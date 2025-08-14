На ход е още по-ексклузивен Maybach S680

Новини
Mercedes-Maybach S 680 Edition Emerald Isle: лукс вдъхновен от Калифорния

Mercedes-Benz ще представи ексклузивния седан Mercedes-Maybach S 680 Edition Emerald Isle на престижния фестивал Monterey Car Week в Калифорния. Тази лимитирана серия, от която ще бъдат произведени само 25 екземпляра, е предназначена изключително за американския пазар. Тя е вдъхновена от живописните пейзажи на централното калифорнийско крайбрежие, като съчетава лукс с природна красота.

Ексклузивността на автомобила се подчертава от уникалното двуцветно външно покритие. Комбинацията от MANUFAKTUR Moonlight White Metallic и MANUFAKTUR Mid Ireland Green Metallic пресъздава контраста между белите пясъчни плажове на Пебъл Бийч и тъмнозелените корони на легендарните кипариси в Монтерей. Боята е нанесена с изключително внимание към детайла в завода в Зинделфинген, а хромираните акценти и 21-инчовите ковани джанти допълват впечатляващия външен вид.

Интериорът на модела е образец на безупречно майсторство. Кабината е щедро тапицирана с уникална светлокафява кожа Nappa с ръчни шевове. Този материал покрива седалките, арматурното табло, конзолите, вратите, волана и дори възглавниците за задните пътници. Таванът е изработен от черна кожа Nappa с ромбовиден шев, а декоративните елементи от лакирано дърво и сребристи акценти придават допълнителна изисканост. На централната конзола е разположена табелка с надпис "Edition Emerald Isle 1 of 25", която подчертава ексклузивността на модела.

Като част от луксозното изживяване, седанът е оборудван с пакета Executive Rear Seat Package Plus, който превръща задните седалки в истинска първокласна кабина. Двете индивидуални седалки са разделени от дълга централна конзола с хладилник, сгъваеми масички и специални чаши за шампанско. За да се завърши цялостното преживяване, Mercedes-Maybach е създал и уникален аромат за интериора с нотки на кедър, кипарис и морска сол, който се предлага в комплект с ароматизиращата система Air Balance.

Под капака на този луксозен седан работи мощен 6,0-литров V12 Biturbo двигател, който генерира 621 к.с. и 900 N·m въртящ момент. Моторът е съчетан с 9-степенна автоматична скоростна кутия и задвижване на всички колела 4MATIC. Въздушното окачване AIRMATIC гарантира изключителен комфорт. Автомобилът, който тежи 2425 кг, ускорява от 0 до 96 км/ч само за 4,5 секунди.

Mercedes-Maybach S 680 Edition Emerald Isle е повече от автомобил; той е произведение на изкуството, което съчетава върхови технологии с ръчно изработени детайли и уникален дизайн, вдъхновен от природата. Всички 25 екземпляра ще бъдат доставени на техните собственици през есента на 2025 г., като цената все още не е обявена.


