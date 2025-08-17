Нов, уникален автомобил с механика и привкус на старата школа

В епоха, доминирана от електрическите хиперавтомобили и доминиращия софтуер, една малка британска компания решава да се опълчи на тенденциите. Garagisti & Co. представи своя дебютен модел, GP1, създаден не просто като машина за скорост, а като ода за чистокръвното шофиране и аналоговата механика. Това не е просто поредният суперавтомобил; това е автомобил, създаден за онези, които все още ценят усещането за ръчен контрол и бруталната сила на атмосферен двигател.

Сърце и душа от старата школа

Сърцето на GP1 е един истински шедьовър на инженерството – атмосферен 6.6-литров V12 двигател. При 9000 об/мин той изригва с 800 к.с. и 700 Нм въртящ момент. Цялата тази мощ се предава към задните колела през 6-степенна ръчна скоростна кутия Xtrac. В комбинация с невероятно ниското си тегло от едва 1000 кг, автомобилът обещава динамика, която малко модерни модели могат да постигнат. Това е кола, която изисква внимание и умение, превръщайки всяко пътуване в интензивно и лично изживяване.

За да подсилят усещането за контрол, инженерите са заложили на компоненти от най-висок клас. Окачването на Ohlins и спирачната система на Brembo гарантират, че този автомобил може да бъде управляван с изключителна прецизност, дори и на писта.

Дигитален детокс в интериора

Вътре в GP1 няма да откриете познатите ни вече големи сензорни дисплеи, мултимедийни системи или електронни асистенти. Интериорът е изпълнен с физически бутони и традиционен лост за превключване на предавките, който е позициониран по-високо на централния тунел за оптимално удобство. Този подход е умишлен – той премахва всички разсейващи елементи и позволява на водача да се съсредоточи върху едно-единствено нещо: пътя пред себе си. Това е дигитален детокс, който връща шофьора към есенцията на карането.

Дизайн с дух от 70-те

Външният вид на GP1 е дело на Анхел Гуера, бивш дизайнер на Bugatti и Rimac. Той черпи вдъхновение от легендарните клиновидни суперавтомобили от 70-те години, като Lancia Stratos Zero и Lamborghini Countach. Резултатът е автомобил с изключително агресивна и футуристична визия, която включва впечатляващи X-образни LED фарове, масивен дифузьор и изпускателна система с четири тръби, разположена между задните светлини. Всеки детайл е изпипан, за да създаде усещане за скорост, дори когато автомобилът е в покой.

Планирано е да бъдат произведени само 25 екземпляра от този шедьовър, което го прави изключително желан за колекционери и ценители, готови да платят 3.3 милиона долара за едно парче от автомобилната история. GP1 не е просто кола; това е декларация. Декларация, че в свят на електрически и автономни автомобили, има място за чистата, неподправена страст към шофирането.