Електрическият "аналог" на Suzuki Jimny навлиза на европейския пазар

8 Август, 2025 12:43 532 4

  • suzuki-
  • jimny-
  • електромобил-
  • baojun yep

Мощност и пробег, характеристики и дизайн

Електрическият "аналог" на Suzuki Jimny навлиза на европейския пазар - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Новият Baojun Yep навлиза на европейския пазар. Компактният и достъпен електрически кросоувър с оригинален дизайн има пробег от 300 км. Електромобилът се появи в Чехия, където цената му започва от 499 000 крони (около 23 500 долара).

Компактният кросоувър Baojun Yep е разработен с участието на специалисти от General Motors, тъй като американският концерн е съсобственик на китайската марка. Дизайнът на електромобила външно много напомня на Suzuki Jimny.

Към момента в Европа е налична къса, 3,4-метрова версия, но се очаква и четириметрова версия с пет врати, наречена Yep Plus. На някои пазари тя е представена под името Chevrolet Spark.

Достъпният електрически кросоувър Baojun Yep има два 10,25-инчови екрана в кабината. В основната си версия е оборудван с климатик, камера за задно виждане и отопляеми седалки.

Новият Baojun Yep се предлага във версия със задно задвижване и мощност от 68 конски сили. Максималната му скорост е 100 км/ч. С батерия от 28 kWh, електромобилът може да измине до 303 км с едно зареждане. Очаква се и по-мощна версия със задвижване на всички колела.

Петвратната версия Baojun Yep Plus е по-мощна (102 к.с.) и ще се предлага с по-големи батерии с капацитет от 41,9 и 54 kWh.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хаха

    0 0 Отговор
    Такова караше оня социолога дето показа среден пръст на протестиращите срещу Бойко и Сие.

    13:01 08.08.2025

  • 2 Мазньо

    1 1 Отговор
    Е,ква е идеята на тази сапунерка?!
    За офроуд не става,за дълго също,краднали дизайна на Сузукито и дотам.Азиатска му работа...

    13:03 08.08.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор
    Китайски буклук, електрически буклук.

    Чайна траш

    Само бензин със ръчна трансмисия!

    13:05 08.08.2025

  • 4 дедо..

    1 0 Отговор
    А нее..тва не мяза вече на кубчето-като бензинките 1,5..

    13:20 08.08.2025