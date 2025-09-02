Новини
Технологии »
Mercedes-AMG GT XX: Електромобилът, който обиколи Земята за седмица

Mercedes-AMG GT XX: Електромобилът, който обиколи Земята за седмица

2 Септември, 2025 11:12 668 5

  • mercedes-benz-
  • amg-
  • gt xx

Mercedes-AMG направи смела и впечатляваща демонстрация на възможностите на своята нова електрическа технология

Mercedes-AMG GT XX: Електромобилът, който обиколи Земята за седмица - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Вместо да показва само цифри и статистики, компанията разказа история за издръжливост, като изпрати своя електрически седан Mercedes-AMG GT XX на маратонски тест на пистата Нардо в Италия. Автомобилът измина разстояние, равно на обиколката на Земята - 40 075 км.

За да постигне този впечатляващ резултат, GT XX с неговия тридвигателен силов тракт с мощност 1 360 к.с. прекара 7 дни, 13 часа и 24 минути в движение, спирайки само за кратко зареждане. Средната скорост на автомобила беше забележителните 220 км/ч, което включва и времето за престой. Това показва, че електрическият седан е в състояние да поддържа темпо, което е характерно за спортните автомобили.

Mercedes-AMG GT XX: Електромобилът, който обиколи Земята за седмица

За да поддържа такъв висок ритъм, Mercedes-AMG използва две ключови, но все още не масови, технологии. Първата е ултрабързото зареждане с капацитет от 850 kW, което минимизира времето за презареждане. Втората е директното охлаждане на батериите, което позволява на батерията да поддържа стабилна производителност, без да прегрява, дори при екстремно натоварване.

Очаква се Mercedes-AMG GT XX да бъде пуснат на пазара следващата година като нов флагман на AMG линията. Въпреки че серийният модел може и да не разполага с всички "космически" характеристики, използвани в теста, демонстрацията е ясно послание. тя показва, че ерата на електрическите седани, които съчетават дълъг пробег, висока скорост и надеждност, вече е тук. Mercedes не просто гони цифри, той задава темпото, с което конкурентите ще трябва да се съобразяват.

Mercedes-AMG GT XX: Електромобилът, който обиколи Земята за седмица


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Уау, седем денонощия е летял с над 300км/ч на пистата🤔❗

    Коментиран от #3

    11:24 02.09.2025

  • 2 Електомера

    3 0 Отговор
    стига сте ги рекламирали тези електрокари, обяснете поне един плюс!!!
    освен всички недостатъци на конвеционалните автомобил /окачване, трансмисия, компютри и т.н. смело може да се дабави и батериите, зарядните станции, времето за зареждане, слабото търсена на пазара, техническото обслужване/

    Коментиран от #4, #5

    11:58 02.09.2025

  • 3 Не се притеснявай

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Китайците няма да оставят нещата така. Mercedes със своето 850 kW зареждане им копира идеята за 24 часа, като изминаха 5 500 км , за да бият предишния рекорд от 4000 км на xiaomi които се зареждат "само" с 500 киловата.

    Но да не забравяме, че BYD вече зареждат с 1000 киловата нормалните си автомобили, А наскоро представиха електромобил с 3 000 конски сили, който ще прави абсолютно смешен този mercedes. Вероятно ще се зарежда по-бързо от 1 000 kW и в комбинация с по-високата скорост, "ще обиколи земята" за по-малко от седмица и ще измине над 6000 км за 24 часа като шофира с доста по-висока от 300 км в час скорост.


    Даже въобще няма да се учудя, ако "отидат до луната" с този автомобил, като шофират непрекъснато около два месеца, за да докажат колко издържа батерията при толкова високо натоварване и мегаватово зареждане. Ако успеят с това, то няма да има човек на земята който да може да натовари този автомобил и да му повреди батерията в реалността.

    12:04 02.09.2025

  • 4 Водомера

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Електомера":

    Не е въпроса какво добавят към съвременните автомобили, А какво премахват. Всъщност премахват над 90% от проблемите части, А тези които остават са много по-надеждни.

    Например електродвигателя когато е правилно проектиран изкарва милиони километри. Например Тесла слага двигателя от лек автомобил в камиона и му дава 1 милион мили гаранция, като след изтичането на гаранцията е първото му обслужване.

    12:07 02.09.2025

  • 5 Надежност

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Електомера":

    Знаеш ли колко пъти трябва да се смени маслото на автомобил с ДВГ за 40 000 км изминати при движение с 300 км в час?

    12:09 02.09.2025