Електрическият "аналог" на Suzuki Jimny навлиза на европейския пазар

Новият Baojun Yep навлиза на европейския пазар. Компактният и достъпен електрически кросоувър с оригинален дизайн има пробег от 300 км. Електромобилът се появи в Чехия, където цената му започва от 499 000 крони (около 23 500 долара).

Компактният кросоувър Baojun Yep е разработен с участието на специалисти от General Motors, тъй като американският концерн е съсобственик на китайската марка. Дизайнът на електромобила външно много напомня на Suzuki Jimny.

Към момента в Европа е налична къса, 3,4-метрова версия, но се очаква и четириметрова версия с пет врати, наречена Yep Plus. На някои пазари тя е представена под името Chevrolet Spark.

Достъпният електрически кросоувър Baojun Yep има два 10,25-инчови екрана в кабината. В основната си версия е оборудван с климатик, камера за задно виждане и отопляеми седалки.

Новият Baojun Yep се предлага във версия със задно задвижване и мощност от 68 конски сили. Максималната му скорост е 100 км/ч. С батерия от 28 kWh, електромобилът може да измине до 303 км с едно зареждане. Очаква се и по-мощна версия със задвижване на всички колела.

Петвратната версия Baojun Yep Plus е по-мощна (102 к.с.) и ще се предлага с по-големи батерии с капацитет от 41,9 и 54 kWh.