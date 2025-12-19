Русия е готова да подпише правно обвързващи гаранции със страните от НАТО, но само "на реципрочна основа"

Русия е готова да формализира правно обвързващи гаранции със страните от НАТО само на реципрочна основа, заяви заместник-министърът на външните работи Александър Грушко в интервю за РИА Новости.
„Руският президент Владимир Путин многократно е подчертавал, че никога не сме имали и нямаме никакви агресивни планове срещу страните от НАТО. И сме готови да формализираме правно обвързващи гаранции за сигурност, но само, разбира се, на реципрочна основа“, каза Грушко.
Той припомни, че в края на 2021 г. Русия е предложила споразумения за гаранции за сигурност със САЩ и НАТО, но Вашингтон и Брюксел са ги отхвърлили. А днес, отбеляза Грушко, генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че „след Украйна“ „следващата цел на Русия сме ние“.
„Действията на Северноатлантическия алианс и неговите европейски страни членки потвърждават тези думи. Те активно се готвят за това, което смятат за „неизбежен“ въоръжен конфликт с нашата страна“, каза заместник-министърът.
1 Бисмарк
05:58 19.12.2025
2 Последния Софиянец
05:59 19.12.2025
3 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #4
06:02 19.12.2025
4 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #3 от "Архимандрисандрит Бибиян":Dark eagle,ама може и deep да стане.
06:06 19.12.2025
7 Шменти Капели
06:25 19.12.2025
8 Хм...
06:35 19.12.2025
9 Ха-ха
Който си мисли, че ще нападнем Украйна е луд.
На руснаци вяра да нямаш
06:38 19.12.2025
10 сан саничь..
06:42 19.12.2025