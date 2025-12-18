Новини
Граждани се събират на нови протести в София и в други големи градове (СНИМКИ+ ВИДЕО)

18 Декември, 2025

Организатори са ПП-ДБ

Граждани се събират на поредни протести в София и в други големи градове в страната. Организаторите - ПП-ДБ, вчера призоваха българите да се включат в демонстрацията. Мотивът им е, че управляващите са се опитали отново да предложат за обсъждане и гласуване редовния бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков.

От ГЕРБ-СДС и ИТН обясниха, че това било политически тест за народните представители от ПП-ДБ. И въпреки настояването на БСП да не се прави нова крачка назад, в крайна сметка удължителният закон за бюджета беше гласуван на първо и второ четене в сряда.

От Столичната полиция заявиха за NOVA, че организаторите на протеста са уведомили общината и силовите органи са в режим на подготовка. Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов увери, че отново ще бъдат изградени около 20 контролно-пропускателни пункта, на които ще се проверяват главно лица с профил на провокатори.

Към 18.00 ч. в четвъртък хора започнаха да се събират на протест и пред Съдебната палата - срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Според първоначалната информация по-късно те ще се присъединят към демонстрантите в Триъгълника на властта.

В ПЛЕВЕН

Протест с искане за честни избори, машинен вот и промяна в Изборния кодекс се провежда в Плевен. Той преминава под мотото "#НеХраниПрасетоСТвоитеПари" и е пред сградата на Общината.

В РУСЕ

Протест "за намаляване на влиянието на Бойко Борисов и Делян Пеевски върху институциите" и с искания за въвеждане на изцяло машинно гласуване на предстоящите избори и реформи в правосъдието се провежда в Русе. На мястото има и засилено полицейско присъствие.

Протестиращите настояват и за смяна на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Те държат плакати с надписи "Правосъдието е в кома", "Държавата е наша, а не тяхна", "Да спрем разграбването на държавата", "Отпор срещу диктатурата" и др., насочени срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов. Те скандират "Мафията вън!" и "Мутри, вън!", предаде БТА.

В ДОБРИЧ

Граждани в Добрич се събраха на площад “Демокрация” на протест. Демонстрацията е организирана от местната структура на "Продължаваме Промяната - Демократична България". Сред заявените искания са промяна в Изборния кодекс и въвеждане на 100-процентово машинно гласуване, както и за оставка на изпълняващия функциите главен прокурор, предаде БТА.

В СТАРА ЗАГОРА

Граждани на Стара Загора се събраха на протест пред сградата на Областната управа. Демонстрацията е организирана от общинската структура на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в града.

Протестът е в подкрепа на машинното гласуване, сваляне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов и освобождаване от поста на временния главен прокурор Борислав Сарафов пред сградата на Областната управа в Стара Загора, предаде БТА.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДрайвингПлежър

    46 23 Отговор
    И що щат сега? Пак да чучнат на топло в скута на Дебелото момче?
    Нали мина тяхното и правителството падна? Сега кво ще пада щот на коча срамотиите само се клатят...

    Коментиран от #80, #89, #108

    18:56 18.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 отново си искаме подмяната

    42 23 Отговор
    и нa пpoлeт пп-дб-тaтa пaк cядaмт в cкyтa нa пeeвcки да пият мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлямo пapчe oт дeмoкpaтичнaтa бaницa

    18:56 18.12.2025

  • 4 честен ционист

    15 36 Отговор
    "НеХраниПрасетоСТвоитеПари" е все едно, няма вода по тръбите, ама си платих сметката. Плевенчани са едни от най-големите загубеняци.

    Коментиран от #12, #63, #78

    18:57 18.12.2025

  • 5 Капитан Крийч

    54 17 Отговор
    И помнете - никога повече фашистите от ппдб във властта.

    18:58 18.12.2025

  • 6 БЪЛГАРИ

    32 23 Отговор
    Никога повече не трябва да позволим да ни управляват тикви и свине !!!Радвам се ,че се събудихте

    Коментиран от #19, #67

    19:00 18.12.2025

  • 7 Пак замитате

    38 32 Отговор
    Главната причина хората неискат евро …

    Коментиран от #11, #22, #26

    19:01 18.12.2025

  • 8 Пак изкараха стадото

    56 19 Отговор
    И най са ми смешни като викат мафията вън, а тях ги изкарал единият кръг на мафията ПП и ДБ. По зле и от стадо.

    19:01 18.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    38 20 Отговор
    Пак ще правят поразии. Този протест е лишен от всякакъв смисъл.

    Коментиран от #94

    19:01 18.12.2025

  • 10 На бас

    38 17 Отговор
    Нито един от тези млади хора,които от ППДБ нахъсватза протестите,та нито един няма да бъде сложен на избираемо място.Сега ги лъжат като им правят "мили очи",но вътрешно им се смеят на наивността.

    19:02 18.12.2025

  • 11 опитал силата на лева 96

    27 25 Отговор

    До коментар #7 от "Пак замитате":

    Аз искам евро.

    Коментиран от #14

    19:02 18.12.2025

  • 12 Капитан Крийч

    39 15 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Нито глас за ппдб - теляците на Бойко и Делян.

    19:02 18.12.2025

  • 13 ПКП

    21 22 Отговор
    Протестирайте си, Ние всички П...П от Кърджали, Добрич, Варна, Видин, Пазарджик и много градове, села и паланки сме Твърдо зад Вожда и Учителя БОКО, моя Кръстник!

    19:03 18.12.2025

  • 14 Ами купи си

    11 10 Отговор

    До коментар #11 от "опитал силата на лева 96":

    В чейндж бюрата има.

