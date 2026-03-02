Хиновски за високите сметки за ток: Наистина има голям ръст на потреблението. Но има хора с нелогични сметки

Имаме информация, че наистина има голям ръст на потреблението. Но има нелогични сметки на потребители. От тази проверка на КЕВР се оказва, че има потребители с абсурдни показатели. Трябва да разберем от кибератака ли е това, от манипулиране на уреди ли, от повредени уреди ли. Това заяви Иван Хиновски, енергиен експерт, пред bTV, цитиран от novini.bg.
Димитър Маргаритов, бивш председател на КЗП, подчерта: „На потребителската защита ѝ трябват бързи действия, не гръмки изказвания. Ако се установи, че е подавано по-ниско напрежение, че не са отчитани коректно преди Коледа показателите на уреда – това си е нелоялна практика.“
Петър Анастасов, който има жилище в България, но живее в Крит, сподели: „Постепенно сметки в България станаха почти двойни. Тричленното ми семейство в Крит харчим колкото баща ми – сам човек – в България. За миналата зима сметката е на половината от настоящата – 58 евро, а ние в Крит за трима души плащаме 47 евро.“
Маргаритов уточни: „Вижда се, че има ескалация на цените. Много се говори в последните години, но малко се прави, и хората нямат доверие в институциите и не искат да подават жалби. Не е проблемът дългият срок по произнасяне по жалбата, а това, че трябва да си платиш сметката, докато чакаш да се произнесат по това реална ли е.“
„Преди повече от 10 години едно правителство падна поради такива причини. Бих посъветвал хората да подават жалби, да бъдат активни – това ще предизвика реакция. Трябва представители на електроразпределителните дружества да кажат какво се е случило, да си понесат санкциите, а потребителите да бъдат компенсирани“, каза още той.
„Не бих казал, че някой се заиграва с тока. Това е просто стечение на обстоятелствата“, на мнение е Хиновски.
1 Последния Софиянец
08:33 02.03.2026
2 За вас
08:34 02.03.2026
3 бою циганина
08:35 02.03.2026
4 Потреблението е в покрайнината
08:36 02.03.2026
5 честен ционист
Коментиран от #6
08:36 02.03.2026
6 Добро утро
До коментар #5 от "честен ционист":Яхабиби Банско ти ме правиш жив жив.
08:37 02.03.2026
7 Ной
Коментиран от #13
08:38 02.03.2026
8 Eлементарно
08:46 02.03.2026
9 9689
08:48 02.03.2026
10 ДОНЧО
08:48 02.03.2026
11 Звездоброец
08:48 02.03.2026
12 Само в Електрохолд ли е проблема?!
Коментиран от #19
09:00 02.03.2026
13 От редакцията
До коментар #7 от "Ной":Оплачи се на арменският поп.
09:02 02.03.2026
14 Могат ли да се манипулират електромерите
Коментиран от #20, #28, #29
09:02 02.03.2026
15 Мутата
09:03 02.03.2026
16 По-чести причини за високи сметки
Повишено потребление (нагреватели, климатик, електрически бойлер, нови уреди).
Смяна на тарифите или автоматичното отчитане на пикови часове.
Грешки при отчет (рядко, но се случва).
09:03 02.03.2026
17 Извод
09:04 02.03.2026
18 Р.ОВЧ.
09:04 02.03.2026
19 КОЙ?!
До коментар #12 от "Само в Електрохолд ли е проблема?!":КОЙ?!!
09:05 02.03.2026
20 Манипулират се цифровите електромери
До коментар #14 от "Могат ли да се манипулират електромерите":и точно ЕРП-тата си ги манипулират "законно".
09:09 02.03.2026
21 Като не си съветваме политиците, така ни
09:10 02.03.2026
22 Край
09:11 02.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тия
09:19 02.03.2026
25 Край
09:23 02.03.2026
26 поредният търговец на ток
09:25 02.03.2026
27 az СВО Победа 80
Коментиран от #30
09:26 02.03.2026
28 Край
До коментар #14 от "Могат ли да се манипулират електромерите":Баш като машинките за гласуване
09:31 02.03.2026
29 Пилотът Гошу
До коментар #14 от "Могат ли да се манипулират електромерите":Това важи само за теб. Когато си ги пипат те, тогава нищо не важи... Те си имат и достъпа, и всичко. И кой ще им ги провери, ти ли? Могат да си правят каквото поискат. Всъщност точно това и правят...
09:31 02.03.2026
30 Пак ли ти бе
До коментар #27 от "az СВО Победа 80":Руски Ла й но мет.
09:49 02.03.2026
31 Тома
09:55 02.03.2026