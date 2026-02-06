The Grand Tour възкръсва, но Джеръми Кларксън предава щафетата на новото поколение

Ерата на Джеръми Кларксън, Ричард Хамънд и Джеймс Мей в The Grand Tour официално приключи, но само пред камерата. След двугодишно затишие, Amazon Prime хвърли истинска бомба: шоуто се завръща с изцяло нов състав, подбран лично от Кларксън в типичния му хаплив стил. В разпространено видео ветеранът преглежда биографиите на кандидатите, като демонстративно изхвърля документите на стария си боен другар Джеймс Мей, за да направи път на „новата кръв“.

На горещите столове сядат личности, които идват директно от дигиталната ера. Водещото трио ке се състои от Джеймс Енгелсман и Томас Холанд – лицата зад популярния YouTube канал Throttle House, които вече десетилетие доказват, че разбират от автомобилна кинематография. Към тях се присъединява най-неочакваното попълнение: Франсис Буржоа. Известен като най-популярния „наблюдател на влакове“ в TikTok, Буржоа внася доза ексцентричност, която самият Кларксън описва като „майсторство в колоезденето“.

Новият сезон ще се състои от шест епизода, като Prime обещава „глобално пътешествие“, в което водещите ще търсят отговори на най-абсурдните автомобилни въпроси. Франсис Буржоа вече сподели притесненията си от „огромните обувки“, които трябва да запълни, сравнявайки задачата с бягане на маратон с гумени ботуши. В същото време Томас Холанд беше още по-директен, шегувайки се, че „само идиот би приел тази работа“ предвид легендарното наследство на своите предшественици.

Реакциите на феновете са полярни – от еуфорични до силно скептични. Мнозина си спомнят провала на Top Gear след напускането на оригиналното трио, когато Крис Еванс и Мат Лебланк не успяха да задържат магията. Надеждата за The Grand Tour обаче се крепи на факта, че Кларксън, Хамънд и Мей остават замесени в продукцията зад кулисите под ръководството на Анди Уилман. Ако старата формула за хумор и зрелище бъде пренесена успешно върху новите водещи, шоуто може да докаже, че има живот и след „динозаврите“ на автомобилната журналистика.