Porsche тества новия бензинов Macan с купе на Audi (ВИДЕО)

Porsche вече подлага на изпитания наследника на бензиновия Macan, но засега го прикрива под каросерията на Audi Q5. Прототипът е с по-широки следи, изпъкнали арки на калниците и по-висока стойка, които показват, че под временните панели се тества различен автомобил. Използването на купе от Audi позволява на инженерите да проверяват силовия тракт, шасито и настройките на автомобила, без да разкриват окончателния дизайн. Около арките и долната част на каросерията са монтирани допълнителни камуфлажни елементи, с които се прикрива и реалният просвет.Моделът ще заеме мястото на SUV под Cayenne, където и досега беше позициониран Macan с двигател с вътрешно горене. Според ранните данни, бъдещият автомобил може да получи турбобензинови четирицилиндрови и V6 двигатели, както и plug-in хибридно задвижване. Porsche обаче все още не е потвърдил нито техническата архитектура, нито името на модела. Не е ясно и дали обозначението Macan ще бъде запазено, тъй като то вече е пряко свързано с електрическия SUV.

По време на Capital Markets Day 2026 главният изпълнителен директор на Porsche Майкъл Лайтерс посочи, че новият модел с двигател с вътрешно горене и plug-in хибрид „трябва да излезе на пазарите през 2028 година.“ Porsche потвърди, че SUV-то ще се предлага паралелно с актуалния електрически Macan, а серийното производство трябва да набере скорост през същата година.

Компанията очаква новият автомобил да допринесе осезаемо за продажбите и рентабилността през 2029 година, след като производството достигне планирания обем. Така Porsche ще запази едновременно бензиново, plug-in хибридно и изцяло електрическо задвижване в основните си моделни линии. Каросерията на Audi Q5 не означава, че серийното Porsche ще споделя изцяло неговата конструкция. Q5 използва платформата Premium Platform Combustion, но Porsche не е потвърдил дали именно тя ще бъде в основата на бъдещия SUV. Очаква се окончателният дизайн и техническите подробности да бъдат разкрити по-близо до премиерата.