48-годишен португалец стрелял в университета Браун, откриха трупа му в склад в Ню Хемпшир ВИДЕО

Правоприлагащите органи са идентифицирали заподозрения за стрелбата в университета Браун като 48-годишен португалец, заяви началникът на полицията в Провидънс, Роуд Айлънд, Оскар Перес.

„Този ​​мъж е Клаудио Невеш Валенте, 48-годишен португалски гражданин“, каза той на пресконференция.

„Той е отнел живота си тази вечер.“ По-рано Fox News, позовавайки се на източници, съобщи, че тялото на заподозрения в стрелбата е намерено в склад в Ню Хемпшир.

Вечерта на 13 декември избухна стрелба в университета Браун в Провидънс. Двама души са убити, а девет други бяха ранени.