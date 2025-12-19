Макрон: В интерес на Европа и Украйна е да подновим диалога с Путин

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че би било „полезно“ Европа да възобнови диалога с руския лидер Владимир Путин, предаде AFP.
„Вярвам, че е в наш интерес като европейци и украинци да намерим подходяща основа за възобновяване на тази дискусия“, каза Макрон.
Той добави, че европейците трябва да намерят начин да направят това „през следващите седмици“.
През юли Путин и Макрон проведоха първия си телефонен разговор от три години. Двамата лидери обсъдиха украинския конфликт, ескалацията между Иран и Израел и ударите на САЩ по иранските ядрени съоръжения. Двете страни се споразумяха да поддържат контакт, за да координират позициите си относно Близкия изток.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че телефонният разговор между Путин и Макрон е бил по същество. Според AFP, позовавайки се на Елисейския дворец, Париж е потвърдил намерението си да продължи диалога с Москва.
1 Данко Харсъзина
06:06 19.12.2025
2 Гаргамел
06:06 19.12.2025
3 Боруна Лом
06:07 19.12.2025
4 хихи
06:07 19.12.2025
5 Уса
Коментиран от #10
06:08 19.12.2025
7 побърканяк
06:08 19.12.2025
10 хихи
До коментар #5 от "Уса":а България пак е от страната на Булката, както през Първата и Втората световни войни...
Коментиран от #12, #21
06:13 19.12.2025
11 Ццц
06:16 19.12.2025
12 България
До коментар #10 от "хихи":е като ветропоказател. Бягай с 200 от този, с когото е влязла в съюз.
06:17 19.12.2025
13 Данко Харсъзина
06:18 19.12.2025
14 Прокурор
06:18 19.12.2025
15 Я виж ти
06:20 19.12.2025
16 Марио
06:25 19.12.2025
17 Данко Харсъзина
06:32 19.12.2025
20 Уфф
06:42 19.12.2025
21 ТО СЕГА
До коментар #10 от "хихи":булките са си много по добре, там палачинката си е обърната отскоро, тя само приказката е стара, не се знае булките ли са по добре или мъжовете дето бачкат за да ги хранят
06:50 19.12.2025
22 Ха Ха
06:59 19.12.2025
23 Пенсионер 69 годишен
06:59 19.12.2025