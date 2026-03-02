Ефектът на паниката: Едно място в чартърен полет от Маскат до Москва достигна 20 000 евро!

Рязката ескалация на военния конфликт в Близкия изток предизвика безпрецедентен скок на цените на частните самолетни пътувания от разкъсвания от криза регион, съобщава RBK.

Цената на едно място в чартърен полет от Маскат до Москва е достигнала астрономическите 20 000 евро, според системите за резервации на бизнес джетове.

Ситуацията се изостря особено от факта, че евакуационният полет се извършва със самолет Ту-204 с бордов номер RA-64053, който принадлежи на Центъра за подготовка на космонавти (ЦПК), част от Роскосмос. На фона на масовото отменяне на редовни полети от Oman Air и затварянето на летища в съседни страни, този самолет остава един от малкото варианти за напускане на потенциалната бойна зона, въпреки че пътниците трябва да платят цена десетки пъти по-висока от стандартните тарифи за „билет за вкъщи“.

Самият Център за подготовка на космонавти побърза да се дистанцира от ценообразуването, обяснявайки, че самолетът се използва за търговски цели само когато не е в тренировъчен режим. Според представители на Центъра за подготовка на космонавти, самолетът е нает на фиксирана пазарна цена, за да покрие разходите за поддръжка, докато крайната цена на билета за крайните потребители се определя от частни брокери.

Конфигурацията на „космическия“ самолет му позволява да превозва до 94 пътници, което при сегашните цени би могло да генерира приходи за организаторите на полети от почти 1,9 милиона евро на полет. Докато дипломатите обсъждат легитимността на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, търговските структури бързо се възползват от паниката, възползвайки се от факта, че въздушното пространство на Оман остава отворено въпреки риска от налагане на ограничения във всеки един момент.

Ситуацията се усложнява от транспортния колапс в целия Близък изток: властите на Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар вече затвориха въздушното си пространство, принуждавайки международните авиокомпании спешно да променят маршрутите си. Вчера Росавиация потвърди временното спиране на операциите на летището в Маскат, което прави редките чартърни полети практически недостъпни. Клиентите на услугите за резервации отбелязват, че при нормални обстоятелства чартърирането на цял самолет би струвало между 150 000 и 200 000 долара. Въпреки това, недостигът на опции и страхът от заседяване в зона на конфликт принуждават хората да се съгласяват на всякакви условия. Въпреки високата цена, наличните места на борда изчезват в рамките на часове, а операторите само предупреждават за нормални заминавания до потенциалното пълно затваряне на границите.

Роскосмос подчертава, че в случай на директно искане от правителството, Центърът за подготовка на космонавти е готов незабавно да предостави самолет за служебно ползване, но засега самолетът работи на базата на безплатен чартър. Това означава, че спасяването на граждани от бурни зони на практика е предадено на частни посредници, чиито апетити нарастват пропорционално с броя на ракетните залпове в региона. За много руснаци, блокирани в Оман, изборът е станал ясен: или да чакат дипломатическо решение на кризата в бомбоубежищата, или да платят цената на чисто нова кола за няколко часа полет на място, обикновено запазено за звездни звезди.