните действия като част от натиска за постигане на политически резултат чрез преговори.

Кремъл отправи критики към Европа

Песков заяви, че европейските държави трябва да изяснят доколко позициите им могат да помогнат за мирния процес в Украйна. Според него публичните изявления на европейските правителства по-скоро показват нежелание за съдействие при мирното уреждане.

Говорителят на Кремъл отказа да разкрие подробности за разговорите със Съединените щати, свързани с Украйна. Той заяви, че Москва не смята за целесъобразно да оповестява съдържанието на обсъжданията.

Оценяват щетите по Кримския мост

Песков коментира и съобщенията за повреди по Кримския мост. Той каза, че подробната информация трябва да бъде предоставена от руското Министерство на транспорта, а оценката на щетите продължава.

„Там в момента, доколкото разбирам, се извършва оценка на незначителни повреди“, заяви говорителят на Кремъл. По данни на руското транспортно ведомство, цитирани от руски медии, движението по автомобилната част на съоръжението е било временно спряно, докато железопътният трафик е продължил.

Песков заяви още, че руската противовъздушна отбрана работи „достатъчно ефективно“. В същото време той призна, че при масирани удари нито една система не може да осигури стопроцентова защита на обектите.

Москва предложи хуманитарна мисия в Константиновка

По-рано Песков заяви, че руските сили са готови да разминират Константиновка в Донецка област за провеждане на хуманитарна мисия. Според него операцията би отнела пет дни и би позволила от града да бъдат изведени 300–400 цивилни, които да се насочат към Украйна или Русия.

Москва призова Съединените щати и европейските държави да използват влиянието си върху Киев за договаряне на мисията. Руската страна предложи още да бъдат привлечени омбудсманите на двете държави и журналисти от САЩ, Русия и други страни.

Източници: obozrevatel.com, kommersant.ru, vedomosti.ru