Тексаската компания REO подготвя семейство от три автомобила, които залагат на ръчна скоростна кутия, бензинов двигател и възможност за по-лесен ремонт с обичайни инструменти. Гамата Runabout включва два пикапа – T4X и T4C – и SUV модел S4C. Проектите все още са в процес на разработка и са представени с дигитални изображения и предварителни технически данни, но REO си поставя инженерна цел за живот на задвижващата система от 500 000 мили, или около 805 000 километра.

T4X ще бъде първият модел в програмата, ако планираният график бъде спазен. Пикапът ще има двуместна кабина, стоманена товарна платформа с падащи странични бордове и дължина около 4,99 метра. Товарният под ще бъде дълъг 2,01 метра и ще може да се достига както отстрани, така и отзад.

T4C ще предлага четири врати, пет места и товарна платформа с дължина 1,37 метра. Предвидената дължина на модела е 4,97 метра. S4C ще бъде дълъг 4,64 метра без външно монтираното резервно колело и ще разполага с шест места, включително сгъваема странична седалка.

И трите автомобила ще използват рама, междуосие от 3,04 метра и обща механична база. Конструкцията ще включва двойно предаване, механични бавни предавки и твърди мостове.

REO планира атмосферен четирицилиндров бензинов двигател, разположен надлъжно. Той няма да използва турбокомпресор, директно впръскване или автоматична система старт-стоп. Ръчната скоростна кутия ще бъде стандартна, а автоматична ще се предлага допълнително.

Работният обем, мощността и въртящият момент още не са уточнени, като основателят и главен изпълнителен директор на REO Зак Де Бернарди е посочил, че компанията все още трябва да финализира споразуменията с доставчиците на задвижващата система.

Според REO определени външни брони, вътрешни панели на вратите, облицовката на тавана и някои декоративни елементи ще могат да се демонтират за по-малко от пет минути с обичайни инструменти. Компанията обещава безплатно сервизно ръководство и публичен каталог с резервни части, който ще се поддържа в продължение на 20 години. Предвижда се и липса на електронно сдвояване между сменяемите компоненти и конкретния автомобил, така че резервна част да не бъде блокирана от софтуер.

В купето ще има физически бутони за функциите, свързани с управлението, заедно с дигитално приборно табло и мултимедиен екран. REO заявява, че няма да въвежда абонаментни плащания за функциите на автомобила. Ориентировъчната начална цена в САЩ е 21 500 долара за T4X, 25 000 долара за T4C и 28 500 долара за S4C. Данъците, регистрацията и доставката не са включени.

Производството е планирано в съществуващо предприятие в Тексас. Пилотните автомобили трябва да бъдат изградени през 2027 година, а първите доставки на T4X са предвидени между края на 2028 и 2029 година. T4C и S4C ще последват по-късно. Засега компанията приема възстановими резервации от 25 долара, които осигуряват място в списъка, но не представляват поръчка.