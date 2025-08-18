Geely призна грешките си

Главният изпълнителен директор на Geely Holding, Гуи Шънгюе, призна, че компанията има сериозни пропуски в комуникацията с клиентите си. На междинна конференция за резултатите, той отбеляза, че бързото развитие на технологиите и новите модели е оставило потребителите без ясна представа за бъдещите планове на марката. Това е накарало някои клиенти да се почувстват предадени, тъй като не са могли да направят информиран избор.

Топ мениджърът подчерта, че Geely се е поучила от този урок и вече работи за повишаване на прозрачността в комуникацията си.

През първата половина на 2025 г. средната цена на автомобил на Geely е спаднала с близо 2000 долара. Гуи Шънгюе обяснява това с два основни фактора: ръста в продажбите на масовата марка Galaxy и забавянето на премиум и луксозния сегмент.

Въпреки това, той изрази увереност, че ситуацията ще се подобри през втората половина на годината с пускането на пазара на по-скъпи модели. Очакваните високи продажби на Lynk & Co 900, Zeekr 9X и Galaxy M9 се очаква да повишат средната цена на автомобилите и да укрепят позициите на компанията в по-високите ценови сегменти.

Дъщерната марка Zeekr също обяви планове за обновяване на своите модели. Zeekr 007 ще получи промени във външния и вътрешния дизайн. Zeekr 001 ще бъде оборудван с новия високотехнологичен чип Thor-U и 900-волтова електрическа система. Новият модел Zeekr 7X също ще включва тези технологични подобрения в някои от версиите си.

Въпреки спада в нетната печалба (с 14% спрямо миналата година), приходите на Geely са се увеличили с 27%, достигайки 150,28 милиарда юана (около 20,9 милиарда долара). Това показва, че компанията продължава да се развива, като същевременно предприема мерки за подобряване на връзката с клиентите си.