Sony и Honda стартират производството на "умния" електромобил Afeela 1 (ВИДЕО)

Заводът на Honda в Ийст Либърти, Охайо, стартира предварителното производство на първия съвместен електрически седан - Afeela 1. Този етап е ключов за усъвършенстване на всеки детайл – от качеството на сглобяване и боядисване до тестовете на всички бордови системи, преди да започне пълномащабното производство през 2026 година.
Afeela 1 беше представен като концептуален модел през 2023 година и веднага привлече вниманието със своя акцент върху технологиите. Автомобилът е позициониран като премиум седан, който комбинира дългогодишния опит на Sony в електрониката с автомобилното инженерство на Honda. Той е оборудван с над 40 сензора, включително LiDAR, и разчита на изкуствен интелект от Sony, който може да персонализира шофирането и мултимедийните настройки.
Моделът ще се предлага в две нива на оборудване: Origin на цена от около 89 900 долара и Signature, чиято цена започва от 102 900 долара. И двете версии разполагат със задвижване на всички колела, осигурено от два електромотора с мощност 180 kW, и батерия с капацитет 91 kWh. Пробегът, който се очаква, е приблизително 483 км с едно зареждане.
Плановете предвиждат доставките на по-високия клас Signature да започнат в средата на 2026 година, докато Origin ще достигне до клиентите през 2027 година. Успехът на Afeela 1 ще бъде важен тест за бъдещето на партньорството между Sony и Honda и ще покаже дали сътрудничеството им може да се превърне в сериозен конкурент на пазарни лидери като Tesla в премиум сегмента на електрическите автомобили.
1 дедо..
11:12 13.08.2025
2 Пълен смях
Японците се славят с най-добрите технологии за електромобили. До толкова че като те питат за добър японски електромобил и не можеш да се сетиш за име.
А американците разбира се сглобяват най-качествените автомобили в света.
А при електромобилите напоследък първия въпрос е "За колко време се зарежда" като чуе над 30 минути за този автомобил и разговора ще приключи, преди дилъра да започне да му обяснява колко лидара и радара има. Повечето хора предпочитат сами да си карат автомобилите, а не автомобилът да се прави на по-умен от тях и да им взема контрола когато си реши.
12:02 13.08.2025