    Коментиран от #174

    19:05 18.12.2025

  • 15 Току-що гледах българският мистър

    31 13 Отговор
    Бийн по една от националните телевизии които се опитват да покажат че има граждани на протеста но зад този индивид нямаше никой. Отново се опитват да яхнат протеста като корчи сигурно ще се появи и по-късно като водач на глутницата розови понита.
    В момента осъзнала че няма толкова много на площада за да покаже своето кокорчествено присъствие.

    19:05 18.12.2025

  • 16 Последния Софиянец

    27 8 Отговор
    Оставка на Митов и Сарафов.

    19:05 18.12.2025

  • 17 Последният софиянец

    18 13 Отговор
    Там съм. Като снощи срещу еврото. Снимка от преди началото на протеста в 18 часа

    Коментиран от #24, #30, #35, #53, #65

    19:05 18.12.2025

  • 18 Дас Хаген

    19 5 Отговор
    Да но протеста тръгна срещу еврото! В Пловдив полицията пръсна тези протестиращи!

    19:06 18.12.2025

  • 19 Ами,добре

    22 9 Отговор

    До коментар #6 от "БЪЛГАРИ":

    Тогава слагайте такива от ПП,пък те ще слагат камери в тоалетните на децата ни.Сещам се и за един министър на културата.Ами хора са,не искат тишина в спалнята.

    19:06 18.12.2025

  • 20 НАПРАВИХА НЕЩО ХУБАВО

    20 11 Отговор
    МЛАДИТЕ Z.ИЗЛЯЗОХА ЗА СЕБЕ СИ ЗА СВОБОДАТА СИ НЕ ЗА ВАС ПП ДЕБЕТА. А И УСПЯХА ПОБЕДИХА. ВИЕ СЕГА АСЕН И МИРЧО СЕ ПОДИГРАВАТЕ СЪС ТЯХ ИЛИ СИ БРОИТЕ ЕЛЕКТОРАТА. ДНЕС ЩЕ БЪДАТ В ДЕСЕТКИ ПЪТИ ПО МАЛКО. И ТОВА НАЛИВА ВОДА В МЕЛНИЦАТА НА ШИШИ И ТУУУЛУПА. А МОЖЕ БИ ИСКАТЕ ДА ИМ ДАДЕТЕ ШАНС И ДА СЕ СГЛОБЯВАТЕ ПАК. ПОЗОР СТЕ. ОПОРОЧАВАТЕ НЕЩО ХУБАВО.

    Коментиран от #69

    19:06 18.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 РЕЗИДЕНТОВ

    6 19 Отговор

    До коментар #7 от "Пак замитате":

    На българите им се приискало Евро, ама не са ме питали за разрешение! Стачки и протести докато се раскандардисат...и дойдат да се молят, като бай Тошо, да ги приютим под крилото си, ама първо да възстановят МОЧА, опс грешка - ПСА!

    19:07 18.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Викаш ли беее

    11 3 Отговор

    До коментар #17 от "Последният софиянец":

    Дай по силно.

    19:08 18.12.2025

  • 25 ЖенЗи

    26 8 Отговор
    Този протест вече е просто щото им е скучно и трябва снимки за инстаграма.

    19:08 18.12.2025

  • 26 😁.........

    16 18 Отговор

    До коментар #7 от "Пак замитате":

    Пак ли бе? 🤣, нали вчера "милионният" ви протест🤣беше против еврото, тази вечер се развяват български знамена и знамето на ЕС, Митрофанова е бясна за яловия ви протест вчера, туко виж спряла парите🤣

    Коментиран от #29

    19:09 18.12.2025

  • 27 Муню Спасителя

    10 8 Отговор
    И друзя са замислили сблъсъци по празниците.
    Но добре че останалите нормални Българи не им се връзват на пъклените планове.

    19:10 18.12.2025

  • 28 Абсурдистан

    33 9 Отговор
    И аз протестирам. Не искам протестиращи с отрицателен тест на интелигентност да определят моето бъдеще. Един примат се надява машините да са с "добър софтуер". Добър за кого? Този не е ли чувал неотменното правило, че всяко електронно устройство може да се хакне? Друг примат е довел 5 годишното си дете, "да разбере какво е протест". Защо не попитаха детето какво е разбрало? ПП ДБ са напэлно приматизирани и нищо добро отново не чака България!

    Коментиран от #87

    19:10 18.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Капитан Крийч

    15 9 Отговор

    До коментар #17 от "Последният софиянец":

    Бойко, Шишко, Плешо и ппдб ви разиграват нечуван мега театър. Много шарани се връзват. Но българинът е уникален с настъпването на мотиката отново и отново.

    19:11 18.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 евалата чалгопитеци

    22 0 Отговор
    Как е новото нормално? По-добре ли живеете сега? По-сигурно ли ви е? А поне по-предвидимо? Българите от чужбина върнаха ли се да раждат българи?

    19:13 18.12.2025

  • 34 Дас Хаген

    23 4 Отговор
    В Брюксел протеста на фермерите е по интересен, протестират срещу политиката за Украйна! На урсулитите ще почне да им пари!

    Коментиран от #39

    19:13 18.12.2025

  • 35 Да.... снощи беше...

    15 13 Отговор

    До коментар #17 от "Последният софиянец":

    Видяхте, ти беше седемдесет и петият човек на протеста против еврото, и си беше залепил сто рубли на челото за да покажеш родната си принадлежност.

    Коментиран от #40, #79

    19:13 18.12.2025

  • 36 ха ха ха

    8 17 Отговор
    Днес хиляди на протест,а вчера 100 rлynaка на "протест" против еврото ха ха ха

    19:14 18.12.2025

  • 37 хе хе

    19 6 Отговор
    Младите неумни сами си счупиха държавата. Сега трябва сами да си я оправят.

    19:15 18.12.2025

  • 38 ДЮРАН ДЮРАН

    12 4 Отговор
    МРЪШЛЯЦИ..РЕСТИТУТИ...

