Новини
Авто »
За първи път електромобилите изпревариха дизеловите коли по продажби, но не и у нас

За първи път електромобилите изпревариха дизеловите коли по продажби, но не и у нас

13 Август, 2025 12:58 601 5

  • продажби-
  • нови автомобили-
  • българия-
  • европа

Европейците постепенно започват да забравят за дизела

За първи път електромобилите изпревариха дизеловите коли по продажби, но не и у нас - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Последните данни от европейския автомобилен пазар показват любопитен двойнствен тренд. Според анализите, общите продажби на нови автомобили в Европейския съюз отбелязват спад от 1.8% през първата половина на 2025 година.

Въпреки този общ спад, продажбите на електрически превозни средства (EV) продължават да растат, макар и с по-умерен темп. Най-любопитното е, че за първи път в историята, пазарният дял на електрическите автомобили в ЕС надхвърли този на дизеловите. Дизеловите автомобили вече представляват 12.5% от общите продажби, докато електрическите превозни средства достигат 14.2%.

Най-големите пазари в Европа регистрират следните резултати: Германия: Най-големият пазар в ЕС, отбелязва спад от 3.1% в общите продажби. Франция: Продажбите също намаляват с 2.5%, но пазарният дял на EV се увеличава значително. Италия: Регистрира най-малък спад, едва 0.9%, но въпреки това показва предпазливост от страна на потребителите.

Интересна тенденция е и засилването на позициите на китайските производители на електромобили. Марки като BYD и MG вече достигат 4.5% пазарен дял в някои ключови европейски държави, което оказва сериозен натиск върху традиционните европейски брандове. Анализите показват, че очакванията са този дял да продължи да расте, като достигне до 10% през следващата година.

На този фон, пазарът в България показва собствени специфики. Макар че ръстът на продажбите на нови автомобили остава стабилен, електрическите превозни средства все още заемат много малък дял. По данни от първото полугодие, електрическите автомобили съставляват около 2.5% от общия пазар, което е значително под средното за ЕС.

Въпреки това, интересът към хибридни модели се увеличава, което показва постепенен преход към по-екологични алтернативи. Липсата на достатъчно стимули за покупка, крайната цена на електромобилите и все още недобре развитата инфраструктура за зареждане остават основните пречки пред по-широкото навлизане на електромобилите.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какъв фактор сме ние ?

    3 1 Отговор
    клошарница с 5% знайно и не знайно забогатели

    13:03 13.08.2025

  • 2 Пилот на Ферари

    3 1 Отговор
    И какво разбрахте от цялата работа бе драги зрители ?

    Най-много през първите шест месец на 2025 г. са продадените в ЕС хибриди – 1 942 762, следвани от бензинови автомобили – 1 585 357 и електромобили – 869 271.

    От статията разбираме че само двете Китайски фирми вземат близо половината от продажбите на автомобили !!
    А от останалите Китайски фирми ?
    Това означава че дялът Европейските производители клони към 2,5% .

    Коментиран от #4

    13:18 13.08.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор
    Хехехехе ма те спряха да ги произвеждат бе! Само Шкода Октавия има дизел, Пасат, но само автоматик и Ауди А3. От по достъпните. БМВ и Мерцедес имат няколко модела с дизел, започват от 100к лв

    13:30 13.08.2025

  • 4 урсула-мурсула нов пакет санкции

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пилот на Ферари":

    важното е че санкцийте над русия работят

    не ме бригат европейските автомобили , мога да карам и японски , дори са по хубави от европейските пласмасови кошници

    13:48 13.08.2025

  • 5 смех

    1 0 Отговор
    Само италянските бедни зигойни остават на дизел.
    Какви бяха недоразуменията им от началото на тоя век дже те де турбодизел

    13:57 13.08.2025