Sony и Honda стартират производството на "умния" електромобил Afeela 1 (ВИДЕО)

Заводът на Honda в Ийст Либърти, Охайо, стартира предварителното производство на първия съвместен електрически седан - Afeela 1. Този етап е ключов за усъвършенстване на всеки детайл – от качеството на сглобяване и боядисване до тестовете на всички бордови системи, преди да започне пълномащабното производство през 2026 година.

Afeela 1 беше представен като концептуален модел през 2023 година и веднага привлече вниманието със своя акцент върху технологиите. Автомобилът е позициониран като премиум седан, който комбинира дългогодишния опит на Sony в електрониката с автомобилното инженерство на Honda. Той е оборудван с над 40 сензора, включително LiDAR, и разчита на изкуствен интелект от Sony, който може да персонализира шофирането и мултимедийните настройки.

Моделът ще се предлага в две нива на оборудване: Origin на цена от около 89 900 долара и Signature, чиято цена започва от 102 900 долара. И двете версии разполагат със задвижване на всички колела, осигурено от два електромотора с мощност 180 kW, и батерия с капацитет 91 kWh. Пробегът, който се очаква, е приблизително 483 км с едно зареждане.

Плановете предвиждат доставките на по-високия клас Signature да започнат в средата на 2026 година, докато Origin ще достигне до клиентите през 2027 година. Успехът на Afeela 1 ще бъде важен тест за бъдещето на партньорството между Sony и Honda и ще покаже дали сътрудничеството им може да се превърне в сериозен конкурент на пазарни лидери като Tesla в премиум сегмента на електрическите автомобили.