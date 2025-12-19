Чехия: Завой надясно с много неизвестни

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Два месеца след парламентарните избори новото чешко правителство начело с Андрей Бабиш е факт. Страната прави завой надясно към популизма. Ще тръгне ли Чехия по пътя на Орбанова Унгария?

Публикацията не е особено логично, но пък е доста типична за Андрей Бабиш: в социалните мрежи той публикува видео на маса с коледна украса, облечен в тъмна тениска с надпис в украинските цветове: "Не на войната".

Докато запалва три от четирите свещи на коледния венец, Бабиш разказва за "прекрасен коледен концерт", на който е бил. Уточнява, че там човек добива "наистина прекрасно настроение" и уверява колко е "срамно, че Тръмп, Мерц, Макрон, Стармър, Зеленски и Путин не са били на концерта". Ако бяха деца според Бабиш, те също са щели да потвърдят. Сега Коледата е кошмар, добавя той. Какво точно иска да каже Бабиш остава загадка.

Най-късно на 24 февруари 2026 г. ще бъде подписано мирно споразумение, което ще "гарантира сигурност на всички - на Украйна, Европа и руснаците", допълва чешкият премиер. Накрая той се обръща, а на гърба на тениската му е написано на английски език Volunteer of Peace ("Доброволец за мира").

Андрей Бабиш качи видеото в неделя (14.12.2025) в профилите си в социалните мрежи - след продължила няколко месеца предизборна кампания и като индикация на това, което той ще предлага на аудиторията занапред.

Спорни личности в кабинета

Няколко дни по-рано чешкият президент Петър Павел назначи 71-годишния милиардер за министър-председател, а в понеделник бяха представени и министрите в неговия кабинет. С това Чехия за първи път се сдобива с чисто популистка крайнодясна коалиция. Освен партията на Бабиш "Действие на недоволните граждани" (ANO) в нея са представени още крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" (SPD) и дясното движение "Автомобилисти за себе си" (Motoristé sobě).

Сред 15-те министри в новото правителство има стари познайници от ANO, както и независими експерти и някои спорни личности. Към последните спадат например лидерът на партията на автомобилистите Петер Мацинка, гласовит евроскептик и десен популист, както и номинираният от SPD министър на културата Ото Клемпир - музикант, автор на текстове и съосновател на фънк рок групата J.A.R. За него се знае още, че по времето на Чехословакия е работил на тамошната Държавна сигурност.

Ще превърне ли Бабиш думите си в дела?

С встъпването в длъжност на новото правителство приключва период на несигурност в страната, продължил два месеца и половина след последните парламентарни избори. Или поне така се очаква, защото през януари правителството на Бабиш трябва да бъде утвърдено и от парламента. Освен това все още не е назначен министър на околната среда. Президентът Павел има резерви към номинирания за поста Филип Турек заради негови расистки и неонацистки публикации в миналото. Самият Турек в момента лежи в болница заради проблеми с гърба. Възможно е неговото назначение да не се осъществи.

Но едно е сигурно: Чешката република прави рязък политически завой - от либерално-консервативен, проевропейски и силно проукраински курс към десен популизъм и евроскептицизъм. Въпросът обаче е каква част от думите на Бабиш са само реторика и кои ще се превърнат в дела.

"Нови начини за подкрепа на Украйна." Но какви?

Най-важната промяна във външната политика Бабиш обяви преди няколко дни, както беше обещал по време на предизборната кампания: Европейският съюз трябва да "намери други начини" да подкрепи Украйна, написа той във Фейсбук. "Нашите каси са празни и се нуждаем от всяка крона за нашите граждани", гласеше допълнението.

Най-късно в четвъртък Бабиш ще трябва да заеме позиция по време на срещата на Европейския съвет в Брюксел, на която ще се съберат държавните и правителствени ръководители на ЕС. Там ще се обсъжда, наред с другото, по-нататъшната подкрепа за Украйна.

Но досега той не е казал нищо, от което да става ясно какъв "друг път" за подкрепа на Украйна съществува. Същото обаче важи и за самата Чехия, защото при предишното правителство на Петър Фиала Прага координираше инициатива за глобална покупка на артилерийски боеприпаси за Украйна, а сега Бабиш иска да я прекрати или промени радикално. Как точно той не казва.

Като Орбан или не съвсем?

Подобно е положението и с повечето други теми. Заедно с унгарската управляваща партия "Фидес" на Орбан ANO е част от крайнодясната група в Европейския парламент "Патриоти за Европа". Но антиевропейската политика на чешкия премиер далеч не е толкова твърда, колкото тази на Орбан. Бабиш агитира срещу миграционния пакт, срещу Зелената сделка и срещу отказа от изкопаемите горива. Но дали ще блокира ЕС в тези области не е ясно.

Чешкият премиер непрекъснато се оплаква от журналистите и иска да реорганизира общественото радио и телевизия. Но е малко вероятно да постигне същото, което успя да наложи Орбан в Унгария. Позицията му по отношение на Украйна е в полза на Русия, но Бабиш не е съюзник на руския президент Владимир Путин, какъвто е например Орбан.

"Човек с неясно минало, който не умее да се контролира"

Все още не е ясно как новият чешки премиер смята да разреши конфликта на интереси като предприемач и собственик на концерна "Агроферт". Президентът Павел беше поставил това като условие, за да номинира Бабиш за министър-председател, а той беше обещал да прехвърли окончателно империята си на друг, докато децата му не я наследят. Но съществуват сериозни съмнения дали Бабиш ще постъпи така. Много наблюдатели в Чехия предполагат, че той ще намери начин да запази контрола си над "Агроферт".

Единственото, което изглежда сигурно засега, е, че с Бабиш няма да има "Czexit" - тоест излизане на Чехия от НАТО или ЕС. Въпреки това много коментатори предупреждават да не се омаловажават рисковете при новото правителство на страната. В миналото чешкият милиардер беше премиер на две последователни правителства от 2017 до 2021 г., едно от които беше малцинствено, а другото - в коалиция със социалдемократите.

Този път популистите и крайнодесните ще управляват сами. Порталът Denik Referendum прогнозира "трудни времена" за Чехия и предупреждава, че Бабиш иска да "ограничи демокрацията". Други по-скоро вярват в словашкия вариант на правителствена коалиция, която много бързо ще изпадне в тежки вътрешни спорове.

Като припомня агентурното минало и неясния произход на богатството на Бабиш, коментаторът на вестник Lidove noviny Мирослав Корецки описва новия чешки премиер така: "Човек с неясно минало, известен с твърдите си бизнес практики и с балансирането на ръба на закона, между истината и лъжата, политик с уникален и непредсказуем стил, хаотичен човек, който не умее да се контролира и повтаря грешките си при вземането на кадрови решения. Не е голям визионер, а по-скоро микромениджър и любител на социологическите проучвания."