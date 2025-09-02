Mercedes-AMG GT XX: Електромобилът, който обиколи Земята за седмица

Вместо да показва само цифри и статистики, компанията разказа история за издръжливост, като изпрати своя електрически седан Mercedes-AMG GT XX на маратонски тест на пистата Нардо в Италия. Автомобилът измина разстояние, равно на обиколката на Земята - 40 075 км.

За да постигне този впечатляващ резултат, GT XX с неговия тридвигателен силов тракт с мощност 1 360 к.с. прекара 7 дни, 13 часа и 24 минути в движение, спирайки само за кратко зареждане. Средната скорост на автомобила беше забележителните 220 км/ч, което включва и времето за престой. Това показва, че електрическият седан е в състояние да поддържа темпо, което е характерно за спортните автомобили.

За да поддържа такъв висок ритъм, Mercedes-AMG използва две ключови, но все още не масови, технологии. Първата е ултрабързото зареждане с капацитет от 850 kW, което минимизира времето за презареждане. Втората е директното охлаждане на батериите, което позволява на батерията да поддържа стабилна производителност, без да прегрява, дори при екстремно натоварване.

Очаква се Mercedes-AMG GT XX да бъде пуснат на пазара следващата година като нов флагман на AMG линията. Въпреки че серийният модел може и да не разполага с всички "космически" характеристики, използвани в теста, демонстрацията е ясно послание. тя показва, че ерата на електрическите седани, които съчетават дълъг пробег, висока скорост и надеждност, вече е тук. Mercedes не просто гони цифри, той задава темпото, с което конкурентите ще трябва да се съобразяват.