    19:15 18.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 гдфгфдг

    9 13 Отговор
    няма ли кой да избие тази обезумяла тълпа яхната от ппдб!ЩЕ ГИ УБИЯ С КЕФ ЩЕ ИМ ИЗВАДЯ ЧЕРВАТА

    19:16 18.12.2025

  • 42 Шиков

    12 9 Отговор
    Писна ми да гледам площадни простотии!

    19:16 18.12.2025

  • 43 Данко Харсъзина

    14 11 Отговор
    Доста несретници има на мегданя. Спор няма.

    19:17 18.12.2025

  • 44 Аугусто Пиночет

    6 10 Отговор
    Бих разгонил тази сбирщина...с огнепръскачки.

    19:18 18.12.2025

  • 45 В Бургас

    14 9 Отговор
    50 души и една се дави по микрофона

    19:18 18.12.2025

  • 46 джензи фльорц

    10 3 Отговор
    кoйт нe cкaчa тoт мacкaль!

    Коментиран от #54

    19:18 18.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мутри вън

    14 8 Отговор
    Не на еврото!!!
    Затвор и бой за държавните предатели тикащи България към война и фалит!

    19:20 18.12.2025

  • 49 А през това време

    17 9 Отговор
    Другия лъч на протеста прогони охраната на съдебната палата които бяха само около 25 човека и хилядите ги изгониха и БОЕЦ влязоха вътре и окупираха кабинета на Гл.прокурор с искане да внесе в парламента за сваляне имунитетите на пеевски и борисов

    Коментиран от #71

    19:20 18.12.2025

  • 50 Цвета на млада България на Площада

    14 16 Отговор
    Схващат ли мафиотите и фашистите от управляващата коалиция накъде отиват нещата.
    23-24 годишни млади хора искат АРЕСТИ на БОЙКО И пЕЕВСКСИ и веднага в затвора.

    Коментиран от #52, #58, #100

    19:20 18.12.2025

  • 51 Швейк

    11 2 Отговор
    Абе , къде изчезна ветерана от протеста ?

    Коментиран от #55

    19:21 18.12.2025

  • 52 А овцете на площада схващат ли

    22 8 Отговор

    До коментар #50 от "Цвета на млада България на Площада":

    че ПП и ДБ са проект на мафията?

    Коментиран от #56

    19:21 18.12.2025

  • 53 Абе

    8 3 Отговор

    До коментар #17 от "Последният софиянец":

    В това Карлуково охрана,огради няма ли бе или е разграден двор като България?!

    19:24 18.12.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Гробар

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Швейк":

    Отиде при град Козлодуй, при червеите.

    Коментиран от #66

    19:26 18.12.2025

  • 56 Оставка и затвор с водещи 20 годишни

    3 15 Отговор

    До коментар #52 от "А овцете на площада схващат ли":

    Няма ги ППДБ на трибуната.Там са млади хора студенти от София и Западна Европа, а не от Москва, дето оня ден Путин им свали на 14 години възраста за да вкарват в затвора децата си.

    Коментиран от #61, #74, #76

    19:27 18.12.2025

  • 57 Брех

    12 6 Отговор
    Много хора бе, сигурно няколкостотин човека има !

    Коментиран от #59

    19:27 18.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 бре

    11 2 Отговор

    До коментар #57 от "Брех":

    Да не са пуснали мандарини на примоция?

    19:29 18.12.2025

  • 60 Сатана Z

    7 11 Отговор
    Гербераси,червени чугуни и гнусни,продажни и смазани чалгари. Не можете ли колективно да изкарате поне 10 хиляди на контрапротест да се види че и вие имате подръжници? пеевски горкия поне опита преди седмица и на другия ден изкара 200 хиляди само в София и мафията хвърли оставка. А вие се снишавате! Гледате ли БТВ в момента- всички улици и булеварди наоколо са препълнени с граждани и прииждат оше казват. Пфyyy гербераси и чалгари безпомощни без подкрепа

    19:30 18.12.2025

  • 61 Капитан Крийч

    7 2 Отговор

    До коментар #56 от "Оставка и затвор с водещи 20 годишни":

    Мечтай си. Млад човек от западна европа няма да се върне в кочината освен ако е некадърен или ако татенцето е политик, мутра или феодал.

    19:30 18.12.2025

  • 62 Промяна

    8 2 Отговор
    ТОВА СА ФАЛШИВИ КАДРИ ПРАСЕТАТА СА ТЕЗИ КОИТО 5 ГОДИНИ КРАДАТ И СА БЕЗНАКАЗАНИ ШАРЛАТАНИ САБОТЬОРИ А ЗАД ТЯХ ОЛИГАРСИТЕ

    19:30 18.12.2025

  • 63 Плевенчанин

    13 4 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Ела бе душко в Плевен да си го кажеш, от клавиатурата е лесно. Ела да видим ние ли сме загубеняци, или ти ще се изгубиш завинаги. Ако не можеш да дойдеш, ние можем да ти дойдем с няколко автобуса организирано.

