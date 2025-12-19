Американските военни удариха два плавателни съда в Тихия океан, има петима загинали ВИДЕО

Американските военни са ударили два плавателни съда, за които смятали, че превозват наркотици в източната част на Тихия океан, съобщи Южното командване на САЩ.
„Разузнаването потвърди, че корабите са пътували по известен маршрут за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и са били използвани за трафик на наркотици“, се казва в изявление на командването, публикувано на страницата му X.
Петима души са убити при ударите. Няма пострадали американски военнослужещи.
