Русия е готова да формализира правно обвързващи гаранции със страните от НАТО само на реципрочна основа, заяви заместник-министърът на външните работи Александър Грушко в интервю за РИА Новости.

„Руският президент Владимир Путин многократно е подчертавал, че никога не сме имали и нямаме никакви агресивни планове срещу страните от НАТО. И сме готови да формализираме правно обвързващи гаранции за сигурност, но само, разбира се, на реципрочна основа“, каза Грушко.

Той припомни, че в края на 2021 г. Русия е предложила споразумения за гаранции за сигурност със САЩ и НАТО, но Вашингтон и Брюксел са ги отхвърлили. А днес, отбеляза Грушко, генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че „след Украйна“ „следващата цел на Русия сме ние“.

„Действията на Северноатлантическия алианс и неговите европейски страни членки потвърждават тези думи. Те активно се готвят за това, което смятат за „неизбежен“ въоръжен конфликт с нашата страна“, каза заместник-министърът.