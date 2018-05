Audi и Mercedes-Benz се сджафкаха

Любителска снимка от снимачната площадка на нова реклама на Mercedes-Benz разпали публично мерене на самочувствие между южноафриканските поделения на Daimler и Audi. На кадъра се вижда, че автомобилът с камерата е Q7, което надали има особено значение за операторите, но явно е достатъчен повод за дружелюбна закачка.

Spotted! @MercedesBenz_SA shooting their TV commercial…using an Audi Q7. Looks like our friends really do believe in the #BestOrNothing. pic.twitter.com/WSYnYlXZ3N