    Коментиран от #75, #91

    19:31 18.12.2025

  • 64 Промяна

    14 5 Отговор
    ШАРЛАТАНИ НЕЩО ЗА БЪЛГАРИЯ МОЖЕТЕ ЛИ ДА КАЖЕТЕ ПЕЕВСКИ ТА ПЕЕВСКИ ТИЯ КОИТО ТИЧАТ СЛЕД ВАС СА МАЛОУМНИЦИ А ШАРЛАТАНИТЕ СИ ПРИБИРАТ МИЛИОНИТЕ

    19:32 18.12.2025

  • 65 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Последният софиянец":

    НЯМА ТОЛКОВА МАЛОУМНИЦИ ЛЪЖЕТЕ ФАЛШИФИКАТОРИ СТЕ

    19:32 18.12.2025

  • 66 Абе

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Гробар":

    Радваш ли се че козлодуйския още края на лятото се спомина? Дори в местния сайт писаха че е получил втори инсулт инвалид от градчето. Вина имат някои тук за леталния му край защото постоянно го обиждаха и подиграваха и не издържал ...всеки го чака това и като те посрещне там не ми се мисли

    Коментиран от #113

    19:33 18.12.2025

  • 67 Промяна

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "БЪЛГАРИ":

    НИКОГА ПОВЕЧЕ ШАРЛАТАНИ САБОТАЖНИЦИ ИЗМАМНИЦИ А МАЛОУМНИЦИ ВИЖДАМ ЧЕ ИМА ПРАВЯТ ШАРЛАТАНИТЕ МИЛИОНЕРИ

    19:33 18.12.2025

  • 68 Данко Харсъзина

    4 5 Отговор
    Ще ми развалят рахатлъка тези нещастници! Земам си добра заплата за нищо и ми е добре! Известен тулуп съм централски!

    19:35 18.12.2025

  • 69 Пробват

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "НАПРАВИХА НЕЩО ХУБАВО":

    До кога могат "да дърпат дявола за опашката".Докато има будали,ще има тарикати.Днес иронизираха Кокорчо,че следващия път щял да организира протест за задължително слагане на лате в кафето.

    19:36 18.12.2025

  • 70 В Хасково...

    9 5 Отговор
    ...Крушари и Димитровград няма протести. От там са Асен, Мирчев и Божо. На протеста в столицата са София център срещу България, всеки срещу всичко, протести до дупка, бюджет, Сарафов, евро, смех, смех и т.н. Губите си времето, скъпи приятели...

    19:36 18.12.2025

  • 71 Промяна

    6 6 Отговор

    До коментар #49 от "А през това време":

    ТЕЗИ ЛИ СА ПРОТЕСТЪРИТЕ И КОИ СА ТЕ ПЛАТЕНИТЕ НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ С МЕТЕЖИ ЩЕ ПРЕВЗЕМАТ ВЛАСТТА В ПРАВОСЪДИЕТО АЙДЕ

    Коментиран от #73

    19:37 18.12.2025

  • 72 Дамян Ковачев

    6 2 Отговор
    Ако колегите си гледат добре работат ще хванат доста дилъри, пълно е с клиенти.

    19:38 18.12.2025

  • 73 Данко Харсъзина

    1 5 Отговор

    До коментар #71 от "Промяна":

    Ти си много умен и ти се възхищавам! Нали може?

    19:38 18.12.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Виж сега

    9 10 Отговор

    До коментар #63 от "Плевенчанин":

    Кеф ли ти е,че сами си отрязахте парите за общините ,защото слушате такива пишман политици като Асен Василев Лятото да не ревете пак,че сте на режим за водата.Тези от ПП като се "наиграят" щели да бягат по островите в Тихия океан.

    Коментиран от #77

    19:41 18.12.2025

  • 76 Въпроса бе

    6 3 Отговор

    До коментар #56 от "Оставка и затвор с водещи 20 годишни":

    овцете на площада схващат ли, че ПП и ДБ са проект на мафията. Надроби лъжи и глупости, все едно си кирил петков от пропадналите ПП и ДБ,

    19:42 18.12.2025

  • 77 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор

    До коментар #75 от "Виж сега":

    Ти също си много умен! Нали може да ти се възхищавам?

    19:43 18.12.2025

  • 78 Анонимен

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Да правилно Плевен 30 години ги владеят БКП ЗАЩО ТОГАВА НЕ ПРОТЕСТИРАХТЕ КЪДЕ БЯХТЕ ЗАЩО НЕ ИЗЛЯЗОХТЕ КОГАТО ВАСИЛЕВ СТОПИРА ХЕМУС КЪДЕ БЯХТЕ ПЛЕВЕН Е ЧЕРВЕН КАКВО ЩЕ МИ СЕ ПРАВИТЕ

    19:43 18.12.2025

  • 79 Протеста е за лев бе глупав

    8 5 Отговор

    До коментар #35 от "Да.... снощи беше...":

    Де що има глупак го фащат да папагали за рубли, щото манерката му празна. Манерката ще я напълниш с книги, а не с папагалене за рубли.

    19:44 18.12.2025

  • 80 Гост

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Де мълчи бе , нали нема да са чесни изборете ако Сарафа покрие жалбите после, страх нема да имат и па ще прават кражба. Младите си знаат работата, ще си подредат държавата де ние не можахме заради е такива кауни кат теб.

    Коментиран от #86, #93

    19:44 18.12.2025

  • 81 Режисьора Евгени Михайлов

    8 9 Отговор
    Който беше кандидат от партия ДОСТ и снима Петър Младенов за танковете -

    Огромен протест от наивни млади хора
    излъгани от измамни “демократи”.
    Ех, ППДБ, кажете си направо, че работите за Кремъл и Резидента Радев!
    ✒️ ЕВГЕНИ МИХАЙЛОВ

    19:45 18.12.2025

  • 82 Тролейче,

    8 9 Отговор

    До коментар #74 от "Промяна":

    От тиквата избягаха 2 милиона млади хора.

    Коментиран от #90

    19:49 18.12.2025

  • 83 Промяна

    5 7 Отговор
    ТОВА СА ФАЛШИВИ СНИМКИ ЗАЩО ЛЪЖЕТЕ НЯМА ХОРА СЕГА НЯМА НЕВЕЖИ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ

    19:50 18.12.2025

  • 84 Да изселим

    9 3 Отговор
    тошко Африкански от България!

    Коментиран от #102

    19:51 18.12.2025

  • 85 Гацо

    5 2 Отговор
    Искали само машинно гласуване, ама с тяхните машини.

