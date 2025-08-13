За първи път електромобилите изпревариха дизеловите коли по продажби, но не и у нас

Последните данни от европейския автомобилен пазар показват любопитен двойнствен тренд. Според анализите, общите продажби на нови автомобили в Европейския съюз отбелязват спад от 1.8% през първата половина на 2025 година.

Въпреки този общ спад, продажбите на електрически превозни средства (EV) продължават да растат, макар и с по-умерен темп. Най-любопитното е, че за първи път в историята, пазарният дял на електрическите автомобили в ЕС надхвърли този на дизеловите. Дизеловите автомобили вече представляват 12.5% от общите продажби, докато електрическите превозни средства достигат 14.2%.

Най-големите пазари в Европа регистрират следните резултати: Германия: Най-големият пазар в ЕС, отбелязва спад от 3.1% в общите продажби. Франция: Продажбите също намаляват с 2.5%, но пазарният дял на EV се увеличава значително. Италия: Регистрира най-малък спад, едва 0.9%, но въпреки това показва предпазливост от страна на потребителите.

Интересна тенденция е и засилването на позициите на китайските производители на електромобили. Марки като BYD и MG вече достигат 4.5% пазарен дял в някои ключови европейски държави, което оказва сериозен натиск върху традиционните европейски брандове. Анализите показват, че очакванията са този дял да продължи да расте, като достигне до 10% през следващата година.

На този фон, пазарът в България показва собствени специфики. Макар че ръстът на продажбите на нови автомобили остава стабилен, електрическите превозни средства все още заемат много малък дял. По данни от първото полугодие, електрическите автомобили съставляват около 2.5% от общия пазар, което е значително под средното за ЕС.

Въпреки това, интересът към хибридни модели се увеличава, което показва постепенен преход към по-екологични алтернативи. Липсата на достатъчно стимули за покупка, крайната цена на електромобилите и все още недобре развитата инфраструктура за зареждане остават основните пречки пред по-широкото навлизане на електромобилите.