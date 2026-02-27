Суперлимитиран Mercedes-Benz W100 600 Landaulet търси своя нов собственик

Когато говорим за абсолютния зенит на германското автомобилостроене, името Mercedes-Benz W100 600 Pullman Landaulet не просто буди респект – то звучи като тържествен марш. Днес колекционерите по света затаиха дъх, защото един от тези "властелини на пътя", произведен през 1977 година, се появи на пазара в Германия чрез експертите от Mechatronik. Това не е просто поредната класика в продажба, а истинско технологично бижу, чиято рядкост граничи с митичното. От поточната линия са слезли едва 59 екземпляра във версия Landaulet, като конкретната машина е една от едва 32-те бройки с четири врати – факт, който моментално изстрелва стойността ѝ в стратосферата.

Историята на този конкретен автомобил е достойна за холивудски сценарий. Поръчан на 22 септември 1977 година, той е бил предназначен за личния гараж на президента на Того – Гнасингбе Еядема. Представете си само каква гледка е било това черно величие, преминаващо по булевардите, докато държавният глава поздравява тълпите под открито небе в задната част на каросерията. Първата му регистрация е факт през 1978-а, а днес, десетилетия по-късно, километражът отчита едва 40 500 км. Изключително малкият пробег е само началото, тъй като състоянието на колата е буквално безупречно, за което свидетелства и най-високата възможна оценка "1" от Classic Data.

Под огромния преден капак се намира легендарният 6.3-литров V8 двигател, генериращ мощност от 250 к.с. Макар теглото на тази сухопътна яхта да е внушително, агрегатът в комбинация с 4-степенната автоматична трансмисия позволява на Pullman да развие 205 км/ч – скорост, която през 70-те години е била запазена територия само за елитни спортни модели. Ускорението до 100 км/ч за 9.7 секунди пък е ставало с такава лекота, че пътниците едва ли са усещали как светът навън започва да се размива. Истинската магия обаче се крие в хидравликата: сложна система под налягане от 150 бара дирижира цели 15 функции, включително прочутото меко окачване и безшумното движение на стъклата и седалките.

Визуално автомобилът е претърпял педантична реставрация, която уважава неговото минало, но добавя щипка нов разкош. Оригиналната черна боя е запазена в целия си блясък, но интериорът е преобразен – старата сива кожа е отстъпила място на дързък и благороден червен салон. Инвестициите в поддръжката са колосални, като само през 2021 г. са вложени 30 000 евро в автентични резервни части, за да се гарантира, че всеки болт отговаря на стандартите на Щутгарт. Цената? Очаквано, тя се съобщава само на сериозни кандидати при запитване, но за подобен къс от историята сумата със сигурност е не е никак малка.