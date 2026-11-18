Mercedes-Benz трябва да отговори до 1 декември на около две дузини въпроси за китайските си акционери, технологичните партньорства и компонентите, използвани в автомобили за американския пазар. Искането е отправено от двупартийната комисия на Камарата на представителите на САЩ за Китай, която започна проверка на връзките на германския производител с китайски компании и институции.

Писмото е изпратено на 17 ноември от председателя на комисията Джон Муленаар и водещия демократ Ро Хана. Законодателите настояват за предоставяне на документи и за среща с главния изпълнителен директор на Mercedes-Benz North America Джейсън Хоф. Те поискаха и запазване на всички свързани документи и електронни съобщения.

От Mercedes-Benz потвърдиха, че са получили писмото и ще сътрудничат. Компанията заяви, че работи независимо под ръководството на своя управителен съвет. „Нашите акционери нямат места в управителния съвет и нямат управленски правомощия“, посочва производителят.

Проверката обхваща възможно влияние на Пекин върху стратегическите решения на Mercedes-Benz, споразуменията за обмен на технологии и достъпа на китайски компании до научноизследователската и развойната дейност на германския производител.

Комисията иска още информация за китайски компоненти в автомобили, произведени или продавани в САЩ, както и за контактите на компанията с представители на китайските власти. В писмото се поставят въпроси и за партньорства с китайски технологични и автомобилни компании, сред които Hesai, Tencent и Momenta.

„Това притеснение за собствеността се задълбочава както заради конкретния характер на акционерите, така и заради оперативното влияние, което те изглежда упражняват върху компанията“, пишат законодателите.

Beijing Automotive Group, китайска държавна компания, притежава близо 10 процента от Mercedes-Benz. Още близо 10 процента са свързани с председателя на Geely Ли Шуфу. Така китайските акционери общо държат приблизително една пета от собствеността в германския производител според комисията.

Сенаторът републиканец Бърни Морено заяви, че в окончателния текст вероятно ще бъде предвидено изключение за Mercedes-Benz. Подобна защита се обсъжда и за Volvo Cars, която е мажоритарно контролирана от Geely. Ако отговорите на Mercedes-Benz не удовлетворят законодателите, те могат да затегнат предложените ограничения. Това би могло да увеличи разходите за съответствие с правилата и да повлияе върху избора на китайски компоненти за автомобилите, продавани в САЩ.