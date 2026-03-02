Новини
Хиновски за високите сметки за ток: Наистина има голям ръст на потреблението. Но има хора с нелогични сметки

2 Март, 2026 08:32 1 060 31

Димитър Маргаритов, бивш председател на КЗП, подчерта: „На потребителската защита ѝ трябват бързи действия, не гръмки изказвания. Ако се установи, че е подавано по-ниско напрежение, че не са отчитани коректно преди Коледа показателите на уреда – това си е нелоялна практика.“

Снимка: bTV
Ани Ефремова

Имаме информация, че наистина има голям ръст на потреблението. Но има нелогични сметки на потребители. От тази проверка на КЕВР се оказва, че има потребители с абсурдни показатели. Трябва да разберем от кибератака ли е това, от манипулиране на уреди ли, от повредени уреди ли. Това заяви Иван Хиновски, енергиен експерт, пред bTV, цитиран от novini.bg.

Димитър Маргаритов, бивш председател на КЗП, подчерта: „На потребителската защита ѝ трябват бързи действия, не гръмки изказвания. Ако се установи, че е подавано по-ниско напрежение, че не са отчитани коректно преди Коледа показателите на уреда – това си е нелоялна практика.“

Петър Анастасов, който има жилище в България, но живее в Крит, сподели: „Постепенно сметки в България станаха почти двойни. Тричленното ми семейство в Крит харчим колкото баща ми – сам човек – в България. За миналата зима сметката е на половината от настоящата – 58 евро, а ние в Крит за трима души плащаме 47 евро.“
Маргаритов уточни: „Вижда се, че има ескалация на цените. Много се говори в последните години, но малко се прави, и хората нямат доверие в институциите и не искат да подават жалби. Не е проблемът дългият срок по произнасяне по жалбата, а това, че трябва да си платиш сметката, докато чакаш да се произнесат по това реална ли е.“

„Преди повече от 10 години едно правителство падна поради такива причини. Бих посъветвал хората да подават жалби, да бъдат активни – това ще предизвика реакция. Трябва представители на електроразпределителните дружества да кажат какво се е случило, да си понесат санкциите, а потребителите да бъдат компенсирани“, каза още той.

„Не бих казал, че някой се заиграва с тока. Това е просто стечение на обстоятелствата“, на мнение е Хиновски.


  • 1 Последния Софиянец

    28 4 Отговор
    Водата и парното също се дигнаха двойно.

    08:33 02.03.2026

  • 2 За вас

    19 3 Отговор
    Затвори няма ли бе!?

    08:34 02.03.2026

  • 3 бою циганина

    23 1 Отговор
    ние от мафията продаваме тока

    08:35 02.03.2026

  • 4 Потреблението е в покрайнината

    27 1 Отговор
    а ние го плащаме!

    08:36 02.03.2026

  • 5 честен ционист

    10 10 Отговор
    България така и не излезе от СИВ, в който устав ясно си пише, че трябва да се помага на членките в затруднение. Киро ви каза още преди години, че ще дарявате заплата. Какво не разбрахте тогава?

    Коментиран от #6

    08:36 02.03.2026

  • 6 Добро утро

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Яхабиби Банско ти ме правиш жив жив.

    08:37 02.03.2026

  • 7 Ной

    26 3 Отговор
    Никой не излезе да каже истината на народа че плащаме тока на Украйна .Държавата няма пари за него и естествено нормалния човек трябва да плати.

    Коментиран от #13

    08:38 02.03.2026

  • 8 Eлементарно

    20 3 Отговор
    Сметката е много проста : количеството употребена енергия по цената . Или са излъгали в количеството или с цената ! Какво го усукват?!

    08:46 02.03.2026

  • 9 9689

    19 3 Отговор
    Хиновски не се прави на луд-електромерите се манипулират.

    08:48 02.03.2026

  • 10 ДОНЧО

    14 1 Отговор
    Тока ще го оплюете............ АМИ ЦЕНАТА НА ГОРИВАТА НЕ МОЖЕТЕ ДА ОПРАВИТЕ !!!!!!!

    08:48 02.03.2026

  • 11 Звездоброец

    17 0 Отговор
    Да благодарим на тиквата и свинята за всичко това! Росен Миленов ги есметнал - 15 Хил. Са за арест и конфискация .....и след това белене .

    08:48 02.03.2026

  • 12 Само в Електрохолд ли е проблема?!

