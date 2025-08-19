Dongfeng се оттегля от бизнеса с ДВГ

Бързият преход към електрическа мобилност в Китай оказва сериозно влияние върху бизнеса с двигатели с вътрешно горене. Държавният китайски автомобилен производител Dongfeng обяви, че продава своя 50-процентен дял в съвместното предприятие Dongfeng Honda Engine, което произвежда двигатели за китайските модели на Honda. Този ход е ясен сигнал за променящия се пазарен пейзаж.

Продажбата на дела е обявена на борсата в Гуандун (Guangdong United Assets and Equity Exchange), като търговете са отворени до 12 септември. Все още не е обявена минимална цена, но бъдещият инвеститор ще трябва да се съобрази с редица предизвикателства. Dongfeng Honda Engine, която произвежда двигатели от 1998 година, е на загуба и е обременена със значителни дългове от 3,3 милиарда юана (около 392 милиона евро). Освен това, продажбите вървят надолу, като Honda е намалила производствения капацитет на завода с 50% в началото на годината.

Причини за отстъплението и бъдещи планове

Японските производители като Honda подцениха скоростта на преминаване към електрически автомобили в Китай и загубиха пазарен дял. Местни гиганти като BYD, Leapmotor и Li Auto отчитат огромен ръст в продажбите си, а марки като Xpeng и Nio също се утвърждават все повече. Това се отразява пряко на традиционните производители – например, продажбите на Dongfeng, който си партнира и с Nissan, са спаднали от 3,8 милиона превозни средства през 2016 г. до едва 1,5 милиона миналата година.

Въпреки оттеглянето от съвместното предприятие за двигатели, сътрудничеството между Dongfeng и Honda продължава в друга посока. През октомври 2024 година двата партньора откриха завод за нови енергийни превозни средства във Ухан с годишен капацитет от 120 000 автомобила. Honda планира да пусне общо десет електрически модела в Китай до 2027 г., включително модели от сериите e:N и Ye. С тези ходове Honda се стреми да се превърне в изцяло електрическа марка в Китай до 2035 г., което показва, че вижда бъдещето си в електромобилите, а не в двигателите с вътрешно горене. Оттеглянето на Dongfeng от съвместното предприятие е логична стъпка в този нов стратегически план.