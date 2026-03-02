Новини
Ефектът на паниката: Едно място в чартърен полет от Маскат до Москва достигна 20 000 евро!

2 Март, 2026 08:37, обновена 2 Март, 2026 08:47 1 256 18

Блокираните руснаци са принудени да чакат дипломатическо решение или да платят билет на цената на нов автомобил за няколко часа полет

Ефектът на паниката: Едно място в чартърен полет от Маскат до Москва достигна 20 000 евро! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Рязката ескалация на военния конфликт в Близкия изток предизвика безпрецедентен скок на цените на частните самолетни пътувания от разкъсвания от криза регион, съобщава RBK.

Цената на едно място в чартърен полет от Маскат до Москва е достигнала астрономическите 20 000 евро, според системите за резервации на бизнес джетове.

Ситуацията се изостря особено от факта, че евакуационният полет се извършва със самолет Ту-204 с бордов номер RA-64053, който принадлежи на Центъра за подготовка на космонавти (ЦПК), част от Роскосмос. На фона на масовото отменяне на редовни полети от Oman Air и затварянето на летища в съседни страни, този самолет остава един от малкото варианти за напускане на потенциалната бойна зона, въпреки че пътниците трябва да платят цена десетки пъти по-висока от стандартните тарифи за „билет за вкъщи“.

Самият Център за подготовка на космонавти побърза да се дистанцира от ценообразуването, обяснявайки, че самолетът се използва за търговски цели само когато не е в тренировъчен режим. Според представители на Центъра за подготовка на космонавти, самолетът е нает на фиксирана пазарна цена, за да покрие разходите за поддръжка, докато крайната цена на билета за крайните потребители се определя от частни брокери.

Конфигурацията на „космическия“ самолет му позволява да превозва до 94 пътници, което при сегашните цени би могло да генерира приходи за организаторите на полети от почти 1,9 милиона евро на полет. Докато дипломатите обсъждат легитимността на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, търговските структури бързо се възползват от паниката, възползвайки се от факта, че въздушното пространство на Оман остава отворено въпреки риска от налагане на ограничения във всеки един момент.

Ситуацията се усложнява от транспортния колапс в целия Близък изток: властите на Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар вече затвориха въздушното си пространство, принуждавайки международните авиокомпании спешно да променят маршрутите си. Вчера Росавиация потвърди временното спиране на операциите на летището в Маскат, което прави редките чартърни полети практически недостъпни. Клиентите на услугите за резервации отбелязват, че при нормални обстоятелства чартърирането на цял самолет би струвало между 150 000 и 200 000 долара. Въпреки това, недостигът на опции и страхът от заседяване в зона на конфликт принуждават хората да се съгласяват на всякакви условия. Въпреки високата цена, наличните места на борда изчезват в рамките на часове, а операторите само предупреждават за нормални заминавания до потенциалното пълно затваряне на границите.

Роскосмос подчертава, че в случай на директно искане от правителството, Центърът за подготовка на космонавти е готов незабавно да предостави самолет за служебно ползване, но засега самолетът работи на базата на безплатен чартър. Това означава, че спасяването на граждани от бурни зони на практика е предадено на частни посредници, чиито апетити нарастват пропорционално с броя на ракетните залпове в региона. За много руснаци, блокирани в Оман, изборът е станал ясен: или да чакат дипломатическо решение на кризата в бомбоубежищата, или да платят цената на чисто нова кола за няколко часа полет на място, обикновено запазено за звездни звезди.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хахаха

    9 9 Отговор
    Ще има пак висене по колесниците.

    08:47 02.03.2026

  • 2 Чудесно

    12 3 Отговор
    20 бона за "от трън на глог".

    Коментиран от #4

    08:47 02.03.2026

  • 3 Сила

    6 3 Отговор
    Алираза и той дал фира ...??! Нема и 12 часа от избирането му ...

    08:48 02.03.2026

  • 4 Сила

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Чудесно":

    Там ги чакат китайците ...ще ги хванат да шият дънки и маратонки за САЩ и ЕС !!!

    08:49 02.03.2026

  • 5 Трол

    10 1 Отговор
    Най-интересно ще е в Дубай, където може да се стигне до бой между инфлуенсърки за място на самолета.

    Коментиран от #10

    08:49 02.03.2026

  • 6 Ха ха

    11 6 Отговор
    Иначе руснаците били бедни, нали ? Га н Ю тия пари не ги е виждал накуп никога в живота си.

    Коментиран от #8

    08:50 02.03.2026

  • 7 гуд шот

    8 4 Отговор
    Американски F-15 беше свален над Кувейт, вероятно с "приятелски огън"

    08:50 02.03.2026

  • 8 Свободен човек

    9 9 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха":

    И пари да ми дават ме искам да имам нищо общо с руз наци

    08:52 02.03.2026

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 11 Отговор
    Защо гледате руснаците, а не гледате еврогеейзерите? До Брюксел или до Лондон по-евтини ли са самолетите?

    08:54 02.03.2026

  • 12 иван костов

    8 5 Отговор
    Полетите до Ню Йорк са безплатни! Най вече за тези, които са в черни чували!😂😂😂😂

    08:58 02.03.2026

  • 13 За руснаците чухме,

    5 3 Отговор
    а за американците как е?
    Я кажете как висят по колесниците.

    09:03 02.03.2026

  • 14 К00ПЕЙКИте

    2 2 Отговор
    Нас все ни казат че ще сменим световния ред, ама винаги хващаме средния

    09:27 02.03.2026

  • 15 тапири

    2 0 Отговор
    Туй не е ли спекула?

    09:29 02.03.2026

  • 16 Хахаха

    1 1 Отговор
    Страхливи руски боклуци

    09:45 02.03.2026

  • 17 Как

    0 1 Отговор
    Руснаците без война не могат да живеят.И в Доха да отидат ще направят война!

    09:48 02.03.2026

  • 18 шаа

    0 0 Отговор
    какво е "звездни звезди"?

    09:54 02.03.2026