Автобусите по линии 63 и 66 ще се движат по нови разписания от 21 ноември. Последните курсове от Витоша ще бъдат в 19:45 часа вместо досегашните 18:00 часа, съобщи Столичната община. Промяната ще осигури по-дълъг достъп с градски транспорт до природен парк „Витоша“ през зимния сезон.

По линия 66 се променя и началният час на първия курс. Автобусът ще тръгва в 7:30 часа вместо в 8:00 часа.

„Промяната е насочена към по-добро транспортно обслужване и по-удобен достъп до природен парк „Витоша“ през зимния сезон.“ — Столичната община

Решението е взето след наблюдение и анализ на натоварването на досегашните последни курсове и координация с транспортните оператори. Така посетителите на планината ще разполагат с повече време за разходки, спорт и почивка, преди да се прибират с обществения транспорт.

Подготвят и нови автобуси

Промените в разписанията са свързани и с подготовката за обновяване на автобусите по направленията към Витоша. Столичната община е обявила обществена поръчка за доставка на 13 специализирани туристически автобуса за линиите 61, 63 и 66. Те са част от програмата за обновяване на подвижния състав.

Зимна организация на движението

От 1 декември до 31 март ще се прилага зимна организация на движението по пътищата към планината. В почивни, неработни и празнични дни между 11 и 16 часа движението от кв. „Бояна“ до местност „Офелиите“ и от кв. „Драгалевци“ до хижа „Алеко“ ще се управлява от Общинска полиция.

Когато има свободни места за паркиране и преминаването на автобусите е осигурено, достъпът ще остава отворен. При запълване на капацитета за паркиране ще се въвежда временно ограничение за автомобилите, за да се предотвратят задръствания и блокиране на пътя.