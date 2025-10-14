Няколко сериозни причини да преосмислите покупката на китайски автомобил

Китайската автомобилна индустрия, възхвалявана като световен лидер в електрификацията, е на прага на дълбока вътрешна криза. Проблемът, който изглежда локален, може да се превърне в сериозен риск за пазарите, включително и за европейския. Надигащата се вълна от фалити сред китайските авто дилъри разкрива опасна комбинация от свръхпроизводство, безмилостна „ценова война“ и неустойчиви бизнес модели, които пряко застрашават репутацията и стабилността на китайските марки, навлизащи агресивно в Европа.

Според анализът на изданието scmp, който цитира Китайската асоциация на леките автомобили (CPCA), по-малко от 30% от дилърите в страната са генерирали печалба през първата половина на 2025 година. Останалите са на загуба, притиснати от безпрецедентната „ценова война“ между самите производители. Тази война доведе до абсурдната ситуация, при която цените на дребно често са по-ниски от покупните цени за дилърите. Продажбата на нови автомобили вече не носи печалба, а генерира финансови загуби.

Кризата се корени в няколко системни слабости, които трябва да служат като сериозно предупреждение за европейските потребители и регулатори:

Свръхпроизводство и изкуствен дъмпинг: В стремежа си да завладеят пазарен дял, китайските марки надхвърлиха плановете си за производство. Сега складовете на дилърите са препълнени с непродаваеми автомобили. Този излишък, който доведе до дъмпинг на цените вътре в Китай, е същата логика, която много марки прилагат и при навлизането си в Европа. Последствието за Европа е ясна опасност от нелоялна конкуренция, при която китайските автомобили се продават на цени, които не покриват реалните производствени разходи, унищожавайки европейските конкуренти.

Прехвърляне на риска върху дилърите: Компании като Xpeng и Zeekr бързо преминават от директни продажби към дилърски мрежи, като ефективно прехвърлят целия финансов риск върху партньорите си. Дилърите са задължени да финансират инвентара, рекламата и обслужването, докато печалбата от продажбата остава минимална. Това прави дилърските мрежи изключително нестабилни.

Ерозия на следпродажбеното обслужване (Сервизът): Генералният секретар на CPCA, Цуй Донгшу, предупреждава, че дори преминаването към електрически превозни средства няма да спаси дилърите, тъй като обслужването на електромобилите изисква значително по-малко резервни части и поддръжка. Намаляването на приходите от сервизна дейност, комбинирано с фалитите на автокъщи, означава, че цялата инфраструктура за следпродажбено обслужване в Китай е застрашена от срив.

Кризата може да се пренесе в Европейския съюз

Тук се крие най-голямата опасност за Европа. Когато един китайски производител започне да фалира своите партньори в родината си, неизбежно възниква въпросът: Кой ще гарантира дългосрочната поддръжка, резервните части и гаранционното обслужване на автомобилите, продадени в Европа?

Ако държавната подкрепа, за която апелира CPCA, не дойде и масовите фалити, прогнозирани за следващите две години, се случат, европейските потребители, закупили евтини китайски автомобили, могат да се окажат с превозни средства, за които няма кой да осигури сервиз, части или да поеме гаранционните задължения. Ниската покупна цена днес може да се превърне във висок риск утре.

Цуй Донгшу призова китайското правителство да се намеси спешно, предупреждавайки, че без държавна помощ цялата система от 30 000 автокъщи рискува да се срине. Тази несигурност в самата основа на китайската автомобилна индустрия трябва да бъде разглеждана като червен флаг за всички пазари, където китайските марки се опитват да се наложат с ценова агресия.