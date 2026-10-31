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Audi Quattro се завръща с V8, който ще развърта 10 000 оборота

Audi Quattro се завръща с V8, който ще развърта 10 000 оборота

31 Октомври, 2026 12:30 543 1

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Audacious IV съчетава каросерия в стила на Ur-Quattro с механиката на RS4 B7 и ще бъде произведен в едва 50 екземпляра

Audi Quattro се завръща с V8, който ще развърта 10 000 оборота - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Иконата Audi Quattro получава съвременна интерпретация с V8 двигател и механична скоростна кутия чрез проекта на британската компания Audacious Automotive. Автомобилът използва 4,2-литров атмосферен V8 от RS4 B7, за който са предвидени няколко конфигурации. Базовата настройка е с мощност 592 конски сили, а вариант с компресор TSS достига 740 конски сили. Компанията разработва и версия, чиято цел е максимална скорост на въртене от 10 000 оборота в минута, като мощността на този двигател все още не е обявена. При разработката акцентът е поставен върху бързата реакция на двигателя и високите обороти, а не само върху максималната мощност.

Audi Quattro се завръща с V8, който ще развърта 10 000 оборота

Основата на автомобила остава Audi RS4 B7, като са запазени геометрията на шасито, окачването, спирачките, електрониката и шестстепенната механична скоростна кутия. Audacious Automotive посочва, че скоростната кутия и системата за задвижване на четирите колела са доработени, за да поемат допълнителното натоварване. Според заявените от компанията показатели Audacious IV може да ускори от 0 до 100 километра в час за 3,4 секунди и да достигне 320 километра в час

Интериорът е оформен с ретро препратки към оригиналното Quattro, но използва и компоненти от RS4, включително волана и приборите. Купувачите ще могат да персонализират салона и спецификацията на автомобила. Audacious Automotive планира да изработи само 50 екземпляра. 40 от тях ще бъдат с изцяло карбонова каросерия, а останалите 10 ще използват метална конструкция. Началната цена е 350 000 британски лири, като клиентите трябва да осигурят и двата автомобила донори, необходими за проекта. Компанията посочва, че процесът от поръчката до доставката ще отнема около три години.

Audi Quattro се завръща с V8, който ще развърта 10 000 оборота


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Първо да питат Японците

    1 0 Отговор
    как се правят високо оборотни двигател!!!!

    Иначе този ФОЛКсваген на масло ли ще върви или на газ или ще е TDI.

    13:01 31.10.2026