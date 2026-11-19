Венсан Компани ще се завърне на резервната скамейка на Байерн Мюнхен в домакинството срещу Кьолн в петък. Двубоят от 10-ия кръг на Бундеслигата започва в 21:30 часа българско време на „Алианц Арена“.

Завръщането на белгийския треньор беше потвърдено от ръководството на германския шампион. Компани ще участва и в задължителната пресконференция преди срещата, което ще бъде първата му публична поява след здравословния инцидент.

„Да. Венсан е в доста добро настроение и днес дойде към мен“, заяви изпълнителният директор на Байерн Ян-Кристиан Дрезен.

Компани припадна на 23 октомври по време на тренировка на втория отбор на Байерн и беше откаран в болница. Там лекарите установиха дразнене на мозъчните обвивки. След изписването си той продължи възстановяването у дома, а в началото на ноември се върна в клубната база.

В понеделник 40-годишният специалист отново е ръководил тренировката на първия отбор. Според Sky Sport при инцидента той е получил и травма на рамото, заради която е преминал през рехабилитационна програма.

По време на отсъствието на Компани неговият помощник Аарън Данкс пое треньорските функции. Англичанинът беше начело на Байерн в пет срещи, в които отборът записа четири победи и едно равенство.

Данкс води тима в два мача от Бундеслигата, двубой с Борусия Дортмунд, срещата за Купата на Германия срещу Магдебург и гостуването на Атлетико Мадрид в Шампионската лига.

С мача срещу Кьолн Байерн ще поднови участието си в Бундеслигата след паузата за националните отбори. Компани ще застане отново край тъчлинията близо месец след припадъка, който временно го отстрани от работа.