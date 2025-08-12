Новини
Авто »
VANtastic: Завръщането на вановете

VANtastic: Завръщането на вановете

12 Август, 2025 11:11 631 0

  • нови автомобили-
  • ван-
  • миниван

Сред най-иновативните модели, които се очакват на европейския пазар, са китайските Xpeng X9 и Denza D9

VANtastic: Завръщането на вановете - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Някога доминиращият сегмент на вановете, който отстъпи своето място на вездесъщите SUV-ове, изглежда, че е на път да преживее своя ренесанс. Докато през май 2025 година вановете представляват едва 1,9% от пазара, експерти като професор Стефан Брацел от Центъра за автомобилен мениджмънт (CAM) виждат признаци на намаляване на популярността на SUV-тата. Китайските производители са тези, които вече предприеха атаката, предлагайки иновативни и луксозни модели, които съчетават практичност и комфорт.

Предимствата на модерния ван

Според експерти като Йенс Драле от списание "Auto, Motor und Sport", основните предимства на вановете пред SUV-овете са високият полезен товар, по-големият интериор и опцията за три реда седалки. Това ги прави идеални за големи семейства или за бизнес превоз на пътници. Докато в миналото вановете бяха синоним на практичност, днес те все повече се превръщат в луксозни алтернативи на седаните, особено в Китай, където някои модели дори се използват като кемпери.

Denza D9, например, предлага изобилие от пространство, висококачествени материали, индивидуални седалки с масажни функции и модерни технологии. Очаква се моделът да се появи в Германия през 2026 година.

Настоящи модели и нови предложения

Докато китайските производители набират скорост, утвърдените имена също не стоят със скръстени ръце.

Volkswagen предлага ID. Buzz – изцяло електрически ван с ретро чар, достъпен в различни конфигурации.

Mercedes-Benz V-класа остава еталон в сегмента, като предлага широк набор от двигатели и оборудване. В бъдеще компанията ще предложи и ултралуксозни ванове под имената VLE и VLS, насочени към клиенти, търсещи максимален комфорт.

Lexus LM е друго предложение в премиум сегмента, което съчетава хибридна технология с изключителен интериор, но на висока цена.

Hyundai Staria предизвика интерес с футуристичния си дизайн и гъвкавост, предлагайки до девет места.

Въпреки че пазарният дял на вановете все още е малък, нарастващият брой на иновативни и луксозни модели от различни производители е ясен знак за промяна. Електрификацията в сегмента, особено в търговския сектор, се очаква да допринесе за още по-голям ръст в бъдеще. Едно е сигурно – вановете се завръщат, и то по-добри от всякога.