    19:51 18.12.2025

  • 86 ДрайвингПлежър

    10 6 Отговор

    До коментар #80 от "Гост":

    Толкова си се сбъркал, че може да идеш да викаш и ти с тях!

    Младите са тоталка! Главата им празна!

    Да викаш против Пеевски и Борисов докато се събираш под знамената на ППДБ - е това вече е много тежка форма на шизофрения! ППДБ изведнъж се събудили и разбрали, че Прасчо бил лош... ама Прасчо показа как са хпдили да го чешат по коремчето без да ги е гнус!

    Айде стига с тия циркове - да махнеш едните, за да сложиш другите не променя нищо в държавата!

    Коментиран от #96, #105, #118

    19:52 18.12.2025

  • 87 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "Абсурдистан":

    28 НАЙ ПОСЛЕ ЕДИН РАЗУМЕН БЪЛГАРИН АЗ ПРОТЕСТИРАМ СРЕЩУ ШАРЛАТАНИТЕ КОИТО ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ ЛЪЖАТ ЖЕСТОКО 5 ГОДИНИ КРАДАТ ШАРЛАТАНИТЕ И СА БЕЗНАКАЗАНИ ОЛИГАРСИТЕ СА ЗАД САБОТЬОРИТЕ

    19:53 18.12.2025

  • 88 Соня Колтуклиева пита

    11 4 Отговор
    Защо тази вечер ПП-ДБ отново ще протестират? Улицата свали правителството, изтеглиха бюджета ,прогониха пеевски от кабинета му в партийния дом? А тази вечер защо е протеста?

    Коментиран от #112

    19:54 18.12.2025

  • 89 Гошо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Ми ко стане тъй, ши ги жулим по площадите веее, на cockold

    19:54 18.12.2025

  • 90 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #82 от "Тролейче,":

    ТИКВИТЕ СА ТЕЗИ ДЕТО ТИЧАТ СЛЕД ШАРЛАТАНИТЕ КАКВО ТИ ПРЕДЛАГАТ ШАРЛАТАНИТЕ ЗНАЕШ ЛИ ПОКАЖИ ГО КАЖИ ГО НЕЩО СМИСЛЕНО ЗА БЪЛГАРИЯ ИМА ЛИ ОТ ШАРЛАТАНИТЕ ДОКОГА ЩЕ ВИ ЗАЛЪГВАТ С ТИКВИ И ПРАСЕТА ХАХАХАХА КОЛКО ПРОСТОТИЯ ИМАЛО ТУК ШАРЛАТАНИТЕ НЕ И ПУКА ЗА ТЕБ ОЩЕ 2000 ГОДИНА ИЗБЕЛЯГАХА МНОГО БЪЛГАРИ 82

    19:55 18.12.2025

  • 91 Безплатен съвет

    7 3 Отговор

    До коментар #63 от "Плевенчанин":

    Парите за остарялата водопровода мрежа ще ги гледате през крив макарон.Министерски съвет е гласувал над четири милиона за Кърджали.И,кажи сега,не сте ли будали.Не ни бърка,скачайте си.И чакайте Асен Василев да стане Премиер.На куково лято.

    19:55 18.12.2025

  • 92 Верно ли

    11 4 Отговор
    На този протест му се дърпат конците отвън! Само НПОта по сцената. Употребяват младите, точно както и нас ни употребиха едно време. Оня ден го гледам и Бойко един развеселен, пак лее дитирамби пред герберите. Много удобно - никой няма да носи отговорност за хаоса след НГ...

    Коментиран от #163

    19:55 18.12.2025

  • 93 Промяна

    4 5 Отговор

    До коментар #80 от "Гост":

    КС ПОЛИТИЧЕСКОТО НАЗНАЧИ ИЗМАМНИЦИГЕ ДА РУШАТ И УСПЯХА НА ТОВА ЛИ ВИКАШ ЧЕСТНОСТ

    19:57 18.12.2025

  • 94 Саша Грей

    4 8 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    За такива като тебе нито един протест няма смисъл. Не се притеснявай, ние отново ще свършим мръсната работа вместо тебе. Срещу Орешарски излизахме всеки ден в продължение на почти година и половина. Да живеят свободните хора!

    Коментиран от #99, #106, #114

    19:57 18.12.2025

  • 95 Доктор

    6 3 Отговор
    Протести финансирани от Сорос.

    19:58 18.12.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Професор

    4 3 Отговор
    Властта да направи като в демократична Турция. Социалните мрежи се ограничават на 16kbps скорост. Една група от полицаите нямат номера на шлемовете си и налагат протестиращите. По БНТ и останалите телевизии , документални филми за живота на пингвините.

    19:59 18.12.2025

  • 98 Данко Харсъзина

    12 5 Отговор
    На фона на тази паплач, Шишко ми става все по симпатичен.

    19:59 18.12.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Грешиш

    5 5 Отговор

    До коментар #84 от "Да изселим":

    Правителството спаси Лукойл и Тошко Йорданов обясни,че онази 29 секундна комисия била ,защото щяло да стане като в Сърбия.Никой не ти казва,че после се е обсъждало часове.Съдружникът на Асен Василев каза,че е мошеник,но умен мошеник.Просто,залагаш на губещата карта.

    20:02 18.12.2025

  • 103 Ние българите

    8 4 Отговор
    Все още протестираме мирно, фермерите в Брюксел ги обгазяват. И къде сме тръгнали да приемаме евро? Мислете, нищо което ни говорят от този съюз не е това което се казва. Всичко е за ограбване на държавите и подчиняване на населението към шепа алчни милиардери.

    20:03 18.12.2025

  • 104 Съгласна съм

    6 3 Отговор

    До коментар #96 от "Тихо троле":

    Особено като видях Лекси Фльор какви ги плещи по телевизията,направо ми се издигнахте в очите.Пък тя Белобрадова си знае защо я е назначила за сътрудник.Вие сте от миманса.

