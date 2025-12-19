Новини
Макрон: В интерес на Европа и Украйна е да подновим диалога с Путин
  Тема: Украйна

Макрон: В интерес на Европа и Украйна е да подновим диалога с Путин

19 Декември, 2025 05:58, обновена 19 Декември, 2025 06:04 1 113 23

Трябва да се намери начин това да стане през следващите седмици, заяви френският президент

Макрон: В интерес на Европа и Украйна е да подновим диалога с Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че би било „полезно“ Европа да възобнови диалога с руския лидер Владимир Путин, предаде AFP.

„Вярвам, че е в наш интерес като европейци и украинци да намерим подходяща основа за възобновяване на тази дискусия“, каза Макрон.

Той добави, че европейците трябва да намерят начин да направят това „през следващите седмици“.

През юли Путин и Макрон проведоха първия си телефонен разговор от три години. Двамата лидери обсъдиха украинския конфликт, ескалацията между Иран и Израел и ударите на САЩ по иранските ядрени съоръжения. Двете страни се споразумяха да поддържат контакт, за да координират позициите си относно Близкия изток.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че телефонният разговор между Путин и Макрон е бил по същество. Според AFP, позовавайки се на Елисейския дворец, Париж е потвърдил намерението си да продължи диалога с Москва.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    20 31 Отговор
    Путин въобще няма да се занимава с Макарона. С Урсула, тоже.

    06:06 19.12.2025

  • 2 Гаргамел

    24 32 Отговор
    Микроня усеща ветъра накъде дуа и се завърта заднишком,че па ша еде шамарите от бабока

    06:06 19.12.2025

  • 3 Боруна Лом

    22 33 Отговор
    АЗ ОТ КОГА ТИ КАЗВАМ ,ЧЕ ПЪРВО ТРЯБВА ДА ГОВОРИШ С ПУТИН ,А НЕ СЪС ЗЕЛЕНИЯТ ПОТНИК!

    06:07 19.12.2025

  • 4 хихи

    20 31 Отговор
    Сетила се Мара да се побара...

    06:07 19.12.2025

  • 5 Уса

    20 46 Отговор
    В САЩ наричат урсулите "безмозъчни".Никакви преговори повече няма да има Русия ще превземе цяла УКрайна и ще делят със САЩ 50 на 50.Останалите ще плащат репарации без Унгария,Чехия и Словакия

    Коментиран от #10

    06:08 19.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 побърканяк

    12 3 Отговор
    хаха геронтофила започва да обръща палачинката.

    06:08 19.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хихи

    15 1 Отговор

    До коментар #5 от "Уса":

    а България пак е от страната на Булката, както през Първата и Втората световни войни...

    Коментиран от #12, #21

    06:13 19.12.2025

  • 11 Ццц

    8 1 Отговор
    Да не напишете после за това мекотело "френския лидер"? Върнете заглавията кой какво е казал от 2022 година до сега, кой как говори сега и кой до къде е стигнал с обещанията си. И ще разберете кой е лидер. И на истинския лидер няма кой да му подари 90 млрд. чужди пари или той да се чуди от къде да открадне

    06:16 19.12.2025

  • 12 България

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "хихи":

    е като ветропоказател. Бягай с 200 от този, с когото е влязла в съюз.

    06:17 19.12.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    10 4 Отговор
    Комисионите ги прибират Урсулица и Мерц, а до Макарона не достига нищо. И взе да дава заден.

    06:18 19.12.2025

  • 14 Прокурор

    22 17 Отговор
    Никакъв смисъл няма от диалог с масов убиец (военнопрестъпник)и патологичен лъжец като Путлер ...

    06:18 19.12.2025

  • 15 Я виж ти

    16 11 Отговор
    преди щеше войска да праща, с Путин не трябвало да се преговаря, защото Русия само от сила разбирала, пък чакали да се разпадне всеки момент, изнемогнала от санкциите им... Така не им стиска да приложат тази сила храбреците, които искат да откраднат и чужди пари. Жалка картинка!

    06:20 19.12.2025

  • 16 Марио

    10 2 Отговор
    Безсрамник. На него вече му се говорело! Да се беше разбъбрил по рано преди толкова много народ да погине.

    06:25 19.12.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Путин повече няма да се занимава с вас.

    06:32 19.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Уфф

    6 1 Отговор
    Микрон- малкият Наполеон и зеленият наркоман скоро ще ги отвее вятъра на промяната, така че не знам какъв диалог ще подновява!?

    06:42 19.12.2025

  • 21 ТО СЕГА

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "хихи":

    булките са си много по добре, там палачинката си е обърната отскоро, тя само приказката е стара, не се знае булките ли са по добре или мъжовете дето бачкат за да ги хранят

    06:50 19.12.2025

  • 22 Ха Ха

    1 0 Отговор
    Толкова години Путин и Русия апелираха да бъдат чути и проблемите на сигурността в Европа да бъдат рационално решени, но трябваше да задрънкат оръжия това да стане от самозабравилите се евро-атлантисти

    06:59 19.12.2025

  • 23 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Уранът не стига! Уранът не стига деца! Русия обогатява половината уран в света, а френските АЕЦ имат нужда от уран. Френската химическа промишленост има нужда от природен газ. Автомобилните заводи имат нужда от алуминий и стомана. Всичко това сега заминава от Русия за Китай, а излишъците от природен газ се изгарят в атмосферата. Преди четири години и Европа получаваше по цени, по които купува Китай, но сама се отказа. Никак не е лесно да се добиват газ и нефт при -45⁰. Русия добива и заслужава уважение.

    06:59 19.12.2025

Новини по държави:
