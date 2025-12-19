Новини
Американските военни удариха два плавателни съда в Тихия океан, има петима загинали ВИДЕО

19 Декември, 2025 05:34, обновена 19 Декември, 2025 05:40 707 5

Няма пострадали наши военнослужещи, съобщиха от командването на САЩ

Американските военни удариха два плавателни съда в Тихия океан, има петима загинали ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев

Американските военни са ударили два плавателни съда, за които смятали, че превозват наркотици в източната част на Тихия океан, съобщи Южното командване на САЩ.

„Разузнаването потвърди, че корабите са пътували по известен маршрут за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и са били използвани за трафик на наркотици“, се казва в изявление на командването, публикувано на страницата му X.

Петима души са убити при ударите. Няма пострадали американски военнослужещи.


