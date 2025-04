Mercedes върна G-Class в 80-те години на миналия век

Mercedes-Benz се възползва от богатото наследство на своята емблематична „G-Class“ с представянето на „Edition Stronger Than the 1980s“ - лимитиран модел, който е истинска автомобилна капсула на времето. Този специален G-Wagen умишлено напомня за суровия чар и отличителните стилистични белези на оригиналния SUV от 80-те години, допълнен с вдъхновени от ретро стила опции за боядисване, тапицерията, ретро светлинни елементи и уникални емблеми.

Ограничено до едва 460 екземпляра в световен мащаб - намек за кода на шасито W460 на оригиналната G-Class - това носталгично творение заимства в голяма степен от еднократния ретро G-Class, създаден през 2023 г. в чест на 500 000-та произведена бройка. То споделя същата изразителна зелена боя Agave Green, същите функционални протектори на фаровете и онези мигновено разпознаваеми мигачи с кехлибарен цвят, които определят G-Wagen от онази епоха.

Този път обаче Mercedes предлага палитра от три различни варианта за боядисване, всички взети директно от оригиналната цветова схема на G-Class от 80-те години: гореспоменатото зелено Agave Green, класическото Cream и пясъчното Colorado Beige. Независимо от избрания нюанс, всеки модел „Edition Stronger Than the 1980s“ ще се отличава с впечатляващото покритие Night Black Magno на предния капак, радиаторната решетка, , броните, страничните прагове, арките на колелата и капачките на огледалата, което пряко повтаря утилитарния и здрав дизайнерски дух на оригиналната G-Class. Завършването на ретро визията отвън е с класически сребристи 18-цоловиджанти с пет спици.

Към очарованието на ретроспекцията се добавят и историческите емблеми, украсяващи капака на двигателя, задната врата и капака на резервната гума. Стандартното включване на екстериорното оборудване Professional Line допълнително подсилва винтидж офроуд атмосферата, добавяйки гуми за всякакви терени, арки на калниците и практичен багажник на покрива с монтирана отзад стълба - характеристики, които говорят за първоначалното предназначение на G-Wagen.

Отвътре изданието „ Edition Stronger Than the 1980s “ третира пътниците с вложки от кариран плат Dove Grey върху черните кожени седалки - елемент от дизайна на епохата. Номерирана значка „1 от 460“ на централната конзола подчертава ексклузивността на модела. На дръжката за хващане на пътника гордо се вижда надписът „STRONGER THAN THE 1980s“, а на панелите на праговете на предните врати е изобразена топографска карта на планината Schöckl в Грац, Австрия - самият полигон, където G-Class е била стриктно тествана и усъвършенствана.

Под ретро кожата обаче се крие напълно модерна механика, базирано на Mercedes-Benz G550 от 2026 г., като е оборудвано с 3,0-литров редови шестцилиндров двигател с турбокомпресор и mild-hybrid технология, произвеждащ 443 к.с.. Мощността се насочва към четирите колела чрез деветстепенна автоматична трансмисия,. Въпреки че Mercedes посочва време от 0 до 100 км/ч от 5,3 секунди за стандартния G550, това специално издание може да бъде малко по-бавно поради допълнителното оборудване. Освен носталгичната шарка на седалките, интериорът ще разполага с модерни удобства, включително цифрови дисплеи за арматурното табло и информационно-развлекателната система, снабдени с безжични Apple CarPlay и Android Auto.