    20:06 18.12.2025

  • 105 Долу

    2 6 Отговор

    До коментар #86 от "ДрайвингПлежър":

    МОЧАТА

    20:06 18.12.2025

  • 106 Верно ли

    5 2 Отговор

    До коментар #94 от "Саша Грей":

    Мхм, точно първият от "дирижираните" протести с оная разгърдената :)))) Ти да не си гилямата сестра на Лекси Фльор :))))) И кво ще оправите? Квото оправихте тогава - Банкянския на бял кон и вие в скута!

    20:07 18.12.2025

  • 107 ВЗРИВЯАВАЙ

    3 8 Отговор
    АЛЬОША

    20:07 18.12.2025

  • 108 Протестът

    6 11 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    На изборите, всички за Геният Асен Василев!ПП/ДБ-121+! Да изметем мутрите Пеевски и Борисов!

    20:08 18.12.2025

  • 109 Гориил

    4 3 Отговор
    Правителството не обсъжда многомилионните бюджетни приходи от транзита на газ. Утре Брюксел ще поиска забрана за транзит и протестите може да се окажат напразни. Бюджетът ще се свие и дефицитът ще стане неизбежен.Пиша това, защото разчитат на ясните умове и твърдата памет на народните депутати.

    20:09 18.12.2025

  • 110 Хмм

    6 3 Отговор
    на какво са се надявали пеевски и борисов, поне малко да се бяха променили, а продължиха по същия път - огромни заеми, за да харчат на воля, унищожаване на опозицията от БСП и ИТН, атака срещу софийския кмет за да прилапат бюджета на София, готови бяха матурите да провалят, още тогава трябваше да разберат, че са загубили София, а вече и България, насила не става, не може да кажеш - избори ще има когато кажа аз, а контрапротестите бяха върхът, или побоят в парламента, от първите редове да се качиш горе в за да налиташ на бой, да видим сега полицията която позлатиха на изборите

    20:09 18.12.2025

  • 111 Да изселим

    5 4 Отговор
    тошко Африкански от България!

    20:10 18.12.2025

  • 112 С.Кютюклиева

    5 2 Отговор

    До коментар #88 от "Соня Колтуклиева пита":

    По два да ги л@п С тези голямо уста може и по пет.

    20:13 18.12.2025

  • 113 Гробар

    2 3 Отговор

    До коментар #66 от "Абе":

    Козлодуйския обичаше да го обиждат, да получава внимание. Но плюеше по братята руснаци и хвалеше евроатлантическите хлебарки и господ го прибра. И помни, има една проста истина - за всички има място под земята, при червеите.

    Коментиран от #120

    20:13 18.12.2025

  • 114 Да ти кажа

    6 4 Отговор

    До коментар #94 от "Саша Грей":

    Президентът ти каза,че тези са шарлатани,ама кой да слуша.Затова ви казваме,че сте зомбирани Главните герои,ви използват за масовките.

    20:15 18.12.2025

  • 115 Отново

    5 5 Отговор
    100 хиляди!!!!

    Коментиран от #119

    20:17 18.12.2025

  • 116 Всички искания досега

    3 3 Отговор
    На протестиращите са изпълнени и продължават да протестират

    Коментиран от #124

    20:17 18.12.2025

  • 117 Селянин

    4 4 Отговор
    Нямали поне един селянин на протеста, или всички са граждани умни и красиви, жълтопаветници?

    Коментиран от #122

    20:18 18.12.2025

  • 118 Аз съм по-дърт

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "ДрайвингПлежър":

    И СИ ПЛАТЕН!

    20:18 18.12.2025

  • 119 Данко Харсъзина

    7 3 Отговор

    До коментар #115 от "Отново":

    За 100 хиляди трябват поне 150 декара площ. Елементарна математика.

    20:20 18.12.2025

  • 120 Какви братя са ти

    3 4 Отговор

    До коментар #113 от "Гробар":

    Тия татаромонголоиди?

    Коментиран от #123

    20:20 18.12.2025

  • 121 Диана

    6 5 Отговор
    Поредният преврат на БСП върви с пълна сила, а властта спи... Кой е Мирчев да иска Пеевски "да се измеге" или да се изнесе от кабинета си дори - всеки депутат е в Народното събрание по волята на закона а Мирчев не е закона, значи...Това, което направи Василев с предложението си за промяна на заплатите в администрацията и което беше гласувано от депутатите с ясното съзнание че е незаконно, сега се използва за нови протести по улиците, протести срещу управляващите и Пеевски, разбира се... Тези негодници просто търсят начини да тормозят Пеевски и Герб за да ги отстранят от политиката с уличен натиск, а това си е чист преврат! Дори и кредитния рейтинг на България вече намали ха, а нашите политици спят... Според мен всички протести у нас трябва да бъдат забранени и да се търси съдебна отговорност от виновниците за ситуацията... Само бих искала да допълня, че ако ната продължават така дефицитът ни, който явно е бил 3% по някое време, утре може да стане и 30%, значи... БСП и СИЕ вън от политиката!

    20:21 18.12.2025

  • 122 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор

    До коментар #117 от "Селянин":

    В София отдавна няма граждани.

    Коментиран от #129

    20:21 18.12.2025

  • 123 Гробар

    2 3 Отговор

    До коментар #120 от "Какви братя са ти":

    Ти като се погледнеш в огледалото чистокръвен славянин ли виждаш?

    20:24 18.12.2025

  • 124 Гробар

    3 3 Отговор

    До коментар #116 от "Всички искания досега":

    Някой плаща на шарлатаните. Може би Плешо знае кой.

