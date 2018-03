Volkswagen показа болида си за "Пайкс Пийк" 2018

След като публикува няколко фрагментарни снимки на електромобила, с който ще участва на тазгодишното издание на най-известното планинско катерене в автомобилния спорт, Volkswagen показа целия болид в профила си в Twitter с обещание съвсем скоро да разкрие и името му.

Curious to know more about #VW at #PikesPeak 2018? The name of the race car is about to be released officially. What a beauty! Stay tuned! #eMobility #PPIHC #UnfinishedBusiness #ChallengeReloaded #1Score2settle pic.twitter.com/m32JkxZF3Q