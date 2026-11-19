Volkswagen представи новия T-Roc R – най-мощната версия на второто поколение на компактния SUV. Моделът използва 2,0-литров четирицилиндров турбобензинов двигател EA888 evo5 с мощност 333 к.с. и максимален въртящ момент 420 Нм. Това е първият модел от спортната линия R на Volkswagen с 48-волтова система за мек хибрид. Тя включва стартер-генератор с ремъчно задвижване, който възстановява енергия при спиране и отпускане на газта. Електрически компресор подпомага турбокомпресора с променлива геометрия при ниски обороти, а максималният въртящ момент е достъпен от 1900 об./мин.

„Буквата R в името традиционно означава „Racing““, заявяват от Volkswagen. Производителят посочва, че двигателят, спирачките и окачването са били донастроени на писта. Според компанията новият T-Roc R е най-мощният SUV на марката, който се продава на европейския пазар.

Мощността се предава към четирите колела чрез 7-степенна DSG трансмисия и системата 4MOTION. R-Performance Torque Splitter може да разпределя въртящия момент независимо между двете задни колела. Това позволява на автомобила да променя поведението си в завой, включително чрез специалния Drift режим.

T-Roc R ускорява от 0 до 100 км/ч за 5 секунди, а максималната скорост е електронно ограничена на 250 км/ч. Сред стандартното оборудване са адаптивното окачване DCC, прогресивното кормилно управление и подобрена спирачна система. Режимът Special настройва задвижването и окачването за Северната отсечка на Нюрбургринг.

Външно спортната версия се отличава с по-агресивна предна броня, черни гланцови елементи, специфичен заден дифузьор, сини спирачни апарати и четири изпускателни накрайника. Серийно се монтират 19-цолови джанти, а 20-цолови ковани джанти и титаниева изпускателна система Akrapovič се предлагат срещу доплащане.

В салона има спортни седалки със сини шевове и лога R, специален волан с пера за смяна на предавките и син бутон R. Digital Cockpit Pro включва GPS хронометър за обиколки, измерване на G силите, препоръки за смяна на предавките и визуализация на разпределението на въртящия момент между колелата.

Предварителните продажби на Volkswagen T-Roc R в Германия започват от днес, а началната цена е 59 995 евро.