    20:27 18.12.2025

  • 125 Саша Грей

    2 5 Отговор

    До коментар #99 от "Промяна":

    "ТИ ОТ ЗАТВОРА ЛИ ИЗЛИЗАШ И КОЙ СИ ТИ КОГО ПРЕДСТАВЛЯВАШ МРЪСНАТА РАБОТА СЕГА ВЪРШИТЕ НА ШАРЛАТАНИТЕ И СТЕ СПЕЩУ БЪЛГАРИЯ"

    Не, пич, свободен човек съм, защото никой не може да ме задължи за кого да гласувам. Представлявам част от онези 43% БВП, които осигурява градът ми на държавата. И какво значи да сме срещу България като протестираме срещу Боко и Шиши? Ти за тях ли си?

    Коментиран от #127, #128, #141, #143, #145

    20:28 18.12.2025

  • 126 .......

    6 3 Отговор
    Хаха хората разбраха за вашите манипулации, НЕМА ОРА, бе бо кл уци, Вие не сте България….с кучетата и котките нямате 5000 хиляди😂😂😂😂

    20:33 18.12.2025

  • 127 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор

    До коментар #125 от "Саша Грей":

    Ми протестирайте си. Тях това не ги интересува.

    20:34 18.12.2025

  • 128 Асен не е гей

    6 3 Отговор

    До коментар #125 от "Саша Грей":

    Много сте, силни сте. Вие сте на всеки километър. И така до края на парапета

    20:35 18.12.2025

  • 129 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #122 от "Данко Харсъзина":

    И що го казвам? Ми дойдоха едни софиянци и аз като майстор на обсадни тръби им изработих по няколко за два дни. Е, не ми платиха и лев, излъгаха ме и останах само с гаден вкус в устата.

    20:36 18.12.2025

  • 130 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #96 от "Тихо троле":

    УМНИЦИ ГИ ЛЪЖЕ ВАСИЛЕВ И МИРЧЕВ ХАХАХАХА МНОГО СТЕ УМНИЦИ И НАЙ ВАЖНОТО КОЙ ВИ ПИТА ВАС И ОЩЕ НЕЩО БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ДА ГО ЗНАЕТЕ

    Коментиран от #135, #138

    20:36 18.12.2025

  • 131 09876

    3 4 Отговор
    Ами,нещата си идват на мястото.Когато протестират само като ППДБ- ей го протеста- има към 1000 човека.

    20:36 18.12.2025

  • 132 Орколюб

    1 4 Отговор
    Сега Дже са повече от предишния!
    Като гледам 200 000, 250 000, но не повече от 300 000!
    🤣🤣🤣🤣🤣
    На изборите ще видим!
    🤣🤣🤣🤣🤣

    20:37 18.12.2025

  • 133 Пак почнаха на президента да се слагат

    3 1 Отговор
    Утре ще го внесат в парламента за гласуване

    Коментиран от #144

    20:37 18.12.2025

  • 134 Ники

    5 5 Отговор
    Колко балъци вярват на Асен Василев,който бе осъден в Великобритания,за кражба и измама за 400 000 долара.

    Коментиран от #148

    20:37 18.12.2025

  • 135 Айде още

    3 4 Отговор

    До коментар #130 от "Промяна":

    Един платен бета симп на Пеевски

    Коментиран от #151

    20:38 18.12.2025

  • 136 1000+

    5 1 Отговор
    Аман от пе да ли, хората и вас не ви искат розови боклуци!!!

    20:38 18.12.2025

  • 137 шорошикопеи

    0 1 Отговор
    мачкайте б@лх@ ити

    20:39 18.12.2025

  • 138 Тихо

    2 3 Отговор

    До коментар #130 от "Промяна":

    Тролчо!

    Коментиран от #140, #147

    20:39 18.12.2025

  • 139 Що нЕма ора днес ?

    3 1 Отговор
    Не виждам мИВКО кОЦЕВ-ПУДЕЛА,само той може да поведе народа!

    20:39 18.12.2025

  • 140 Асен не е гей

    4 1 Отговор

    До коментар #138 от "Тихо":

    Ей ти с биберона чакай си реда

    20:40 18.12.2025

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Промяна

    5 2 Отговор

    До коментар #133 от "Пак почнаха на президента да се слагат":

    А ШАРЛАТАНИТЕ НЕ СЕ ЛИ СЛАГАТ НА ПРЕЗИДЕНТА ДАЖЕ СА ЗАЕДНО ХАХАХАХАХА

    20:45 18.12.2025

  • 145 Ами бъркаш ме

    6 3 Отговор

    До коментар #125 от "Саша Грей":

    От наивност,стачкуваш против.Колко по-добре е за ,нещо хубаво за България. Стачкуваш редом с тази Лекси фльор,която пък стачкува за правата на гей обществото.И се изнервям,защото не са спрели да се бъркат в душите на нашите деца,налагат ни техния начин на живот.Аз не им се бъркам с кого си лягат и с кого стават.Като си свободен дух,мисли малко от малко.Не слушай всяко ЮРУШ.

    20:45 18.12.2025

  • 146 Телефоноизмамена баба

    4 3 Отговор
    Казват,че на протеста са най-образованите.....

    Коментиран от #149

    20:45 18.12.2025

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #134 от "Ники":

    7,8 милиона паунда дължи на Великобритания , но в момента дължи 5 милиона лева на един американец и има решение на Американският арбитражен съд , а от 11.2024 г казуса е потвърден и от Българския съд . Всеки ден текат лихви ,но Кокорчо се прави на луд .

