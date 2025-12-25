Новини
Отец Ириней: Нека последната дума винаги бъде на доброто и на Христос

25 Декември, 2025 16:00

Той напомни, че християнските празници по своята същност са призвани да събират хората

Рождество Христово е празник, който всяка година ни обединява и смирява – дори в моменти на изпитания, колебания и обществени напрежения. С това послание отец Ириней отправи своя поздрав, подчертавайки, че именно раждането на Исус Христос е в основата на християнската радост и надежда.

В обедния информационен блок на NOVA NEWS той напомни, че християнските празници по своята същност са призвани да събират хората, но Рождеството има особено място. Църквата не очаква „идеалното време“, за да бъде чествано Христовото рождение. Напротив – „Христос се роди във време на размирици и несигурност“, както е било тогава, така и днес, когато обществото ни преминава през трудни периоди. Затова, според отец Ириней, празникът трябва да се преживява независимо от вътрешните и външните кризи – лични, държавни или геополитически.

По думите му вярата се опазва, когато допуснем Христос истински в живота си.

Отец Ириней сподели и защо е избрал да говори за вярата чрез социалните мрежи и платформи като TikTok. Според него Църквата и духовниците трябва да използват езика и средствата на съвремието, за да достигнат до повече души, особено до младите хора. „Те се опитват да влязат в храма чрез малките устройства в ръцете си“, каза той, но веднага подчерта, че това не може да замени реалното участие в църковния живот – истинският път минава през вратата на храма, а не само през екрана.

„Нека последната дума винаги бъде на доброто. Нека последната дума бъде на Христос“, такава сентенция извади отец Ириней. Той напомни, че човек има нужда от връзка – първо с Бога, а след това и с ближния. Именно там, в тази връзка, се случва тайнството и се намира центърът на смисъла в християнския живот.


  • 1 Истината

    3 3 Отговор
    Някой да обясни на това говедо че няма друг БОГ освен самия БОГ

    16:08 25.12.2025

  • 2 Баба Гуси☦️

    6 1 Отговор
    Днес ще бъдем на вичеря в ресторанта на последният софиянец.Там ще бъдат кака Сия ,дебелата Берта,Кичка,Палома,Вика сливата ,Филка,

    16:09 25.12.2025

  • 3 Оцет Пийнисий

    4 1 Отговор
    Комунистите така са им объркали календара, че вече не знаят кога се празнува ханука и коч Байрям. На Коледа се коли прасе, не се празнува Рождество.

    Коментиран от #6

    16:20 25.12.2025

  • 4 НЕ ПОСЛЕДНАТА ДУМА

    1 2 Отговор
    И ДействиЯ а ПЪРВИТЕ ДУМИ ПЪРВИТЕ ДЕЙСТВИЯ ДА СА СЪС ДОБРО И ЗА ДОБРОТО. ТО ПО ТВОЯ НАЧИН ПРАВИЛИ ЛОШОТИИ И ДАВАЙ ЗА ПОСЛЕДНО ДА ГИ ОПРАВДАЕМ. А ЗА БОГА КАКТО ПЪРВИ КАЗВА ТОЙ Е ПРЪВ И ПРЕДИ НЕГО НЯМА ДРУГИ.

    16:24 25.12.2025

  • 5 Горски

    4 5 Отговор
    Честито Рождество Христово! Да сме здрави, щастливи и по-добри! За последно честито Рождество Христово. Догодина сме в Европа. Там такова нещо не се празнува. Радвайте се още малко докато имаме право да сме българи.

    Коментиран от #7, #9

    16:25 25.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 отустатати

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДА ВИ И УСТИТЕ":

    впазватати

    17:16 25.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

