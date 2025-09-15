Най-голямата продуктова офанзива в историята си или какво планира Mercedes за бъдещето

Германската компания Mercedes-Benz очерта визията си за следващите няколко години. По-конкретно, компанията възнамерява да пусне на пазара повече от 40 нови модела до 2027 г. Появата на новия изцяло електрически Mercedes-Benz GLC с технология EQ бележи повече от просто пускане на пазара на нов модел. То също така сигнализира за началото на това, което Mercedes-Benz нарича най-голямата продуктова офанзива в своята история.

През следващите три години компанията планира да пусне на пазара над 40 нови модела, като същевременно работи за значително намаляване на производствените разходи. Същевременно, компанията възнамерява да пренасочи фокуса си от луксозния сегмент към по-масови и достъпни автомобили, което ще укрепи финансовото ѝ състояние.

Инвестиции и нови модели

За да се подготви за пускането на пазара на редица нови модели, Mercedes-Benz инвестира над 2 милиарда евро в своите европейски монтажни заводи. След завършване на пускането на пазара на новия електрически CLA в завода в Ращат, Германия, марката ще започне производството на GLC EQ в Бремен и на изцяло електрическата C-класа EQ в Кечкемет. Заводът на автомобилния производител в Зинделфинген ще започне производството на нови електрически модели Mercedes-AMG, включително производствената версия на наскоро представения Concept AMG GT XX.

Сред по-малко известните нови продукти е VLE, изцяло електрически луксозен миниван, разработен на новата платформа Van Electric Architecture. Проектиран да превозва до осем пътници, той подчертава желанието на компанията да обхване възможно най-широкия пазарен сегмент. Гамата се попълва и с електрически „малък“ SUV G-класа, актуализирана S-класа, версии на следващото поколение GLA и GLB и други модели.

Дигитализация и намаляване на разходите

Тъй като Mercedes-Benz увеличава производството на няколко нови модела в Европа, компанията интегрира своите производствени екосистеми MO360 и платформа за данни MO360 в своите заводи, създавайки „цифрови близнаци“. В тях бъдещите подобрения могат да бъдат тествани и валидирани, преди да бъдат внедрени във фабриките.

Mercedes-Benz също така обяви 10% намаление на производствените разходи между 2024 и 2027 г. В допълнение към дигитализацията, за постигане на тази цел, Mercedes ще използва изкуствен интелект, ще увеличи използването на възобновяеми енергийни източници и ще се стреми да подобри ефективността на производството и логистиката. Това е ясен знак, че компанията се насочва към по-ефективно и устойчиво бъдеще.