Honda Civic Hybrid спечели наградата за най-добър двигател

Японският автомобилен гигант Honda отново доказва своето майсторство в двигателното инженерство, печелейки престижната награда за най-добър двигател в своята категория на годишния конкурс Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems. Тази година почетното отличие отива при хибридния Honda Civic, което е забележително постижение – трета поредна година, в която хибридният силов агрегат на Honda е удостоен с тази висока оценка.

Двумоторната хибридна система е еталон за мощност, ефективност и плавност на движението. Специалистите от WardsAuto единодушно похвалиха двумоторната хибридна система на Honda, налична както в седана, така и в хечбека Honda Civic. Системата е отличена за своята впечатляваща мощност, изключителна ефективност и безупречна плавност на работа. Това признание подчертава ангажимента на Honda към иновациите и стремежа към съвършенство в областта на електрификацията.

Четвъртото поколение на двумоторната хибридна система на Honda, интегрирана в моделите Civic Hybrid, е ключов елемент от амбициозната стратегия за плавна електрификация на компанията. Системата осигурява максимална икономия на гориво, без да прави компромис с динамичните характеристики или простора за пътници и багаж. Това я прави идеално решение за съвременния потребител, търсещ екологичност и производителност.

Honda Civic Hybrid, обявен за Северноамерикански автомобил на годината за 2025-а, е безспорният флагман на 11-то поколение Civic, генерирайки близо 40% от продажбите на модела. Двумоторни хибридни опции се предлагат и за Accord и CR-V, като съставляват над 50% от продажбите на тези модели. Очаква се спортното купе Honda Prelude да бъде пуснато на пазара тази есен, разширявайки още повече хибридната гама на марката и затвърждавайки позицията на Honda като лидер в електрифицирания сегмент на коли с ДВГ.

Двумоторният хибриден силов агрегат от четвърто поколение на Honda се сглобява в завода за трансмисии на Honda в Охайо. В основата му е 2.0-литров, четирицилиндров бензинов двигател, работещ по цикъла на Аткинсън, чиито основни компоненти са преработени и подобрени. Това включва по-здрави основни лагери на цилиндровия блок, нова цилиндрова глава, колянов вал, мотовилки и разпределителни валове.

Със системна мощност от 200 к.с. и 330 Нм въртящ момент, хибридните версии на Civic са най-мощните варианти на модела, с изключение на Type R. Задвижващият агрегат осигурява бързо и безпроблемно ускорение, а разходът на гориво е впечатляващите 2.35 л/100 км, което го прави изключително икономичен.

Хибридната система на Honda не изисква традиционна трансмисия или CVT за задвижване и генериране на мощност. Тази форма на директно подаване на мощност осигурява плавно и предвидимо ускорение, съчетано с ефективно движение по магистрала при ниски обороти, когато бензиновият двигател работи.

Системата за превключване на предавките Line Shift Control допълнително подобрява усещането за шофиране, симулирайки усещането за смяна на предавки, характерно за конвенционалните трансмисии, по време на ускорение. Освен това, моделите Civic Hybrid разполагат с четири нива на регенеративно спиране, достъпни чрез лостчета на волана, позволяващи на водача да оптимизира ефективността.

Хибридните нива на оборудване се отличават и с най-тихата и комфортна кабина от всички модели на Civic, благодарение на цялостен пакет за шумопотискане, който включва активен контрол на шума при всички хибриди и резонатори на колелата при нивото на оборудване Sport Touring. Това осигурява изключително приятно и спокойно шофиране.