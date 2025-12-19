Макрон: В интерес на Европа и Украйна е да подновим диалога с Путин

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че би било „полезно“ Европа да възобнови диалога с руския лидер Владимир Путин, предаде AFP.

„Вярвам, че е в наш интерес като европейци и украинци да намерим подходяща основа за възобновяване на тази дискусия“, каза Макрон.

Още новини от Украйна

Той добави, че европейците трябва да намерят начин да направят това „през следващите седмици“.

През юли Путин и Макрон проведоха първия си телефонен разговор от три години. Двамата лидери обсъдиха украинския конфликт, ескалацията между Иран и Израел и ударите на САЩ по иранските ядрени съоръжения. Двете страни се споразумяха да поддържат контакт, за да координират позициите си относно Близкия изток.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че телефонният разговор между Путин и Макрон е бил по същество. Според AFP, позовавайки се на Елисейския дворец, Париж е потвърдил намерението си да продължи диалога с Москва.