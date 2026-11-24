Mercedes-Benz тества необичаен електрически прототип с напълно открито шаси, двуместна конфигурация и електромотор на задния мост. Липсата на каросерия разкрива окачването, електрониката и част от конструкцията, но не дава ясен отговор за бъдещото предназначение на автомобила. Вместо обичайния акумулаторен пакет под пода при електромобилите на Mercedes-Benz, прототипът изглежда има малка батерия, разположена зад задния мост. В задната част се вижда голям електрически мотор, а около него са открити носачите и други елементи от ходовата част.

Предната част е съставена основно от черно шаси, електронни компоненти и две малки LED светлини. Виждат се амортисьорите, както и система, която изглежда като електронно управлявано окачване. Конструкцията вероятно е стоманена и се различава съществено от използваните в момента архитектури на германския производител, включително от тази на G-Class. Прототипът няма традиционен салон. Подът и арматурното табло изглеждат направени от дърво, докато водачът и инженерът на пътническата седалка са закрепени със състезателни колани. Инженерът работи с лаптоп по време на изпитанията, което подсказва, че автомобилът служи преди всичко като тестова платформа.

Възможно е конструкцията да е ранна разработка на изцяло електрически двуместен модел, изпитване на нов заден електромотор или батерия, проверка на компоненти за окачването, както и тестове на нова платформа, предназначена за повече от един модел. Нито една от тези версии не е потвърдена от Mercedes-Benz.

Към момента компанията не е обявявала планове за сериен електрически двуместен автомобил. Електрическата ѝ стратегия е насочена към модели като новия CLA, бъдещите C-Class и GLC, както и към специализираната платформа AMG.EA, използвана от електрическите модели на спортното подразделение.

Необичайното шаси се появява на фона на промени в гамата на Mercedes-Benz. Компанията се отказва от бавно продаваните EQE и EQE SUV, а настоящият EQS ще бъде заменен в края на жизнения си цикъл от по-традиционен електрически модел, позициониран като алтернатива на S-Class. Засега обаче остава неизвестно дали заснетият прототип ще доведе до конкретен сериен автомобил или ще остане лаборатория на колела.