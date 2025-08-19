Новини
Технологии »
Dongfeng се оттегля от бизнеса с ДВГ

Dongfeng се оттегля от бизнеса с ДВГ

19 Август, 2025 11:30 668 3

  • dongfeng-
  • двг-
  • honda

И продава дела си в съвместното предприятие с Honda

Dongfeng се оттегля от бизнеса с ДВГ - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Бързият преход към електрическа мобилност в Китай оказва сериозно влияние върху бизнеса с двигатели с вътрешно горене. Държавният китайски автомобилен производител Dongfeng обяви, че продава своя 50-процентен дял в съвместното предприятие Dongfeng Honda Engine, което произвежда двигатели за китайските модели на Honda. Този ход е ясен сигнал за променящия се пазарен пейзаж.

Продажбата на дела е обявена на борсата в Гуандун (Guangdong United Assets and Equity Exchange), като търговете са отворени до 12 септември. Все още не е обявена минимална цена, но бъдещият инвеститор ще трябва да се съобрази с редица предизвикателства. Dongfeng Honda Engine, която произвежда двигатели от 1998 година, е на загуба и е обременена със значителни дългове от 3,3 милиарда юана (около 392 милиона евро). Освен това, продажбите вървят надолу, като Honda е намалила производствения капацитет на завода с 50% в началото на годината.

Причини за отстъплението и бъдещи планове

Японските производители като Honda подцениха скоростта на преминаване към електрически автомобили в Китай и загубиха пазарен дял. Местни гиганти като BYD, Leapmotor и Li Auto отчитат огромен ръст в продажбите си, а марки като Xpeng и Nio също се утвърждават все повече. Това се отразява пряко на традиционните производители – например, продажбите на Dongfeng, който си партнира и с Nissan, са спаднали от 3,8 милиона превозни средства през 2016 г. до едва 1,5 милиона миналата година.

Въпреки оттеглянето от съвместното предприятие за двигатели, сътрудничеството между Dongfeng и Honda продължава в друга посока. През октомври 2024 година двата партньора откриха завод за нови енергийни превозни средства във Ухан с годишен капацитет от 120 000 автомобила. Honda планира да пусне общо десет електрически модела в Китай до 2027 г., включително модели от сериите e:N и Ye. С тези ходове Honda се стреми да се превърне в изцяло електрическа марка в Китай до 2035 г., което показва, че вижда бъдещето си в електромобилите, а не в двигателите с вътрешно горене. Оттеглянето на Dongfeng от съвместното предприятие е логична стъпка в този нов стратегически план.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой да знае

    1 1 Отговор
    Щом зилените взеха власта в Пекин, значи проекта "Китай" се закрива!

    11:35 19.08.2025

  • 2 А такааа

    0 1 Отговор
    И ко ши произвеждат...нокторезачки ли?

    Коментиран от #3

    11:37 19.08.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "А такааа":

    Само електрички. В Чайна се провежда държавна пропаганда да се купуват електрички. Китайците така и не успяха да се конкурират със европейските фирми при ДВГ.

    11:42 19.08.2025