    20:48 18.12.2025

  • 149 Промяна

    7 1 Отговор

    До коментар #146 от "Телефоноизмамена баба":

    ЛЮКЛЕР МИРЧЕВ ОНЗИ БОЕЦА БАРЕКАТА БОЖКОВ РАШКОВ АТАНАСОВ КОЗИЛАТА МНОГО МНОГО МНОГО ОБРАЗОВАНИ ХАХАХАХАХАХА ШАРЛАТАНИТЕ ГИ ВОДЯТ ЗА НОСА А ШАРЛАТАНИТЕ СИ ПЪЛНЯТ ЛИЧНИТЕ СМЕТКИ С МИЛИОНИ А ВИЕ ОБРАЗОВАНИТЕ И ВЪРШИТЕ МРЪСНАТА РАБОТА НО ЩОМ ЖЕЛАЕТЕ ДА СТЕ ШАРЛАТАНСКИ СЛУГИ ХАХАХАХАХАХАХА

    20:49 18.12.2025

  • 150 хахахахахаха

    6 1 Отговор
    Подиграваха се до сега с протеста за Лев-а а като гледам са 200 човека които не знаят за какво са там . Сега Мирчев дали ще осъзнае заедно с кокорчо и Кирчо че Народния протест на който бяхме не е техен а на Народа . Да не го яхват дори в мечтите си ако може :)

    20:49 18.12.2025

  • 151 Промяна

    6 4 Отговор

    До коментар #135 от "Айде още":

    АКО НЕ Е ПЕЕВСКИ НЕЩО СМИСЛЕНО ЗНАЕШ ЛИ КАЖИ СМИСЛЕНО ЗА БЪЛГАРИЯ РАЗБРАХ ЧЕ ТИКВИ И ПРАСЕТА СЕ ТЪРКАЛЯТ ПО ПРОЩАДА И ЧЕ БОЕЦЪТ СЛУГАТА НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ГИ ВОДИ А ЗАБРАВИХ ВАСИЛЕВ МИРЧЕВ САБОТАЖНИЦИ БЕЗНАКАЗАНИ СА

    Коментиран от #156

    20:51 18.12.2025

  • 152 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #143 от "Промяна":

    Тия викат, че си чалнат що пишеш с големи букви. Ама аз съм ти фен, шапка ти свалям, коленичим ти и т.н..

    Коментиран от #168

    20:54 18.12.2025

  • 153 Споко Б.Г.

    5 0 Отговор
    Българите нямат нищо общо с жълтофекалниците,това е омразата изкарана на терен.

    20:54 18.12.2025

  • 154 Простестер

    7 2 Отговор
    Днес за какво протестираме?

    Коментиран от #158

    20:57 18.12.2025

  • 155 12345

    8 1 Отговор
    Гей прайдът свърши, Ококорчо пя на микрофона.

    20:59 18.12.2025

  • 156 Времето ви

    4 4 Отговор

    До коментар #151 от "Промяна":

    Свърши - никога повече Д и ББ. Троловете няма са промените мисленето на младите

    Коментиран от #157, #167, #170

    20:59 18.12.2025

  • 157 Пуделчета

    8 1 Отговор

    До коментар #156 от "Времето ви":

    Про100 Киро ли е свежия и млад резултат на TikTok революцията?

    21:01 18.12.2025

  • 158 таксиджия 🚖

    5 2 Отговор

    До коментар #154 от "Простестер":

    И аз не разбрах. Точно затова не отидох. Свалихме правителството, сега какъв е проблемът на ппдб!?

    21:02 18.12.2025

  • 159 ШАРЛАТАН

    6 2 Отговор
    Зад всеки шарлатан стоят сериозни пари ,но и очаквания.Нашите шарлатани,доведени от шарлатанин ,са на кантар

    21:02 18.12.2025

  • 160 Защо делите

    2 1 Отговор
    народа на граждани и селяни?

    21:02 18.12.2025

  • 161 Правосъдие за сички

    3 2 Отговор
    Искаме да няма прокуратура ,само тогава ще сме свобони

    21:06 18.12.2025

  • 162 Промяна

    0 2 Отговор
    ПОЗДРАВЯВЯМ ВСИЧКИ ПРОТЕСТИРАЩИ С МОЯТЯ РОДНА ПЕСЕН

    21:08 18.12.2025

  • 163 456

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "Верно ли":

    И аз съм на това мнение. В момента в който се заговори против НПО и Корос започнаха протестите. Няма друго обяснение за специално тези протести.

    21:15 18.12.2025

  • 164 Боко тиквата

    3 2 Отговор
    Сарафов тоя клоун дано се разложи от рак...

    21:16 18.12.2025

  • 165 Трактора

    4 1 Отговор
    С еврото управниците дано свещи да си купят..

    21:19 18.12.2025

  • 166 НЯКОЙ ЕДВАМ СХВАНАХА ЧЕ ПРОТЕСТА

    2 2 Отговор
    ДОВЕДЕ ДО СМЯНА НА КРАЧОЛА ПРИ ДВЕТЕ ПРАСЕТА !

    21:23 18.12.2025

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 На 80г съм.

    2 1 Отговор
    ЗАВЕДОХА МЕ НАпротеста,внучки знаете.Тия дупета не са билили в казарма,мислят се за и Аз не знам какво.Да не дава господ да влизат в управление.Не знаят кво се случва и кой ги тегли напред,отзад

    21:27 18.12.2025

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Около 30

    2 2 Отговор
    соросоида на протест в Ст. Загора.

    21:30 18.12.2025

  • 172 Вакли Бобинов

    1 0 Отговор

    До коментар #170 от "Промяна":

    Нека отгатна. Работите като субсидар.

    21:35 18.12.2025

  • 173 Мда

    2 2 Отговор
    Факти само ще ни уведомите ли кой плаща този масраф?

    21:37 18.12.2025

  • 174 опитал силата на лева 96

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ами купи си":

    Приемането на еврото няма да е никакъв проблем за любителите на левчетата. Ще могат да си купят неограничени количества в антикварните магазини.

    21:39 18.12.2025

  • 175 Даката

    2 1 Отговор
    Една шепа боклуци не са България... да идват по-скоро изборите, за да се изчистим от тази подла сган ПП ДБ.

    21:59 18.12.2025