    14 1 Отговор
    В публичното пространство – в това число Коментарите на Катето Евро – е споменато, че смятa, че проблемът с нейното високо тoково потребление идва от дружеството „Електрохолд“. Общата картина в медиите показва, че високите сметки не са изолирани случаи само за „Електрохолд“, а са проблем при всички основни енергоразпределителни дружества в България и тече проверка от регулаторите.

    Коментиран от #19

    09:00 02.03.2026

  • 13 От редакцията

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ной":

    Оплачи се на арменският поп.

    09:02 02.03.2026

  • 14 Могат ли да се манипулират електромерите

    5 8 Отговор
    Електронни/смарт електромери – новите цифрови електромери са почти невъзможни за манипулация без специализирана техника. Те записват данни в памет и често предават информацията дистанционно на енергото, а всяко неразрешено вмешателство се счита за престъпление и оставя следи в регистъра.

    Коментиран от #20, #28, #29

    09:02 02.03.2026

  • 15 Мутата

    13 3 Отговор
    Нали приватизацията щеше да донесе цветя и розе. Спрете да ревете, ние сме в клуба на богатите, има ойро, има банани и евроатлантизъм. Нали това искахте, получих те го и трябва да сте щасливи и доволни.

    09:03 02.03.2026

  • 16 По-чести причини за високи сметки

    4 7 Отговор
    При съвременните електромери е много по-вероятно високата сметка да се дължи на:
    Повишено потребление (нагреватели, климатик, електрически бойлер, нови уреди).
    Смяна на тарифите или автоматичното отчитане на пикови часове.
    Грешки при отчет (рядко, но се случва).

    09:03 02.03.2026

  • 17 Извод

    3 11 Отговор
    Манипулиране на електромер е трудно и рисково при модерните системи. Ако някой получава необичайно високи сметки, по-логично е първо да се провери реалното потребление и отчетът, отколкото да се подозира вмешателство.

    09:04 02.03.2026

  • 18 Р.ОВЧ.

    11 4 Отговор
    Енергетиката е в ръцете на червените олигарси.

    09:04 02.03.2026

  • 19 КОЙ?!

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Само в Електрохолд ли е проблема?!":

    КОЙ?!!

    09:05 02.03.2026

  • 20 Манипулират се цифровите електромери

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Могат ли да се манипулират електромерите":

    и точно ЕРП-тата си ги манипулират "законно".

    09:09 02.03.2026

  • 21 Като не си съветваме политиците, така ни

    12 1 Отговор
    Мариците изнасят безплатно ток, АЕЦ не работи, България внася ток и ето, че потреблението се повиши. И всичко за да платим тока на Украйна. Браво на Борисов и Пеевски, слугите на ЕС.

    09:10 02.03.2026

  • 22 Край

    8 2 Отговор
    Ормузкия проход затвори, няма да има гориво, стоки и търговията ще спре тотално, Европа е парализирана! От утре ГЛАД, убиха Европа

    09:11 02.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тия

    3 0 Отговор
    и те се явили да се изплати ненужно !

    09:19 02.03.2026

  • 25 Край

    6 0 Отговор
    То с машинките за гласуване е същото ама …Софтуер кво да правиш

    09:23 02.03.2026

  • 26 поредният търговец на ток

    6 0 Отговор
    който го пускат да каже, че всичко е точно и иоще даже ще се увеличават цените на тока

    09:25 02.03.2026

  • 27 az СВО Победа 80

    6 0 Отговор
    Високите сметки за ток са свързани с помощите за бивша Украйна!

    Коментиран от #30

    09:26 02.03.2026

  • 28 Край

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Могат ли да се манипулират електромерите":

    Баш като машинките за гласуване

    09:31 02.03.2026

  • 29 Пилотът Гошу

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Могат ли да се манипулират електромерите":

    Това важи само за теб. Когато си ги пипат те, тогава нищо не важи... Те си имат и достъпа, и всичко. И кой ще им ги провери, ти ли? Могат да си правят каквото поискат. Всъщност точно това и правят...

    09:31 02.03.2026

  • 30 Пак ли ти бе

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "az СВО Победа 80":

    Руски Ла й но мет.

    09:49 02.03.2026

  • 31 Тома

    0 0 Отговор
    Всяка година декември и януари се превъртаха дистанционните електромери но с по 30 до 60 лв даже на хора които ги нямаше в къщи.Но тази година ги направиха двойни и тройни сметки защото българина си плаща и мълчи

    09:55 02.03.2026

