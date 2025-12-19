Новини
Русия е готова да подпише правно обвързващи гаранции със страните от НАТО, но само "на реципрочна основа"

19 Декември, 2025 05:48, обновена 19 Декември, 2025 05:54 886 10

  • александър грушко-
  • русия-
  • нато

През 2021 г. отхвърлиха предложението ни, сега говорят, че следващата ни цел са те, заяви заместник-министърът на външните работи Александър Грушко

Русия е готова да подпише правно обвързващи гаранции със страните от НАТО, но само "на реципрочна основа" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е готова да формализира правно обвързващи гаранции със страните от НАТО само на реципрочна основа, заяви заместник-министърът на външните работи Александър Грушко в интервю за РИА Новости.

„Руският президент Владимир Путин многократно е подчертавал, че никога не сме имали и нямаме никакви агресивни планове срещу страните от НАТО. И сме готови да формализираме правно обвързващи гаранции за сигурност, но само, разбира се, на реципрочна основа“, каза Грушко.

Той припомни, че в края на 2021 г. Русия е предложила споразумения за гаранции за сигурност със САЩ и НАТО, но Вашингтон и Брюксел са ги отхвърлили. А днес, отбеляза Грушко, генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че „след Украйна“ „следващата цел на Русия сме ние“.

„Действията на Северноатлантическия алианс и неговите европейски страни членки потвърждават тези думи. Те активно се готвят за това, което смятат за „неизбежен“ въоръжен конфликт с нашата страна“, каза заместник-министърът.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бисмарк

    10 10 Отговор
    Договорите на Русия не струват и тоалетната хартия, на която ги пишат.

    05:58 19.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Веят белия байрак от калния бункер, бакшиша е на колене, а беше Кииф за два дня! Чул ли сте някой да се моли за мир и да се съгласява на такъв, ако побеждава на фронта!

    05:59 19.12.2025

  • 3 Архимандрисандрит Бибиян

    1 3 Отговор
    Гаранцията се казва Deep Eagle и тоа тулуп е много добре запознат с нея.

    Коментиран от #4

    06:02 19.12.2025

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Dark eagle,ама може и deep да стане.

    06:06 19.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Шменти Капели

    3 10 Отговор
    Русия никога не спазва официални договори и споразумения

    06:25 19.12.2025

  • 8 Хм...

    0 6 Отговор
    Руската дума не струва пукната пара. Никакви гаранции няма да спазят. Пълна изолация набтези, да си живеят сами и да слугуват на китайците.

    06:35 19.12.2025

  • 9 Ха-ха

    1 3 Отговор
    Путин казваше:
    Който си мисли, че ще нападнем Украйна е луд.
    На руснаци вяра да нямаш

    06:38 19.12.2025

  • 10 сан саничь..

    3 1 Отговор
    Бандерците и урсулците са на коленца..донбасе херсоне и запорожко са масковски-там са проведени законни референдуми и хората са казали-неть на кieвската хунта

    06:42 19.12.2025

Новини по държави:
