Отец Ириней: Нека последната дума винаги бъде на доброто и на Христос

Рождество Христово е празник, който всяка година ни обединява и смирява – дори в моменти на изпитания, колебания и обществени напрежения. С това послание отец Ириней отправи своя поздрав, подчертавайки, че именно раждането на Исус Христос е в основата на християнската радост и надежда.

В обедния информационен блок на NOVA NEWS той напомни, че християнските празници по своята същност са призвани да събират хората, но Рождеството има особено място. Църквата не очаква „идеалното време“, за да бъде чествано Христовото рождение. Напротив – „Христос се роди във време на размирици и несигурност“, както е било тогава, така и днес, когато обществото ни преминава през трудни периоди. Затова, според отец Ириней, празникът трябва да се преживява независимо от вътрешните и външните кризи – лични, държавни или геополитически.

По думите му вярата се опазва, когато допуснем Христос истински в живота си.

Отец Ириней сподели и защо е избрал да говори за вярата чрез социалните мрежи и платформи като TikTok. Според него Църквата и духовниците трябва да използват езика и средствата на съвремието, за да достигнат до повече души, особено до младите хора. „Те се опитват да влязат в храма чрез малките устройства в ръцете си“, каза той, но веднага подчерта, че това не може да замени реалното участие в църковния живот – истинският път минава през вратата на храма, а не само през екрана.

„Нека последната дума винаги бъде на доброто. Нека последната дума бъде на Христос“, такава сентенция извади отец Ириней. Той напомни, че човек има нужда от връзка – първо с Бога, а след това и с ближния. Именно там, в тази връзка, се случва тайнството и се намира центърът на смисъла в християнския живот.